Cât timp mai poate exista viața pe Pământ. Scenariile sfârșitului lumii, explicate de oamenii de știință

Deși planeta Pământ oferă în prezent condiții ideale pentru viață, oamenii de știință avertizează că existența umană are un termen limită, dictat de evoluția Soarelui și a Universului.

Potrivit estimărilor astronomilor, planeta noastră ar putea deveni nelocuibilă în câteva sute de milioane de ani, iar distrugerea completă ar putea avea loc peste aproximativ 5 miliarde de ani.

Pe măsură ce îmbătrânește, Soarele devine tot mai fierbinte, explică specialiștii. În intervalul de 1–1,5 miliarde de ani, creșterea temperaturii va evapora oceanele și va declanșa un efect de seră permanent, asemănător celui de pe Venus, făcând viața imposibilă, notează sciencing.com.

Chiar și în absența poluării și a activității industriale, procesele naturale ale planetei vor conduce, în timp, la distrugerea ecosistemelor și a lanțurilor alimentare. Omenirea ar fi nevoită să părăsească Pământul cu mult înainte ca Soarele să intre în faza de gigantă roșie, moment în care va înghiți planetele interioare.

Pe termen extrem de lung, cercetătorii analizează și soarta Universului. După trilioane de ani, stelele se vor stinge, galaxiile vor dispărea, iar materia va fi absorbită de găuri negre. Unele teorii indică un final rece și întunecat („Big Freeze”), în timp ce altele vorbesc despre un colaps cosmic („Big Crunch”) sau o destrămare totală a materiei („Big Rip”).

Deși aceste scenarii par apocaliptice, oamenii de știință subliniază că ele se vor produce la scări de timp incomparabil mai mari decât existența actuală a umanității. Până atunci, spun experții, provocarea reală rămâne protejarea condițiilor care fac viața posibilă aici și acum.