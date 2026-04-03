Video Prima misiune cu oameni în jurul Lunii după 1972: astronauții Artemis II pornesc spre satelitul natural al Pământului într-o călătorie istorică de 10 zile

Astronauții misiunii Artemis II au părăsit orbita Pământului și se îndreaptă spre Lună, într-un moment istoric pentru NASA și prima misiune cu oameni la bord în jurul satelitului natural al Pământului după 1972.

Motorul capsulei Orion a fost pornit joi timp de aproape șase minute, propulsând echipajul pe traiectoria de trei zile spre Lună. Centrul de control din Houston a confirmat că arderea motorului a fost una reușită.

Astronauții, printre care se află și canadianul Jeremy Hansen, au declarat că se simt bine și pregătiți pentru restul călătoriei, potrivit the guardian.

Racheta Space Launch System (SLS), cea mai mare construită vreodată de NASA, a decolat miercuri fără probleme de la Centrul Spațial Kennedy din Florida.

Echipajul se află acum pe o traiectorie „free-return”, ceea ce înseamnă că Luna va servi drept slingshot gravitațional, întorcându-i pe Pământ fără necesitatea unui alt impuls al motorului.

Astronauții vor petrece primele zile verificând sistemele navei și adaptându-se la viața în microgravitație, inclusiv prin exerciții zilnice pe dispozitivul de fitness al capsulei, pentru a preveni pierderea masei musculare și osoase.

Misiunea Artemis 2 face parte din programul NASA de revenire pe Lună, cu obiectivul unei aselenizări în 2028.

Cei patru astronauți – Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen și Victor Glover – vor locui timp de aproximativ 10 zile într-o capsulă de dimensiunea a două minivanuri.

Dacă totul decurge conform planului, astronauții vor atinge cea mai mare distanță față de Pământ realizată de oameni – peste 402.000 de kilometri.