Duminică, 12 Aprilie 2026
Adevărul
Populația lumii a depășit limitele planetei: Pământul nu mai poate susține consumul actual, arată un nou studiu

Populația globală a ajuns deja la un nivel prea ridicat, iar cererea tot mai mare de resurse depășește capacitatea Pământului de a o susține în mod durabil la actualele niveluri de consum, avertizează un nou studiu.

Pământul nu poate ține pasul cu modul în care folosim resursele FOTO Shutterstock
Pământul nu poate ține pasul cu modul în care folosim resursele FOTO Shutterstock

O echipă condusă de Corey Bradshaw a constatat că omenirea trăiește cu mult peste limitele pe care planeta noastră le poate susține pe termen lung. Cercetarea se bazează pe date demografice strânse timp de peste două decenii, potrivit Science Alert.

Ecologii descriu capacitatea unui mediu de a susține populația unei specii drept „capacitate de suport”. Este o estimare a numărului de indivizi dintr-o specie care pot supraviețui pe termen lung, în funcție de resursele disponibile și de ritmul în care acestea se refac.

Specia noastră, Homo sapiens, este deosebit de pricepută în a împinge aceste limite, având tendința de a găsi soluții tehnologice pentru a depăși restricțiile naturale ale regenerării resurselor – în special prin exploatarea combustibililor fosili.

Trecerea la combustibili fosili în transport și în alte industrii a permis, în mod fundamental, creșterea rapidă a populației în secolul al XX-lea – lucru care devine din nou evident în contextul tensiunilor globale ce afectează aprovizionarea cu energie. Populația actuală a Pământului este de aproximativ 8,3 miliarde de oameni.

„Economiile actuale, bazate pe creștere continuă, par să nu recunoască limitele de regenerare care constrâng expansiunea populației, deoarece combustibilii fosili compensează artificial această diferență”, arată echipa de cercetare.

„Pământul nu poate ține pasul cu modul în care folosim resursele”

Bradshaw și colegii săi au realizat o estimare bazată pe dovezi a capacității de suport a omenirii, folosind modele de creștere ecologică pentru a urmări modificările dimensiunii populației și ale ratelor de creștere în ultimele două secole, atât la nivel global, cât și regional.

Cercetătorii fac distincția între capacitatea maximă de suport – limita teoretică absolută, indiferent de foamete, boli sau războaie – și capacitatea optimă de suport, în care dimensiunea populației este sustenabilă și asigură un nivel minim de trai.

„Pământul nu poate ține pasul cu modul în care folosim resursele. Nu poate susține nici măcar cererea actuală fără schimbări majore. Rezultatele noastre arată că împingem planeta dincolo de ceea ce poate suporta”, spune Bradshaw.

Potrivit studiului, până în anii 1950 populația umană creștea într-un ritm tot mai accelerat, însă la începutul anilor 1960 acest ritm a început să încetinească, chiar dacă numărul total de oameni a continuat să crească.

„Această schimbare marchează începutul a ceea ce numim o fază demografică negativă”, explică Bradshaw. „Înseamnă că adăugarea de noi oameni nu mai duce la o creștere mai rapidă. Analizele noastre arată că populația globală ar putea atinge un vârf între 11,7 și 12,4 miliarde de persoane spre sfârșitul anilor 2060 sau în anii 2070, dacă tendințele actuale continuă.”

Capacitatea maximă a fost depășită

Aproximativ 12 miliarde reprezintă capacitatea maximă estimată, însă este departe de nivelul optim în condițiile actuale de consum. Cercetătorii estimează că nivelul optim ar fi de circa 2,5 miliarde de oameni.

Acesta este primul studiu care analizează relația dintre rata de schimbare a populației pe cap de locuitor și dimensiunea medie a populației pe termen lung.

Rezultatele arată că societățile umane au trecut de la un model în care mai mulți oameni însemnau o creștere mai rapidă, la unul în care această creștere începe să se plafoneze: pe măsură ce populația crește, ritmul de creștere scade.

Cât timp mai poate exista viața pe Pământ. Scenariile sfârșitului lumii, explicate de oamenii de știință

Chiar și în aceste condiții, populația actuală depășește deja capacitatea sustenabilă estimată de cercetători. Diferența dintre nivelul optim de 2,5 miliarde și populația actuală de 8,3 miliarde poate explica problemele legate de supraconsum cu care se confruntă omenirea.

De exemplu, în luna ianuarie a acestui an, Organizația Națiunilor Unite a anunțat că lumea se află într-o stare de „faliment al apei”. Populațiile de animale sunt în declin, deoarece nu pot concura cu oamenii pentru resurse și nu pot ține pasul cu nivelul nostru de consum.

Situația nu este fără ieșire

Dependența de combustibili fosili pentru a crește pe termen scurt capacitatea de suport a Pământului – de exemplu, pentru producerea îngrășămintelor sau pentru susținerea stilului nostru de viață – nu oferă o soluție viabilă. În același timp, acești combustibili contribuie la schimbările climatice provocate de om, care afectează ecosistemele și resursele naturale la nivel global.

Studiul arată, de asemenea, că variațiile temperaturii globale, amprenta ecologică și emisiile totale sunt explicate mai bine de creșterea populației decât de creșterea consumului individual.

„Sistemele care susțin viața pe planetă sunt deja sub presiune, iar fără schimbări rapide în modul în care folosim energia, terenurile și hrana, miliarde de oameni se vor confrunta cu instabilitate tot mai mare”, avertizează Bradshaw. „Rezultatele noastre arată că aceste limite nu sunt teoretice, ci se manifestă deja.”

Cu toate acestea, cercetătorii spun că situația nu este fără ieșire: „Pământul nu poate susține populația viitoare – și nici pe cea actuală – fără o schimbare majoră a modului în care folosim terenurile, apa, energia, biodiversitatea și alte resurse”, se arată în studiu.

„Populațiile mai mici, cu un nivel mai redus de consum, oferă rezultate mai bune atât pentru oameni, cât și pentru planetă. Fereastra de acțiune se îngustează, dar schimbări semnificative sunt încă posibile dacă statele cooperează”, spune Bradshaw.

Virusurile și bacteriile preistorice, îngeri și demoni pentru umanitate. Ce sunt ele și cât de multe le datorăm existența pe Pământ

Ca în orice modelare la scară globală, există și limite. Sunt prea multe variabile în evoluție pentru a putea fi luate toate în calcul, astfel că aceste estimări trebuie privite în contextul datelor disponibile.

Conceptul de „capacitate de suport” ridică și probleme etice: nu toți oamenii au aceleași oportunități sau consumă aceleași resurse, iar discuțiile despre controlul populației sunt adesea sensibile și controversate.

„Tragedia este că activitatea umană a întrerupt mecanismele naturale de corecție impuse de capacitatea de suport, fără a le înlocui cu soluții corective umane și prietenoase cu mediul”, concluzionează autorii. Studiul a fost publicat în revista Environmental Research Letters.

Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o alternativă la sistemul de sateliți al lui Elon Musk
digi24.ro
image
UIMITOR! Cum arată acum celebrul actor Lorenzo Lamas, la aproape 70 de ani. Noua sa iubită este o altă vedetă, Heather Locklear
stirileprotv.ro
image
Paștele aduce soare, dar și ninsori neașteptate. ANM transmite pentru Gândul unde se strică vremea
gandul.ro
image
Experiment. Pe o stradă din San Francisco a fost deschis primul magazin condus de inteligența artificială
mediafax.ro
image
Cornel Dinu, glume pe seama lui George Pușcaș! La ce meserie l-a trimis
fanatik.ro
image
Giratoriul de 1,3 milioane de euro care nu duce nicăieri și turnul de observare care are sub un metru înălțime: proiectele eșuate ale lui Viktor Orban
libertatea.ro
image
Este Ormuz pentru SUA ceea ce a fost criza Suez pentru Marea Britanie în 1956? Asemănări, deosebiri și pericole pentru ordinea mondială
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Meci neverosimil în Europa! Campioana a pierdut acasă după 686 de zile și a ajuns pe ultimul loc
digisport.ro
image
Încă o lovitură pentru continentul nostru: Europa își pierde supremația farmaceutică în fața 'cleștelui' format de SUA și China
stiripesurse.ro
image
În 25 de ani, a acumulat 827 de zile de concediu neplătit. A dat în judecată firma și a câștigat peste jumătate de milion de euro
antena3.ro
image
Şase tineri din Africa, emoţionaţi de noaptea de Înviere în România. Ce tradiţie i-a impresionat cel mai mult
observatornews.ro
image
Surpriză de proporții! Pe ce data pică Paștele în 2027
cancan.ro
image
Vechimea din străinătate contează la pensie. Cum să-ți crești pensia chiar dacă nu mai lucrezi în țară
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Regulă nouă la bloc. Ce trebuie să declari în 10 zile şi cine stabileşte câte persoane locuiesc într-un apartament
playtech.ro
image
Cristi Borcea are un rival pe măsură. Marele sportiv care dorește să-l depășească pe român: ”Vreau 10 copii”
fanatik.ro
image
Scandal în Europa. Fabrica unui producător de mașini popular în România, acuzată de abuzuri grave asupra muncitorilor
ziare.com
image
MM Stoica, după gratii, chiar de ziua lui, în Duminica Paștelui. Mirel Rădoi și Costel Gâlcă l-au vizitat în 2015
digisport.ro
image
Frontul rusesc se prăbușește: Kremlinul înregistrează pierderi devastatoare din cauza dronelor Ucrainei
stiripesurse.ro
image
Alegeri în Ungaria: Tisza, între Bruxelles și suveranism soft
cotidianul.ro
image
Ți se rupe sufletul! Florin Piersic, de nerecunoscut la 90 de ani. Merge în baston și e piele și os
romaniatv.net
image
Paștele pe Frontul de Est. Armata Română a sărbătorit în tranșee
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”
click.ro
image
Zodiile care vor trece printr-un conflict major în următoarea săptămână. Universul le va ajuta să treacă peste acest impas și le dă o șansă să-și redreseze viața
click.ro
image
Mihai Albu și-a invitat fiica la masa de Paște. Ce i-a răspuns Mikaela: „Nimic nu e sigur.” Cum se înțeleg, de fapt?
click.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
Kate Middleton, Regele Charles foto Profimedia jpg
N-o să auzim niciodată familia regală britanică rostind aceste cuvinte. Cei 7 termeni interziși la Palat
okmagazine.ro
GettyImages 569189083 jpg
Drama ascunsă a lui Liv Tyler, cunoscută pentru rolul elfei Arwen din „Stăpânul inelelor‟. Și-a dat singură seama cine este tatăl ei
clickpentrufemei.ro
Insula Șimian Foto Via Transilvanica Facebook 3 jpg
Insula Șimian, ostrovul care trebuia să salveze Ada-Kaleh după construcția Porților de Fier
historia.ro
Ce refuză să mănânce Leonard Doroftei de pe masa de Paște?! La ce preparat delicios a spus „pas”? „Cel mai bun miel e porcul”
image
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”

OK! Magazine

image
N-o să auzim niciodată familia regală britanică rostind aceste cuvinte. Cei 7 termeni interziși la Palat

Click! Pentru femei

image
Cum se sărbătorește Paștele în lume prin tradiții spectaculoase

Click! Sănătate

image
Poți găsi iepurașul ascuns în 7 secunde?