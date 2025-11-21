search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Corpul ceresc care s-a ciocnit cu Pământul acum 4,5 miliarde de ani, din care s-a creat Luna, era o planetă vecină cu Terra

0
0
Publicat:

Acum aproximativ 4,5 miliarde de ani, planeta noastră a trăit un moment critic pentru existența sa. Un corp ceresc uriaș, botezat Theia, a intrat în coliziune cu Pământul, aruncând în spațiu materie care a rămas pe orbită și care avea să formeze satelitul nostru natural, Luna.

Planeta Theia FOTO: X
Planeta Theia FOTO: X

Circumstanțele coliziunii și ceea ce a urmat sunt greu de reconstituit deoarece resturile lui Theia fac acum parte din compoziția Pământului. Totuși, există dovezi că dimensiunea, compoziția și orbita planetei noastre s-au modificat ca urmare a acelui impact.

Acum, un studiu publicat în revista Science permite o înțelegere mai clară a intrusului care a schimbat istoria lumii noastre. Cercetători de la Institutul Max Planck pentru Cercetarea Sistemului Solar și de la Universitatea din Chicago au analizat urmele izotopice din roci lunare și terestre pentru a identifica “ingredientele” lui Theia și pentru a localiza originea acestuia, potrivit El Espanol.

Potrivit acestor concluzii, corpul impactor Theia, o proto planetă de mărimea lui Marte, s-a format mai aproape de Soare decât de Pământ, înainte de coliziunea cataclismică. Ciocnirea ar fi avut loc la o sută de milioane de ani după formarea Sistemului Solar, într-o perioadă în care acesta era încă tânăr și instabil.

Luna, alcătuită din materiale care aparțineau planetei Theia?

Majoritatea modelelor legate de acest proces sugerează că Luna este alcătuită în mare parte din materiale care aparțineau inițial lui Theia. Dacă acest corp ar fi avut o compoziție izotopică diferită de cea a Pământului, diferența ar fi trebuit să se regăsească și în mostrele lunare.

Diferențele dintre izotopii fierului, variante ale aceluiași element care diferă prin numărul de neutroni din nucleul atomic, pot arăta în ce regiune a Sistemului Solar s-a format un corp planetar. În mod obișnuit, valorile sunt mai ridicate în apropierea Soarelui și mai scăzute în zonele periferice.

Totuși, analizele arată că Luna și Pământul sunt aproape identice în compoziția izotopică pentru numeroase elemente. Deși diferite modele au încercat să explice această similitudine, lipsa unor diferențe izotopice clare și incertitudinea asupra proceselor care au produs această apropiere au făcut dificilă stabilirea locului în care s a format inițial Theia.

În acest studiu, Timo Hopp și colegii săi au realizat analize izotopice de mare precizie ale fierului din mostre lunare, roci terestre și meteoriți care reprezintă depozite izotopice provenite din materialul din care s-ar fi putut forma Theia și proto Pământul.

Luna ar putea fi mai veche decât credeam

Potrivit analizei, Pământul și Luna au compoziții izotopice ale fierului identice și ambele se încadrează în categoria meteoriților necarbonatici, despre care se crede că reprezintă material format în Sistemul Solar interior.

Integrând aceste rezultate cu date izotopice anterioare pentru alte elemente și realizând calcule de echilibru de masă pentru Theia și proto Pământ, Hopp și colaboratorii săi concluzionează că Theia s-a format probabil în Sistemul Solar interior și s-a născut chiar mai aproape de Soare decât proto Pământul.

Cel mai convingător scenariu este că majoritatea “ingredientelor” din care s au format Pământul și Theia își au originea în Sistemul Solar interior. Pământul și Theia au fost cu mare probabilitate planete vecine, încheie Hopp.

Știință

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
digi24.ro
image
Rușii au recunoscut că au încercat să îl salveze pe Horațiu Potra, înainte de a fi extrădat. Pe cine a trimis Moscova
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
O candidată la Primăria Capitalei, susținătoare a lui Călin Georgescu, promovează teorii halucinante. Numele ei a apărut într-o variantă de guvern cu Șoșoacă prim-ministru
fanatik.ro
image
Fosta șefă a AEP cere daune pentru că ar fi îndurat „avansuri sexuale, foame, sete, frig și fum”. Cum încearcă Ana Maria Pătru să „încarce” nota de plată a statului
libertatea.ro
image
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
digi24.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
digisport.ro
image
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în vacanță, la Istanbul. Inițial s-a crezut că a fost o intoxicație alimentară
antena3.ro
image
Armand Goşu, despre planul de pace în Ucraina: L-ar fi putut scrie şi Putin. Europenii trebuie să intervină
observatornews.ro
image
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani
cancan.ro
image
FOTO. Imagini îndrăznețe cu Serena Williams în fustă scurtă după ce a slăbit zeci de kilograme
prosport.ro
image
Cum va fi vremea în minivacanța de 1 Decembrie. Meteorologii, un nou anunț despre prima săptămână de iarnă
playtech.ro
image
Andrei Rațiu a semnat: până în 2030!
fanatik.ro
image
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
ziare.com
image
Negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi s-au încheiat rapid!
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Ucraina şi aliaţii europeni resping părţi esenţiale ale planului SUA-Rusia. Zelenski a discutat la telefon cu Macron, Merz și Starmer. Kremlinul îi spune să negocieze „acum”
mediaflux.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni
click.ro
image
Octavian Ursulescu, amintiri cu Julio Iglesias, care îi face surprize de Crăciun: „Fetele întorceau capul după noi pe stradă”. Impresiile solistului spaniol despre România: „Țară superbă, femei frumoase”
click.ro
image
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
click.ro
whitney houston foto GettyImages 93313537 jpg
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Caravană de cămile din Asia Centrală (© Wikimedia Commons)
Un oraș medieval pierdut de pe Drumul Mătăsii, descoperit în munții înalți din Uzbekistan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 22-28 noiembrie 2025. Cele mai fericite în zodii la final de lună. Sunt protejate de Dumnezeu și își schimbă destinul
image
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni

OK! Magazine

image
O îmbrățișare cât o mie de cuvinte! Cine e cântăreața pe care Kate Middleton a strâns-o în brațe când s-au întâlnit

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Scorpion rescrie puterea interioară. Nu te teme!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!