O adâncitură uriașă în câmpul magnetic al Pământului continuă să se extindă, potrivit celor mai recente informații obținute de trei sateliți care monitorizează planeta. Aceasta se numește Anomalia Atlanticului de Sud (SAA) și se întinde de-a lungul zonei dintre Africa și America de Sud. Datele arată că, din 2014, anomalia s-a extins cu aproximativ jumătate din suprafața Europei continentale, iar intensitatea câmpului magnetic în zonă continuă să scadă.

Măsurătorile sugerează că miezul exterior lichid de fier topit al Pământului, care generează câmpul magnetic, nu este nici stabil, nici calm. Este agitat și complex, iar comportamentul său poate modifica câmpul magnetic extern în doar câțiva ani.

În acest articol vei afla cum funcționează câmpul magnetic al Pământului, de ce este esențial pentru viață și tehnologie, cum afectează sateliții și oamenii aflați la mare altitudine, și ce descoperiri importante a făcut misiunea Swarm privind complexitatea Anomaliei Atlanticului de Sud și misterele din adâncurile planetei.

Câmpul magnetic al Pământului: protecție și impact asupra vieții și tehnologiei

Câmpul magnetic al Pământului este o vastă rețea de linii invizibile, generate de mișcarea dinamică a nucleului planetei. Nucleul exterior este format dintr-un fluid fierbinte, conductiv și aflat în mișcare constantă, care transformă energia mișcării în energie magnetică. Acest câmp se extinde în spațiu, protejând atmosfera planetei ca un scut invizibil.

Atmosfera conține gaze importante precum oxigenul, azotul și hidrogenul, care sunt vitale pentru viață și pentru menținerea climei. Fără acest câmp magnetic, unele dintre aceste gaze ușoare, precum hidrogenul și heliul, ar putea scăpa treptat în spațiu. De asemenea, câmpul magnetic protejează atmosfera de radiațiile solare și cosmice care ar putea să o erodeze sau să o altereze.

Pe scurt, datorită câmpului magnetic:

Oxigenul și azotul rămân suficiente pentru ca oamenii, animalele și plantele să trăiască;

Clima rămâne stabilă;

Atmosfera este protejată de radiații periculoase.

Fără acest „scut”, viața și condițiile de pe Pământ ar fi mult mai expuse și fragile.

De-a lungul miliardelor de ani, câmpul magnetic a variat în intensitate și, uneori, s-a inversat complet. Aceste schimbări nu sunt periculoase direct pentru viața de la suprafață, dar pot afecta tehnologia și pot crește riscul de expunere a oamenilor și echipamentelor la radiații.

Efectele slăbirii câmpului magnetic asupra sateliților și oamenilor

Unele sisteme de navigație depind de câmpul magnetic al Pământului, iar sateliții sau echipamentele electronice din spațiu pot fi afectați de particulele încărcate care se deplasează în jurul planetei. Atunci când câmpul magnetic este mai slab, aceste echipamente devin mai vulnerabile la acumularea de sarcini electrice periculoase.

Câmpul magnetic protejează, de asemenea, oamenii care călătoresc la altitudini mari sau se află în spațiu. El deviază radiațiile solare și cosmice, reducând cantitatea de radiații care ajunge la corpul uman. În zonele unde câmpul magnetic este mai slab, expunerea la radiații crește, ceea ce poate afecta astronauții sau pasagerii avioanelor de mare altitudine.

Studiind cum se schimbă câmpul magnetic, oamenii de știință pot înțelege mai bine ce se întâmplă în adâncurile Pământului și pot construi modele care să ajute la protejarea tehnologiei și a sănătății oamenilor.

Swarm dezvăluie complexitatea Anomaliei Atlanticului de Sud

Anomalia Atlanticului de Sud, sau SAA, a fost observată încă din anii 1960. Totuși, studii detaliate și constante asupra acestei regiuni au început abia în 2013, odată cu lansarea misiunii Swarm a Agenției Spațiale Europene (ESA). Cea mai recentă cercetare pe această temă a fost publicată în Physics of the Earth and Planetary Interiors.

Această misiune folosește trei sateliți care lucrează împreună pentru a cartografia câmpul magnetic al Pământului.

Rezultatele obținute de Swarm reprezintă cea mai lungă monitorizare continuă a câmpului magnetic până în prezent și au arătat că SAA este mai complexă decât se credea anterior.

„Anomalia din Atlanticul de Sud nu este un bloc uniform. Se comportă diferit în zona Africii față de regiunea apropiată de America de Sud. În această zonă se întâmplă ceva special care face ca slăbirea câmpului magnetic să fie mai puternică”, explică geofizicianul Chris Finlay de la Universitatea Tehnică din Danemarca.

Inversarea câmpului magnetic sub Anomalia Atlanticului de Sud

Oamenii de știință nu știu exact ce cauzează Anomalia Atlanticului de Sud, dar au observat că, sub această regiune, câmpul magnetic al Pământului se comportă diferit față de așteptări. În general, câmpul magnetic al planetei este aproximativ dipolar: liniile de câmp ies din polul sud și se prăbușesc în polul nord. Aceasta este o explicație simplificată, dar ajută la înțelegerea modului în care se așteaptă să funcționeze câmpul magnetic.

La SAA, însă, o parte din fluxul magnetic din interiorul Pământului este inversată. „De obicei, ne-am aștepta să vedem liniile de câmp ieșind din miez în emisfera sudică. În schimb, sub Anomalia Atlanticului de Sud observăm zone neașteptate în care câmpul magnetic se întoarce în miez. Datele Swarm arată că una dintre aceste zone se deplasează spre vest deasupra Africii, contribuind la slăbirea câmpului magnetic în această regiune”, explică Chris Finlay.

Pata fierbinte din adâncurile Pământului și efectul asupra câmpului magnetic și sateliților Swarm

Această inversare a fluxului magnetic ar putea fi legată de o regiune mare și misterioasă de material extrem de fierbinte situată în afara miezului Pământului, cunoscută sub numele de Marea Provincie Africană cu Viteză de Forfecare Mică (LLSVP), aflată în zona SAA.

Pata fierbinte ar putea perturba mișcarea fluidului din miezul Pământului, ceea ce influențează comportamentul câmpului magnetic de deasupra sa. Oamenii de știință consideră că acest fenomen este normal pentru planetă, însă abia recent a putut fi studiat în detaliu datorită instrumentelor moderne.

Alte schimbări observate de sateliții misiunii Swarm includ o ușoară slăbire a câmpului magnetic deasupra Canadei și o ușoară intensificare deasupra Siberiei, fenomene legate de structuri magnetice în continuă evoluție sub America de Nord.

„Este fascinant să putem vedea imaginea completă a Pământului nostru dinamic. Sateliții sunt operaționali și oferă date excelente, așa că sperăm să continuăm această monitorizare și după 2030, când minimul solar ne va permite să studiem planeta cu o precizie fără precedent”, spune Anja Stromme, managerul misiunii Swarm la ESA.

Ce înseamnă schimbările câmpului magnetic pentru viitorul planetei și tehnologiei

Monitorizarea continuă a Anomaliei Atlanticului de Sud și a câmpului magnetic al Pământului oferă oamenilor de știință informații esențiale despre dinamica adâncurilor planetei și despre modul în care aceste schimbări pot influența viața și tehnologia. Slăbirea câmpului magnetic sau inversările fluxului magnetic nu reprezintă un pericol imediat pentru oameni, susțin experții, dar ele pot afecta sateliții, sistemele de navigație și echipamentele electronice sensibile.

În același timp, câmpul magnetic rămâne principalul „scut” al Pământului împotriva radiațiilor solare și cosmice, protejând atmosfera și contribuind la menținerea unui climat stabil. Studiile realizate de misiunea Swarm și de alte programe similare permit construirea de modele predictive mai precise, ajutând la anticiparea riscurilor și la dezvoltarea de strategii pentru protejarea tehnologiei și a sănătății oamenilor.

Pe măsură ce cercetările avansează, oamenii de știință vor înțelege mai bine complexitatea câmpului magnetic, evoluția Anomaliei Atlanticului de Sud și impactul acestora asupra planetei. În acest fel, putem fi mai bine pregătiți pentru viitor și putem continua să beneficiem de protecția naturală a Pământului împotriva radiațiilor și a perturbărilor, asigurând viață, tehnologie și siguranță pentru generațiile viitoare.