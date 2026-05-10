Cerul care îți taie respirația: cele mai spectaculoase imagini cu Calea Lactee din 2026 au fost publicate. Fotografii surprinse în condiții extreme și peisaje rare

Cele mai impresionante fotografii ale Căii Lactee realizate în 2026 au fost publicate în cadrul competiției internaționale „Milky Way Photographer of the Year”, organizată de Capture the Atlas, un blog de fotografie și călătorii.

Ajuns la cea de-a 9-a ediție, concursul reunește anual unele dintre cele mai spectaculoase imagini de astrofotografie din lume, realizate în condiții extreme, în locuri unde poluarea luminoasă este aproape inexistentă.

Ediția din acest an a înregistrat un record de participare, cu peste 6.500 de imagini trimise de fotografi profesioniști și amatori din întreaga lume. După procesul de selecție, doar 25 de fotografii au fost incluse în topul final, reprezentând 12 regiuni geografice distincte, de la deșerturile din America de Sud până la munții Noii Zeelande, coastele Europei și zonele izolate din Australia sau Insulele Canare, potrivit capturetheatlas.

Imagini surprinse în unele dintre cele mai întunecate locuri de pe Pământ

Fotografiile selectate surprind Calea Lactee în imagini spectaculoase și foarte variate: deasupra lanțurilor muntoase acoperite de zăpadă, în deșerturi aride, pe litoraluri izolate, dar și în zone vulcanice sau geotermale.

Multe dintre cadre au fost realizate în locuri greu accesibile, unde fotograful a fost nevoit să parcurgă ore sau chiar zile de drum pe teren accidentat, departe de orice sursă de lumină artificială.

În unele cazuri, condițiile de fotografiere au fost dificile: temperaturi extreme, altitudini de peste 3.000–4.000 de metri sau fenomene meteorologice imprevizibile. Cu toate acestea, rezultatul final ilustrează o claritate excepțională a cerului nocturn, cu Calea Lactee vizibilă în detalii spectaculoase.

IMAGINI SPECTACULOASE Calea Lactee văzută de pe Vârful Pico del Teide, unul dintre cele mai bune observatoare naturale

Pentru realizarea acestor imagini, astrofotografii au folosit expuneri lungi, echipamente performante și tehnici avansate de post-procesare. Fiecare fotografie este rezultatul unor ore de așteptare pentru condiții optime de cer senin, dar și al unei planificări precise, în funcție de poziția galaxiei și de mișcarea Pământului.

Organizatorii subliniază că astrofotografia modernă a devenit un domeniu complex, în care știința, tehnologia și arta se împletesc pentru a surprinde fenomene cerești greu de observat cu ochiul liber în mediul urban.

Cerul întunecat, o resursă tot mai rară

Dincolo de valoarea artistică, ediția din acest an transmite și un mesaj important privind degradarea cerului nocturn. Poluarea luminoasă continuă să se extindă la nivel global, reducând vizibilitatea stelelor în multe regiuni populate și afectând ecosistemele nocturne.

„În fiecare an, această colecție ne amintește că fotografierea Căii Lactee nu este doar despre tehnică sau planificare, ci și despre curiozitate, răbdare și dorința de a experimenta cerul nopții în locuri unde acesta încă mai păstrează un caracter sălbatic”, a declarat Dan Zafra, editor Capture the Atlas și curator al competiției.

Acesta avertizează că multe dintre cerurile surprinse în aceste imagini ar putea deveni tot mai greu de observat în viitor, dacă tendința de creștere a poluării luminoase continuă.

Selecția „Milky Way Photographer of the Year 2026” este prezentată nu doar ca o competiție fotografică, ci și ca o arhivă vizuală a unor peisaje nocturne rare.

Organizatorii speră ca imaginile să inspire publicul să aprecieze mai mult cerul nopții și să contribuie la protejarea mediilor naturale unde acesta încă poate fi observat în forma sa autentică.