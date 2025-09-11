În timp ce România se împiedica la Nicosia de Cipru (scor 2-2), la Zenica, naționala de fotbal a Austriei se impunea cu 2-1 în fața selecționatei Bosniei&Herțegovina și o ajunge în fruntea Grupei H (ambele au 12 puncte, în timp ce tricolorii au fost 7 puncte).

La finalul partidei, selecționerul oaspeților, Ralf Rangnick (67 de ani), a mers în dreptul sectorului de tribună ocupat de fanii naționalei sale, pentru a le mulțumi oamenilor pentru susținere.

Surprizător n-a fost gestul făcut față de suporteri, ci faptul că tehnicianul german s-a deplasat pe teren cu o bicicletă electrică. A luat-o chiar direct pe gazon, fără să mai ocolească!

La final s-a limpezit misterul. Neamțul nu a acționat ca un leneș, ci de vină este operația la gleznă pe care a suferit-o recent și care îl împiedică să se deplaseze fără ajutor. Rangnick a folosit acest mijloc de locomoție pe două roți și pentru a se întoarce la vestiare.

Pe 12 octombrie, Ralf Rangnick se va afla pe „Arena Națională”, la meciul din preliminarii contra României (în tur, Austria s-a impus cu 2-1).