„Houston, avem o problemă la toaletă!” Cum au reparat astronauții Artemis II sistemul de colectare a deșeurilor în drum spre Lună

La doar câteva ore după lansarea celor patru astronauți în misiunea Artemis II, care îi duce în jurul Lunii, echipajul a raportat o problemă într-unul dintre cele mai importante locuri ale capsulei Orion: toaleta de la bord.

Astronauta Christina Koch a semnalat o defecțiune la pornirea sistemului destinat colectării urinei din cadrul toaletei navei — cunoscut oficial sub denumirea de „Universal Waste Management System”, scrie revista Space.

„Ventilatorul toaletei pare blocat”, a declarat purtătorul de cuvânt al NASA, Gary Jordan, în timpul transmisiunii live a misiunii. „Echipele de la sol lucrează acum la instrucțiuni pentru a interveni asupra ventilatorului și a remedia problema, astfel încât sistemul să poată fi repus în funcțiune.”

La rândul său, Norm Knight, directorul operațiunilor de zbor, a explicat jurnaliștilor de la Kennedy Space Center că defecțiunea ar fi fost cauzată de o problemă la unitatea de control a toaletei. Cu toate acestea, NASA a precizat că astronauții puteau în continuare să utilizeze toaleta pentru nevoi solide, însă nu și pentru colectarea urinei, în timp ce inginerii lucrau la remedierea completă.

„Între timp, echipajul folosește sistemele de rezervă pentru gestionarea deșeurilor lichide”, a mai spus Jordan. „Funcția de colectare a deșeurilor solide rămâne operațională în cadrul sistemului de management al deșeurilor de la bordul Orion.”

Ulterior, echipajul misiunii, în strânsă colaborare cu centrul de control din Houston, a reușit să readucă toaleta navei la parametri normali de funcționare, după finalizarea unei manevre de apropiere și demonstrație operațională, a informat NASA.

„Suntem bucuroși să anunțăm că toaleta poate fi folosită din nou”, a transmis prin radio Amy Dill către Koch. „Recomandăm ca sistemul să fie lăsat să atingă viteza optimă de funcționare înainte de utilizare și să mai ruleze puțin și după.”

Toaleta de la bordul navei Orion este o versiune mai mică și mai compactă a celor utilizate pe International Space Station. Sistemul este integrat în podeaua capsulei și le oferă astronauților din misiunea Artemis II un grad de intimitate în timpul utilizării. Deși Orion este mai spațioasă decât capsulele programului Apollo, interiorul rămâne destul de îngust — fiind comparat, ca volum, cu spațiul din două SUV-uri.