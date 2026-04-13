Luni, 13 Aprilie 2026
Adevărul
Motivul pentru care nu uităm niciodată cum se merge pe bicicletă

Chiar dacă au trecut ani de când nu am mai mers cu bicicleta, nu uităm cum să ne menținem echilibrul sau să o controlăm. Experții în domeniul neuroștiinței au studiat acest fenomen și explică de ce această abilitate rămâne întipărită în memorie.

Mersul pe bicicletă e o activitate care implică structuri profunde ale creierului FOTO Shutterstock

Dr. Andrew Budson, profesor de neurologie la Universitatea Boston și coautor al cărții „De ce uităm și cum să ne amintim mai bine”, subliniază că oamenii au trei tipuri distincte de memorie pe termen lung, fiecare dintre acestea fiind procesat, stocat și accesat prin căi diferite din creier, scrie Popular Science.

Memoria semantică este modul în care stocăm informații și fapte care ne ajută să navigăm în lume: cum să folosim obiecte și unelte sau să știm diferența dintre ele.

Memoria episodică se referă la amintiri legate de experiențe personale.

În final, memoria procedurală ne permite să reținem cunoștințe despre sarcini care devin automate, cum ar fi mersul pe bicicletă. 

„Mersul pe bicicletă este o activitate motorie care implică structuri profunde ale creierului, precum ganglionii bazali”, explică Budson.

„Acestea sunt zone esențiale și funcționează diferit față de memoria legată de experiențele noastre, cum ar fi ceea ce am mâncat aseară.”  

Memoria procedurală se fixează puternic, dar rămâne flexibilă. Deși fiecare bicicletă este diferită, odată ce ai învățat să mergi, mișcările de bază îți vin natural și te poți adapta ușor.

Există totuși cercetări despre legătura dintre ciclism și memorie: unele arată că activitățile precum pedalatul pot îmbunătăți performanța mentală, iar altele sugerează beneficii pentru memoria pe termen lung. Cu toate acestea, mersul pe bicicletă nu este studiat direct ca exemplu de memorie procedurală.

Un motiv important este că astfel de studii sunt greu de realizat: creierul nu poate fi analizat ușor în timp ce cineva merge pe bicicle, iar oamenii nu își evaluează mereu corect abilitățile.

De asemenea, a face ceva o singură dată nu este suficient pentru a crea o memorie procedurală solidă. Rețelele neuronale implicate trebuie consolidate.

„Este mult mai rapid să înveți ceva a doua sau a treia oară decât prima dată”, spune Elizabeth Kensinger, profesor de psihologie.

Există ceva care pregătește acele căi neuronale să se formeze mai ușor.”

Chiar dacă adaptarea poate fi dificilă, capacitatea de a automatiza acțiuni ne ajută să funcționăm eficient, fără efort conștient, fiind un avantaj important din punct de vedere evolutiv.

