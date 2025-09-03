Eclipsa totală de Lună va putea fi văzută și din țara noastră. Când începe fenomenul „luna roșie”

Românii vor putea observa o eclipsă totală de Lună în noaptea de 7 spre 8 septembrie, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. Fenomenul va începe la ora 20:30 și se va încheia la ora 23:55.

Luna se va afla în constelația Aquarius, iar pe tot parcursul nopții de duminică spre luni planeta Saturn se va afla în stânga Lunii.

„Fenomenul începe cu intrarea Lunii în penumbră, la ora 18:28, când Luna va fi sub orizont. Pentru că penumbra Pământului nu este foarte opacă, la începutul fenomenului culoarea Lunii nu se va schimba mult. La București, Luna va răsări la ora 19:37, când deja se află în umbra Pământului”, reiese din informațiile publicate pe astro-urseanu.ro.

Cea mai spectaculoasă parte a fenomenului este totalitatea, perioada cât Luna se află în umbra planetei noastre şi capătă culoarea roșiatică specifică.

Totalitatea începe la ora 20:30, are maximul la 21:21 şi se termină la ora 21:52. În timpul totalității, Luna se va afla destul de jos pe cer, înspre est-sud-est. Eclipsa se termină la ora 23:55.

Din România, următoarea eclipsă de Lună se va vedea pe 28 august 2026, menționează reprezentanții Observatorului Astronomic.