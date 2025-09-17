Analiză Încălzirea globală provocată de om a cauzat două din trei decese legate de căldură în Europa, vara aceasta

Încălzirea globală generată de activitatea umană a fost responsabilă pentru două din trei decese cauzate de caniculă în Europa, în timpul verii toride din acest an, arată o analiză preliminară a mortalității în 854 de mari orașe.

Epidemiologii și climatologii au atribuit 16.500 dintre cele 24.400 de decese provocate de căldură, între iunie și august, temperaturilor extreme generate de gazele cu efect de seră, potrivit The Guardian.

Analiza rapidă, bazată pe metode consacrate dar care nu a fost încă supusă procesului de peer review, arată că prăbușirea climatică a făcut orașele cu 2,2°C mai fierbinți, crescând masiv numărul victimelor temperaturilor periculoase.

„Lanțul cauzal, de la arderea combustibililor fosili până la creșterea căldurii și a mortalității, este de netăgăduit”, a spus Friederike Otto, climatolog la Imperial College London și coautor al raportului. „Dacă nu am fi continuat să ardem combustibili fosili în ultimele decenii, majoritatea celor aproximativ 24.400 de oameni din Europa nu ar fi murit vara aceasta.”

Vârstnicii, cei mai vulnerabili în fața căldurii extreme

Oamenii de știință au folosit relațiile locale dintre temperatură și mortalitate pentru a modela numărul deceselor în exces din cele mai fierbinți luni ale anului și au comparat rezultatele – care acoperă orașe unde locuiește aproape o treime din populația Europei – cu un scenariu ipotetic fără schimbări climatice.

Ei au descoperit că temperaturile ridicate au fost responsabile pentru aproximativ 68% din decesele estimate. Persoanele în vârstă au fost cele mai afectate de temperaturile sufocante, 85% dintre victime având peste 65 de ani, iar 41% peste 85 de ani.

„Marea majoritate a deceselor cauzate de căldură se petrec în case și spitale, acolo unde persoanele cu afecțiuni preexistente sunt împinse la limită”, a explicat Garyfallos Konstantinoudis, epidemiolog la Imperial College London și coautor al studiului. „Însă căldura este rareori menționată pe certificatele de deces.”

Câteva dintre victimele care au murit în aer liber au fost numite de presa locală. Manuel Ariza Serrano, un fost consilier în vârstă de 77 de ani din La Rambla, Spania, a murit după ce s-a prăbușit în timpul unei plimbări în august, potrivit consiliului local și foștilor colegi din regiunea Córdoba, unde temperaturile au atins 45°C în acel weekend.

Brahim Ait El Hajjam, un tată de patru copii în vârstă de 47 de ani, care conducea o firmă de pardoseli în nordul Italiei, a murit în timp ce turna betonul unei școli lângă Bologna, unde temperaturile ajunseseră la 38°C în acea zi. A decedat cu două zile înainte ca un ordin regional să interzică lucrările de construcții în aer liber la orele prânzului.

„I-a dat un telefon mamei mele să îi spună că vine acasă să pregătească prânzul”, a povestit Salah, fiul său de 19 ani. „I-a spus că va fi acasă până la prânz.”

Konstantinoudis a declarat că riscul pentru sănătatea publică reprezentat de valurile de căldură este încă subestimat, în ciuda pericolelor evidente.

„Nimeni nu s-ar aștepta ca cineva să își riște viața muncind pe ploaie torențială sau în timpul unor vânturi de uragan”, a spus el. „Dar căldura periculoasă este încă tratată prea superficial.”

Apel la acțiune și măsuri de protecție

Orașele Europei sunt mai bine pregătite să facă față caniculei extreme decât în 2003, când un val devastator de căldură a ucis 70.000 de oameni, însă serviciile de urgență se luptă să țină pasul cu temperaturile în creștere și cu îmbătrânirea populației.

Medicii au cerut planuri locale de acțiune pentru valurile de căldură, mai multe spații verzi în orașe – care sunt mai fierbinți decât zonele rurale înconjurătoare – și instalații de aer condiționat pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi rezidenții căminelor de bătrâni.

Madeleine Thomson, expertă în adaptare climatică la Wellcome, o organizație non-profit din domeniul sănătății, care nu a fost implicată în studiu, a spus că noile date arată că „nicio metropolă din Europa nu este imună” la decesele provocate de căldură extremă.

„Dacă nu acționăm acum, bilanțul va crește”, a avertizat ea. „Trebuie să eliminăm urgent combustibilii fosili și să implementăm politici care să protejeze persoanele cele mai expuse riscului în fața valurilor de căldură tot mai mortale.”