„Investiții în sănătate” cu preț mare și bani împrumutați. Cum sunt convinși românii să semneze contracte de mii de lei

O schemă de vânzare deloc nouă pe piață încă funcționează, în special la persoanele de vârsta a treia care se lasă ușor convinse să „investească în sănătate”. După o simplă prezentare de produse, atent condusă, ajung să încheie pe loc „contracte avantajoase” în valoare de mii de lei.

Prezentările de produse care în urmă cu 15-20 de ani aveau loc în apartamente astăzi se desfășoară în spații cu ștaif, unde produsele sunt așezate sub lumina reflectoarelor, publicul este mai numeros, iar scenariul este atent pus în scenă.

Publicul-țintă este sunat (puțini participanți își pun problema de unde au fost preluate numerele de telefon), invitat la „un eveniment de sănătate la care la final se oferă și cadouri”, participările în cuplu se premiază suplimentar. Ce poate fi nepotrivit la un eveniment care te scoate din rutina de pensionar? Poate faptul că la final ești condus să cumperi produse foarte scumpe pe care, la o analiză „la rece”, cel mai probabil nu le-ai achiziționa.

Înainte de a descrie cum se desfășoară o astfel de sesiune de prezentare de produse la finalul căreia sunt participanți care achiziționează cu bani pentru care pot face pe loc și credit, este de făcut o precizare: nu calitatea produselor sau prețul acestora sunt puse la îndoială (neavând date în acest sens), ci modalitatea în care participanții sunt convinși să plătească, sub imperiul emoțiilor, mii de lei pentru achiziții care nu răspund unor nevoi stringente.

„Care este cel mai important lucru în viață?”

Vineri înainte de prânz, un spațiu select, în municipiu reședință de județ. Spre locul unde urmează să se desfășoare evenimentul se îndreaptă, grupuri-grupuri, persoane de vârsta a treia. La intrarea în sală, doi tineri verifică numele invitaților consultând listele pe care le au în față, după care dau ok-ul pentru accesul în sală.

Înăuntru e cald, miroase bine, din boxe se aude muzică populară. Pe trei scaune, în față, în zona unde nu mult mai târziu aveau să fie prezentate produsele, pe trei scaune sunt așezate trei perne cu funcție de masaj. Pe măsură ce ajung în sală, cei care vor să încerce masajul își așteaptă rândul. Cum sesiunea de masaj se prelungește, și începerea evenimentului se decalează. Participanții discută între ei, întreabă de cunoscuți, semn că cei mai mulți se știu. Primesc între timp și câte un talon pe care să-și scrie numele, numărul de telefon și adresa, talon care „atestă prezența în sală și pentru gratuitatea cadoului”.

Telefoanele sunt setate pe modul silențios, iar cine nu se descurcă este ajutat să o facă.

Și în sfârșit începe „evenimentul de sănătate”, prezentarea fiind făcută de un bărbat tânăr, care mărturisește că este de profesie inginer agronom, dar că în urma unei probleme de sănătate a ales să reprezinte firma care comercializează „produse de calitate strict pentru sănătate”.

„Bine ați venit, oameni buni!”, ni se adresează bărbatul, pe un ton jovial, pe același ton continuând, de altfel, toată prezentarea.

„Nu suntem la școală, nu se dau note. Aveți o experiență de viață mult mai mare decât a mea”, le spune celor din fața sa și îi câștigă imediat. Iar de aici pornește o discuție în care participanții intră imediat.

„Care este cel mai important lucru în viață?”, vrea să știe tânărul. „Sănătatea” – spun oamenii în cor. „Da, că scrie aici (n. r. – pe un panou de prezentare apare sloganul firmei, care cuprinde și acest termen). Dar dacă punem aici 5 milioane, pe panou, ce e mai important? Tot sănătatea?”, plusează tânărul, iar participanții se țin tare: „Daaaa!”.

„Hai să vedem, pe parcursul evenimentului, dacă facem cu adevărat ceva pentru sănătatea noastră, sau doar vorbim”, îi provoacă bărbatul.

Discuția avansează și se ajunge, din aproape în aproape, la elementele care conduc la o bună sănătate: regimul alimentar, mișcarea, hidratarea, igiena, odihna, „cei cinci piloni care ne mențin nouă sănătatea”. În lipsa lor, în organism apar dezechilibrele și bolile care sunt pacostea vremurilor în care trăim, sunt de acord participanții. Adică diabetul - „boala secolului”, cancerul – „care este și mai nenorocit” și bolile cardiovasculare.

„Sunteți conștienți că astea le facem singuri, cu mânuțele noastre?”, sunt în continuare implicați participanții în dialog. De ce am ajuns în acest punct? „Stresul”, se aude pe mai multe voci, din sală, doar că răspunsul, unul așteptat, nu este cel corect.

„Ați început cu stresul, m-ați luat din toate părțile. Aud treaba asta cu stresul peste tot pe unde merg prin țară. Este cea mai ușoară scuză pe care putem s-o găsim. Stresul nu e o cauză, este un factor, ca alți 10.000 de factori în ziua de astăzi. Credeți că nu exista stresul acum 30 de ani?”, reacționează bărbatul, iar invitații se repliază. „Era mult mai rău înainte”, îl completează un bărbat.

Așa că se ajunge la adevărata cauză: alimentația, pentru că „suntem ceea ce mâncăm”, iar organismul, o minune de la Dumnezeu, se poate reface, însă cu condiția să transformăm alimentele în medicament.

Organismul are nevoie de „carburant”, asemeni unei mașini, iar acest carburant îl reprezintă vitaminele, enzimele, mineralele, proteinele și fibre. „Asta este benzina noastră. Pe care unde le găsim? Sunt în alimente. De asta se spune că suntem ceea ce mâncăm”, conduce bărbatul eficient discuția.

Doar că ce face românul? Consumă multă carne, preponderent de porc, adaugă multă sare, care și aceasta este nocivă – să ne amintim de iernile grele în care o foloseau drumarii și în primăvară străzile arătau ca după bombardament -, iar peste toate se adaugă zahărul, asupra căruia „s-a pierdut controlul total”. „În România, în anii 90, o persoană consuma la noi în țară 1,2 kg de zahăr pe an, asta era media în România. (...) Știți cât am ajuns să consumăm astăzi? În condițiile în care corpul nostru are nevoie de 2 kg pe an? 5? Nu, 50. Un sac de 50 de kg”, află îngroziți invitații.

Pentru că zahărul este peste tot, și în dulciuri, și în pâine, și în sucuri și în... „Ne-am transformat înt-o societate de consum”, spune bărbatul, iar invitații dau din cap aprobator.

.„S-au deschis granițele și am început să consumăm, să consumăm, să consumăm. (...) Să știți că o vină o aveți chiar dumneavoastră, cei care veniți dinainte de ’90. Ați vrut să faceți un bine, ați prins și vremurile în care ați avut atâta lipsuri, și vrând să faceți un bine, să le dați ce n-ați avut, v-ați dus în extrema cealaltă”, se strecoară ușor și ceva pentru sentimentul de vină. „La nepoți, când le cumpărați câte o ciocolată, le dați câte o pătrățică, sau toată ciocolată? Și uitați-vă unde am ajuns”, merge expunerea mai departe.

„De la toxine facem aceste boli. Prin procesare”

Și răul cel mai mare nu este că ne-am transformat într-o societate de consum, ci că nu ne-am adaptat noului tip de consum, nu știm să consumăm, astfel că ajungem să-i dăm organismului doar toxine.

„De la toxine facem aceste trei boli. Prin ce se obțin toxinele? Prin procesare. Procesarea ce este? Modul de preparare a mâncării: fierbere, călire, grătar, prăjeală, orice atinge temperatura de 100 de grade și o depășește este procesare”, vine și răspunsul.

Oamenii știu că fierberea este o metodă de preparare sănătoasă, așa se spune peste tot în țară, însă este greșit, susține bărbatul. Nu mai avem grăsimi, cum se întâmplă la prăjirea în ulei, prin fierbere scăpăm de microbi, dar „dacă fierberea are puterea să omoare microbii, ce credeți dumneavoastră că face cu celelalte elemente, cu toate vitaminele și proteinele? Înainte să omoare microbii distrugem și tot ceea ce conțin alimentele. Păi, și atunci ce îi mai dăm corpului? Nu-i mai dăm nimic, îi mai dăm niște reziduuri, un balast de toxine”, vine verdictul.

Așa corpul nu mai poate fi protejat și, asemeni unei mașini care nu primește combustibilul adecvat, ne trădează. Greșeala pe care o facem este că nu ne-am adaptat vremurilor, ci ne-am păstrat obiceiurile de consum și informațiile vechi, or „nu mai sunt vremurile de altădată, mediul înconjurător nu ne mai ajută deloc, ne-au tăiat ăștia și păduri și tot, poluarea - și sus și jos, lucru pe care puțini îl văd, a ajuns la un nivel incredibil”. Iar alimentele cum sunt în ziua de astăzi? Sunt pline de substanțe, de chimicale, de E-uri.

Cam cât de mult s-a degradat calitatea alimentelor? Păi, conform prezentării reprezentantului firmei care comercializează „produse de calitate pentru sănătate”, astăzi alimentele mai conțin doar 40% vitamine și minerale, comparativ cu cele de acum 30 de ani. Evident, nu se indică studii sau o sursă a informațiilor, dar oamenii aprobă. Cât a rămas în alimente ar fi de ajuns pentru organism, însă prin procesare mai rămân doar 5%, se duce teoria mai departe. Și atunci cum facem? Le mâncăm crude?

Bărbatul spune că este și nutriționist și că sportivilor, în special, le recomandă să mănânce multe crudități. Însă sportivii au un organism puternic, dar pentru un organism cu probleme, o salmonela sau orice altceva poate duce la complicații grave. Dacă speli fructele și legumele cu bicarbonat sau amoniac, cum domnului i s-a mai spus la alte prezentări că se procedează, distrugi totul, așa că nici asta nu este o soluție.

„Au venit cu cazanele după ei să aibă energie să poată să ducă războiul”

Discuția se mai învârte câteva minute până când să se indice soluția, iar bărbații sunt rugați să-și amintească de cazanele din armată, folosite pentru fierbere la abur.

„În unitățile militare au ajuns cazane de gătit, marmite. Cum au ajuns acolo? De la ruși și de la nemți, din Primul Război Mondial. Ce făceau ăia? Au venit cu cazanele după ei să aibă energie să poată să ducă războiul”, aflăm în continuare. Pentru vremurile acelea era o soluție bună, însă după ’90 „s-a schimbat extraordinar jocul”.

După care sunt amintite „vasele minune”, o marcă celebră care le-a îmbogățit românilor bucătăriile.

„Am dat pe o oală de 3-4 kile cât a luat socrul meu pe o vacă cu vițică, mai mult chiar. Vorbesc serios”, confirmă un bărbat. Alți participanți confirmă că au așa ceva acasă, dar că nu le folosesc. „Dar airfryer-ul e bun?”, ne mai învârtim un pic în cerc.

Nu, nu e bun, că e supra-procesare, temperatura folosită e și mai mare decât la cuptor, așa că ne întoarcem la vasele pentru gătit la abur, foarte scumpe cu 10-20-25 de ani în urmă și foarte scumpe și astăzi, „ca orice produs de calitate”. E adevărat, costau cât o mașină la mâna a doua, însă cine și-a cumpărat atunci mașină a mai schimbat-o de câteva ori, pe când investiția în setul de vase este una pe viață, li se spune. Participanții aprobă iar cei care au acasă astfel de produse se gândesc dintr-odată cât rău și-au făcut până acum că nu le-au folosit.

Deci cât costa atunci un set de vase? 3.000 de mărci germane, după care 3.000 de dolari, după care 3.000 de euro, cât sunt și astăzi.

„Cum este suma? Mare? Raportându-ne la ce? Doamnă, de fapt ne raportăm la mentalitatea din România și la sensul pe care îl dăm lucrurilor în viață. Spuneți că 150 milioane vechi este mare, că sunt pensiile și salariile mici. Dacă v-aș spune că în momentul ăsta am o mașină în parcare nou-nouță, Mercedes, kilometri zero, adusă acum din Germania, și vă spun că costă 15.000 lei, cum vi se pare? Mică? Nu, vă spun eu, e pomană, s-ar bate pe ea, de la Timișoara s-ar face coadă până aici. Ca să vedeți ce mentalitate avem. Deci pentru o mașină nu mai sunt pensiile și salariile mici, în schimb, să mâncăm sănătos și corect suma e mare, că sunt pensiile și salariile mici. Ce vă spun acum nu are legătură cu nivelul pensiei, are legătură cu mentalitatea. Care a fost prima întrebare: ce prețuiți cel mai mult? Sănătatea? Din păcate, nu, ci mașina. Nu ne interesează de sănătate. Când ne interesează? Când ne îmbolnăvim. Când te îmbolnăvești, mai contează15.000 lei? Ai banii, nu-i ai, te împrumuți și te duci la doctor. Poate te ajută, poate nu. Mergem din greșeală în greșeală, încercăm să ne cumpărăm sănătatea”, ni se arată și care este consecința unor alegeri proaste.

Deși 15.000 lei nu este o sumă mare pentru o investiție în sănătate, firma care ne-a invitat la prezentare are o soluție mai modernă decât vasele care au făcut furori în România cu ani în urmă, la un preț chiar mai mic: doar 12.000 lei.

„Compania noastră ne permite să venim cu o soluție, dar această soluție nu este pentru toată lumea, ci pentru cei care își permit să investească în sănătate”, mai spune bărbatul, înainte de a face semn colaboratorilor săi care fac o demonstrație cu unul dintre vasele de gătit.

Ce face vasul care reprezintă o investiție în sănătate? Cu el poți pregăti o friptură de porc, o friptură de pui și o garnitură de legume în doar două minute, fără ulei, fără sare, fără condimente. Și nu orice friptură, ci cea mai fragedă și gustoasă friptură făcută vreodată. Vasul este unul de top, dar și plita cu inducție folosită este o minune. Nu este o simplă plită cu inducție, ci detectează, de exemplu, vasele din aluminiu (care nu se mai folosesc în Europa de Vest, susține reprezentantul firmei care o comercializează), are afișaj electronic și programe multiple, o poți programa când să se oprească etc.

Se prezintă apoi și perna de masaj care îți permite să economisești banii pe care i-ai cheltui la fizioterapie. Poți să faci și sport sau mișcare, dar după o anumită vârstă mișcarea ar fi de fapt efort și solicită inima. Perna de masaj este utilă pentru orice zonă a corpului în care apare durerea, ajută chiar și în problemele cu prostata.

Și în sfârșit pauză, înainte de încheierea evenimentului. În pauză ai voie să întorci vasele pe toate părțile, poți gusta din fripturile tăiate bucăți pentru degustare, poți cere detalii reprezentanților firmei, însă vasele se cumpără din magazine, nu sunt disponibile pe loc. În boxe, din nou muzică populară.

Tombola care îți poate aduce un credit pe care nu ți-ai propus să-l faci

În ultima parte a evenimentului se reia discuția despre prioritățile în viață, despre cum să fim un exemplu pentru copiii și nepoții noștri pentru cum ne prețuim sănătatea și cum să nu privim obiectele din fața noastră ca pe un simplu set de oale și tigăi, ci ca pe un stil de viață. E drept, nu avem neapărat nevoie de tot setul, chiar și un singur vas este o investiție în sănătate.

Ce urmează este un exemplu despre cum manipularea poate acționa determinându-te să adopți decizii pe care să le regreți cinci minute mai târziu.

Se anunță că la finalul evenimentului se vor acorda șase premii. Pentru primele patru se vor organiza tragerile la sorți. Colaboratorii omului de vânzări trec prin sală și colectează formularele de tombolă. Se fac extragerile, se anunță patru nume, fericiții câștigători sunt aduși în față.

Pe un ton pe care îl auziți frecvent la teleshopping, se anunță premiile. Fiecare fericit câștigător va beneficia de o reducere de 5.000 lei la achiziția setului complet de vase. În sală, liniște deplină. Dar nu e doar atât, pentru că cei patru primesc și câte o plită cadou (care costă 5.000 lei). În acest moment, din sală se aude o voce dezamăgită: „Dar tot lor le dați, nu puteați să dați la mai mulți?”. Și nu e doar atât, li se oferă și perna de masaj cadou (care și aceasta are un preț de 2.500 lei). La final se anunță și condiția: să se perfecteze tranzacția pe loc.

Printre participanți se citește dezamăgirea. Dar lucrurile nu pot rămâne așa, nu? Doar s-au anunțat șase premii, nu patru. Așa că pentru ultimii doi câștigători se mai organizează un concurs rapid, primii doi care ridică mână când aud „trei” beneficiind și aceștia de aceeași ofertă. Și concursul începe. „Unuuuu...” – iar câteva persoane deja sunt cu mâinile pe sus. „Nu e corect să furați startul, am spus că număr până la trei”, li se atrage atenția, iar numărătoarea se reia. Povestea se repetă, pentru ca la a treia încercare să fie alese două persoane, care sunt rapid preluate de către „colaboratori” și conduse într-un spațiu separat, la masă, pentru discuțiile finale. Colaboratorii, foarte vigilenți, îi observă însă pe toți cei interesați și-i abordează pe un ton conspirativ: „Am văzut că și dumneavoastră vă doriți. Să știți că pot să vă fac aceeași ofertă, veniți cu mine”. Și astfel se mai „agață” alte câteva persoane.

În câteva minute vraja pare să se risipească, iar din primii patru „câștigători” cel puțin o femeie renunță. „A zis că ce dacă n-am bani, că pot să iau în rate, în cinci rate, sau să fac credit”, îi mărturisește femeia doamnei cu care a venit la prezentare.

Încet-încet se golește sala, la plecare fiecare participant primind cadoul promis, o cutie cu benzi pentru detoxifiere care se aplică pe tălpi, „văzute la TV”.

„Colaboratorii” îi urmăresc pe cei care inițial s-au arătat interesați de ofertă și în afara sălii, tot sperând că-i pot convinge să cumpere. „Dacă știam ce e, îmi vedeam de treabă, am pierdut două ore”, încă își împart participanții impresii la cald, în drum spre casă.