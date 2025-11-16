O zonă tot mai slabă a câmpului magnetic al Pământului amenință funcționarea sateliților. Anomalia Atlanticului de Sud s-a extins considerabil

Oamenii de știință avertizează că o zonă slăbită a câmpului magnetic al Pământului, aflată deasupra Atlanticului de Sud, se extinde rapid și ar putea provoca defecțiuni serioase ale sateliților, inclusiv blocaje complete ale acestora, potrivit unui nou studiu.

Câmpul magnetic al Terrei, esențial pentru protejarea vieții împotriva radiațiilor cosmice și a particulelor încărcate de la Soare, este generat de oceanul de fier topit din nucleul exterior al planetei, aflat la aproximativ 3.000 de kilometri adâncime. Mișcarea acestui fier topit generează curenți electrici care creează scutul magnetic al Pământului, însă mecanismele exacte rămân insuficient înțelese, potrivit studiului citat de The Independent.

Folosind măsurători obținute pe parcursul a 11 ani de la trei sateliți identici lansați în 2013, cercetătorii au putut analiza cu precizie semnalele magnetice provenite din interiorul și exteriorul planetei. Concluzia lor: Anomalia Atlanticului de Sud – o zonă în care câmpul magnetic este neobișnuit de slab – s-a extins cu o suprafață echivalentă cu aproape jumătate din Europa continentală față de dimensiunea din 2014.

„Se întâmplă ceva special în această regiune, care face ca câmpul să slăbească într-un mod mai intens”, explică autorul principal al studiului, Chris Finlay, de la Universitatea Tehnică din Danemarca.

Cercetătorii cred că această distorsiune este legată de tipare anormale la granița dintre nucleul lichid al Pământului și manta. În loc ca liniile de câmp magnetic să iasă din nucleu, în anumite zone ele se întorc în acesta – un comportament neașteptat. Datele arată, de asemenea, că una dintre aceste zone se deplasează spre vest deasupra Africii, contribuind la extinderea și intensificarea anomaliilor.

Schimbări importante au fost observate și în alte regiuni ale planetei: deasupra Siberiei, câmpul magnetic s-a intensificat, în timp ce a slăbit în zona Canadei. Aceste variații afectează sistemele de navigație prin satelit și determină nivelul de radiații la care sunt expuși sateliții aflați pe orbita joasă a Pământului.

Specialiștii avertizează că navele spațiale și astronauții – inclusiv cei aflați pe Stația Spațială Internațională – care trec prin Anomalia Atlanticului de Sud ar putea fi expuși unor doze mai mari de radiații decât în trecut.

Studiul, publicat în revista Physics of the Earth and Planetary Interiors, subliniază necesitatea monitorizării continue a câmpului magnetic.