2023 este pe cale să devină cel mai călduros an înregistrat vreodată, spun oamenii de știință

Luna trecută a fost cel mai cald octombrie de la începutul înregistrărilor, iar temperatura medie globală ar fi cu 1,7C peste nivelurile de la sfârșitul anilor 1800.

Lumea va fi fost mai fierbinte în 2023 decât în orice alt an înregistrat vreodată, au atras atenția oamenii de știință, înainte de un summit de referință privind clima care va avea loc luna aceasta.

„Putem spune cu aproape certitudine că 2023 va fi cel mai cald an înregistrat vreodată, iar în prezent se află cu 1,43 C peste media preindustrială", a declarat Samantha Burgess, director adjunct al Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice. „Sentimentul de urgență pentru o acțiune ambițioasă în domeniul climei în perspectiva Cop28 nu a fost niciodată mai mare".

Oamenii de știință de la Copernicus au constatat că luna trecută a fost cel mai cald octombrie înregistrat la nivel global, cu temperaturi cu 1,7 C peste ceea ce se credea că ar fi fost în timpul unui octombrie mediu de la sfârșitul anilor 1800.

Prin arderea combustibililor fosili și prin distrugerea naturii, oamenii au pompat în atmosferă gaze care captează căldura și care au crescut temperatura planetei cu 1,2 C de la Revoluția Industrială încoace.

Anomalia temperaturii globale pentru luna octombrie 2023 a fost a doua cea mai mare din toate lunile din setul de date, au constatat oamenii de știință, fiind urmată doar de luna precedentă, potrivit The Guardian.

„Faptul că asistăm la acest an record de căldură înseamnă o suferință umană record", a declarat Friederike Otto, climatolog la Imperial College London. „În cadrul acestui an, valurile de căldură extreme și secetele agravate mult de aceste temperaturi extreme au provocat mii de morți, oameni care și-au pierdut mijloacele de trai, au fost strămutați. Acestea sunt recordurile care contează.”

„Acesta este motivul pentru care Acordul de la Paris este un tratat privind drepturile omului, iar nerespectarea obiectivelor din acesta reprezintă o încălcare a drepturilor omului pe scară largă", mai spune Friederike Otto.

Încălzirea globală, un fenomen scăpat de sub control

La summitul de la Paris de acum opt ani, liderii mondiali au promis să încerce să oprească încălzirea planetei cu 1,5 C până la sfârșitul secolului. Însă politicile actuale sunt menite să o încălzească cu aproximativ 2,4 C.

Akshay Deoras, cercetător în domeniul meteorologiei la Universitatea din Reading, a declarat: „octombrie 2023 este un alt exemplu nefericit care arată cum recordurile de temperatură sunt spulberate cu o marjă uriașă. Încălzirea globală cauzată de creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră și de fenomenul El Niño din Oceanul Pacific tropical lovesc planeta foarte tare".

Căldura record de luna trecută i-a lăsat pe oamenii de știință uimiți. Aceștia se așteaptă ca temperaturile extreme să fi fost determinate de un amestec puternic de poluare cu gaze cu efect de seră, de revenirea modelului meteorologic natural El Niño și de o serie de alți factori, inclusiv o scădere a poluării cu sulf și o erupție vulcanică în Tonga.

Copernicus a declarat că condițiile El Niño au continuat să se dezvolte, dar că anomaliile de temperatură de până acum au fost mai mici decât cele atinse în timpul evenimentelor puternice anterioare din 1997 și 2015.

Recorduri nemaiîntâlnite de temperatură

„Este înspăimântător să vedem că temperatura globală începând cu luna iunie 2023 este mult mai ridicată decât cea din a doua jumătate a anului 2015, când El Niño a fost mult mai puternic", a declarat Deoras. „Planeta noastră continuă să treacă prin repere nefericite în istoria sa meteorologică și nu va fi surprinzător să vedem noi recorduri în lunile următoare", a adăugat acesta.

Copernicus a constatat că temperatura medie globală medie între ianuarie și octombrie 2023 a fost cea mai ridicată înregistrată vreodată. Aceasta a depășit cu 0,1 C media pe 10 luni din 2016 - actualul deținător al recordului pentru cel mai cald an - cu 0,1 C.

Richard Allan, un climatolog de la Universitatea din Reading, a declarat „Numai prin reduceri rapide și masive ale emisiilor de gaze cu efect de seră, în toate sectoarele, putem evita aceste titluri repetate de recorduri de căldură și, mai important, putem limita gravitatea tot mai mare a fenomenelor extreme de umezeală, căldură și secetă care însoțesc o lume care se încălzește rapid".