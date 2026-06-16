medlife right medlife right
Articol susținut de advertorial

Demența începe cu „gafe” aparent banale. Medic neurolog: „Pacienții ajung, din păcate, când boala este deja coaptă”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Demența afectează tot mai mulți români, iar primele semne sunt adesea ignorate sau confundate cu simple probleme de memorie. Dr. Clara Marion Resit, medic primar neurolog la MedLife explică pe înțelesul tuturor cum debutează boala, cine este la risc și ce putem face pentru a încetini evoluția acesteia, într-un context în care studiile internaționale aduc noi speranțe.

16 iunie Dr Clara Resit Dementa incepe cu gafe jpeg

Demența „nu e doar uitare”

Pentru mulți oameni, demența este confundată cu uitarea obișnuită. În realitate, vorbim despre o boală gravă, progresivă.

„Este o afecțiune a creierului care alterează funcția cognitivă (inteligența, memoria) în mod persistent, cu evoluție spre invaliditate și moarte. Este o boală degenerativă, dacă ne referim cel puțin la demența Alzheimer, dar și la cea din boala Parkinson, la demența fronto-temporală – adică cea de care suferă Bruce Willis, mai ușor spus. Există și demența vasculară, cea asociată diferitelor tipuri de AVC”, explică dr. Clara Resit.

Medicul subliniază că demența nu este o consecință normală a îmbătrânirii, ci o patologie care afectează progresiv funcțiile esențiale ale creierului. Această realitate este confirmată și de raportul amplu publicat în The Lancet Commission on Dementia Prevention, care arată că boala are o evoluție ireversibilă și este una dintre principalele cauze de dizabilitate la vârstnici.

Cifre îngrijorătoare: tot mai mulți pacienți, de la an la an

Incidența bolii crește odată cu vârsta, iar realitatea din cabinet confirmă statisticile.

„Evaluările statistice se fac la segmentul de populație de peste 65 ani și, în general, dar aproape sigur și în România, frecvența este de 10-12% din totalul acestei populații, să spunem, în vârstă. Știm că acest procent crește cu fiecare decadă, astfel că la populația peste 80 ani este de 25%.

În fiecare lună am cel puțin un pacient nou cu demență, așa încât pot spune că în fiecare an sunt circa 12-15, după cum și în fiecare an pierd pacienți care se agravează și mor”, spune dr. Resit.

Datele sunt în linie cu cele ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care confirmă creșterea accelerată a numărului de cazuri. În 2021, 57 de milioane de oameni sufereau de demență la nivel mondial, dintre care peste 60% locuiau în țări cu venituri mici și medii. În fiecare an, există aproape 10 milioane de cazuri noi, susține OMS.

Primele semne: „gafele” care nu trebuie ignorate

Debutul bolii este subtil, iar simptomele sunt adesea trecute cu vederea.

„Pacienții își dau seama că nu se mai descurcă să rezolve situații un pic mai complicate pe care le gestionau ușor înainte, nu mai pot opera mai multe date, nu își amintesc detalii din întâmplări recente, nu mai sunt atenți la detalii spațiale, fac confuzii, toate acestea se întâmplă în condiții în care, de regulă, au o activitate cotidiană liniștită, regulată, previzibilă și un somn satisfăcător.

Din păcate, destul de des pacienții vin cu un fiu sau o fiică sau cu soțul/soția, care deja sunt îngrijorați din cauza «gafelor» și încurcăturilor serioase, pierderilor de memorie care duc la repetiția întrebărilor și a relatărilor pe care le fac pacienții, a ignorării acestor deficiențe, iar acesta e un stadiu deja «copt»”, explică medicul.

Cercetările publicate în Alzheimer’s & Dementia arată că afectarea memoriei recente și a funcțiilor executive sunt printre primele semne ale bolii.

Cine este la risc de demență

Potrivit dr. Resit, există mai mulți factori care cresc riscul de demență:

  • vârsta peste 65 de ani
  • sexul feminin
  • nivel educațional scăzut
  • bolile cardiovasculare
  • traumatismele craniene

„Să nu uităm de genetică”, atrage atenția medicul, menționând genele implicate în apariția bolii Alzheimer.

Studiile internaționale arată că mulți dintre acești factori pot fi controlați, ceea ce deschide calea prevenției.

Rolul geneticii și testarea

Genetica joacă și ea un rol crucial:

  • Gene cauzatoare: Presenilina 1, 2 și APP pot produce boala precoce (sub 65 de ani).
  • Gena de risc: APOE epsilon 4 este asociată cu instalarea bolii la vârste înaintate.

Analiza genetică este recomandată pacienților tineri (sub 65 de ani), celor care urmează să înceapă terapii biologice cu anticorpi monoclonali sau descendenților celor diagnosticați cu forme precoce. Deși o analiză negativă poate liniști, una pozitivă creează adesea angoase, mai ales că testările sunt scumpe și nedecontate.

Se pot testa proteine serice (fosfo-tau 181 și 217) sau proteine din lichidul cerebrospinal (fosfo-tau și beta-amiloid). Un titru crescut al acestora confirmă diagnosticul de Alzheimer. Un rezultat cert ajută familia să anticipeze dificultățile și să devanseze acțiuni importante înainte ca boala să progreseze.

Se poate preveni demența?

„Este important să ducem o viață ordonată și să tratăm factorii de risc vascular, să tratăm și bolile psihice cele minore”, recomandă dr. Resit.

  • Dieta: Echilibrată în proteine, fibre și grăsimi sănătoase.
  • Somnul: Minimum 6 ore de odihnă pe noapte.
  • Mişcarea: Exerciții fizice zilnice, preferabil în aer liber.
  • Antrenamentul mental: Citit zilnic, cuvinte încrucișate, sudoku și comunicare constantă cu ceilalți. Evitați excesul de TV sau telefon.

Unul dintre cele mai importante studii clinice, FINGER trial, a demonstrat că intervențiile asupra stilului de viață pot încetini declinul cognitiv. Din păcate, mulți pacienți ajung târziu la medic, când boala este deja avansată.

Povara nevăzută asupra familiei

Demența nu afectează doar pacientul, ci și familia acestuia.

„Formele medii și severe sunt o povară psiho-fizică pentru aparținători […] circa 30% dintre cei care îngrijesc acești pacienți se pot îmbolnăvi grav”, avertizează medicul.

Demența nu începe brusc, ci cu detalii aparent neînsemnate — o întrebare repetată, o confuzie minoră, o decizie greșită într-o situație obișnuită.

Într-o boală care nu poate fi încă vindecată, timpul devine cea mai importantă resursă. Recunoașterea timpurie a simptomelor și intervenția rapidă pot însemna ani în plus de autonomie și calitate a vieții — atât pentru pacient, cât și pentru cei care îl îngrijesc.

Surse:

https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(20)30367-6/fulltext

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia

https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alz.12083

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60461-5/abstract

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor.

Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung.

Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe www.medlife.ro.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
digi24.ro
image
INTERVIU. Traian Băsescu, despre desemnarea lui Veștea: ”Vine parașutat de la Brașov .. De unde ai, frate, 240 de voturi?”
stirileprotv.ro
image
A expirat ultimatumul dat de Bolojan lui Veștea. Premierul desemnat: „Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul”/Reacția PNL
gandul.ro
image
Drona-monstru a Ucrainei: 1 tonă de explozibil, capabilă să lovescă ținte de la mii de kilometri distanță
mediafax.ro
image
Întăriri pentru Universitatea Craiova! Omul de încredere al lui Laurențiu Reghecampf și Edi Iordănescu a semnat cu oltenii
fanatik.ro
image
UDMR a decis că nu va intra la guvernare și nu va vota Guvernul Veștea: „Nu vrem în aceeași barcă cu POT și SOS”
libertatea.ro
image
Atac dur la adresa premierului desemnat: „S-a urcat maimuța în copac și i se vede fundul"
digi24.ro
image
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
gsp.ro
image
Lovitură de teatru în cazul Cameliei Voinea
digisport.ro
image
Iran acuză condițiile de la Mondial: „Suntem cea mai oprimată echipă din istorie”
click.ro
image
Cum se complică situația lui Adrian Veștea, după decizia UDMR. Ce șanse mai are să treacă Guvernul
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
12.000 de lei amendă şi muncă în folosul comunităţii pentru cei care dau muzica tare la bloc
observatornews.ro
image
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de lângă mine``
cancan.ro
image
Avalanșă de cereri la Casa de Pensii pentru recuperea CASS la pensie. De ce fac pensionarii acest lucru?
newsweek.ro
image
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
prosport.ro
image
Țara în care trăiesc cei mai bogați pensionari din Europa. Unde se află România în acest top
playtech.ro
image
Ce înseamnă, de fapt, Vozinha, porecla portarului din Capul Verde care a anihilat Spania la Cupa Mondială
fanatik.ro
image
Cea mai bogată australiancă a cumpărat acțiuni SpaceX de 1 miliard de dolari
ziare.com
image
FIFA a făcut anunțul, după ce s-a cerut excluderea arbitrului Shaun Evans de la Cupa Mondială, pentru gestul făcut
digisport.ro
image
Samantha Fox, Bad Boys Blue și Eruption, legendele muzicii disco vin la București
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată și cu ce se ocupă Oana Sîrbu la 56 de ani. Nu a apelat deloc la esteticieni și are mare grijă și de siluetă. Ce face în prezent / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cartea de identitate electronică nu mai e gratuită. Cât vor plăti românii pentru noile buletine
mediaflux.ro
image
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Mineralul care poate încetini îmbătrânirea, dar consumat în exces accelerează procesul cu 7 ani
click.ro
image
Imagini din locuința Adrianei Bahmuțeanu. Vedeta a renovat totul de la zero: „Când am găsit această casă arăta ca o peșteră”
click.ro
image
Avertismentul unui fermier! Nu cumpăra niciodată căpșuni dacă observi acest detaliu
click.ro
Sinuciderea Cleopatrei, pictură de Giovanni Francesco Guerrieri profimedia 0706001352 jpg
Regina avea un fetiș uimitor în dormitor. I s-a dus vestea, dar bărbații nu se înghesuiau s-ajungă în ”catalogul amanților”
okmagazine.ro
Kanye West, Bianca Censori foto Profimedia jpg
Fără lenjerie intimă și cu rochie transparentă! Chiar nu are limite această vedetă?!
clickpentrufemei.ro
Mocănița Văii Hârtibaciului din Sibiu Foto Asociația Prietenii Mocăniței Facebook
Mocănița a revenit pe Valea Hârtibaciului. Calea ferată îngustă lega odinioară orașele Sibiu și Sighișoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
loading Se încarcă comentariile...

Partenerii noștri

image
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
digi24.ro
image
INTERVIU. Traian Băsescu, despre desemnarea lui Veștea: ”Vine parașutat de la Brașov .. De unde ai, frate, 240 de voturi?”
stirileprotv.ro
image
A expirat ultimatumul dat de Bolojan lui Veștea. Premierul desemnat: „Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul”/Reacția PNL
gandul.ro
image
Cum se complică situația lui Adrian Veștea, după decizia UDMR. Ce șanse mai are să treacă Guvernul
antena3.ro
image
Întăriri pentru Universitatea Craiova! Omul de încredere al lui Laurențiu Reghecampf și Edi Iordănescu a semnat cu oltenii
fanatik.ro
image
UDMR a decis că nu va intra la guvernare și nu va vota Guvernul Veștea: „Nu vrem în aceeași barcă cu POT și SOS”
libertatea.ro
image
Atac dur la adresa premierului desemnat: „S-a urcat maimuța în copac și i se vede fundul"
digi24.ro
image
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
gsp.ro
image
12.000 de lei amendă şi muncă în folosul comunităţii pentru cei care dau muzica tare la bloc
observatornews.ro
image
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de lângă mine``
cancan.ro
image
Lovitură de teatru în cazul Cameliei Voinea
digisport.ro
image
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
prosport.ro
image
Țara în care trăiesc cei mai bogați pensionari din Europa. Unde se află România în acest top
playtech.ro
image
Ce înseamnă, de fapt, Vozinha, porecla portarului din Capul Verde care a anihilat Spania la Cupa Mondială
fanatik.ro
image
Cea mai bogată australiancă a cumpărat acțiuni SpaceX de 1 miliard de dolari
ziare.com
image
FIFA a făcut anunțul, după ce s-a cerut excluderea arbitrului Shaun Evans de la Cupa Mondială, pentru gestul făcut
digisport.ro
image
Nicușor Dan a semnat noua lege care îi privește pe români în cel mai greu moment al țării
bugetul.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Permisul de conducere dispare așa cum îl știm. Bruxellesul pregătește documentul digital pe telefon
playtech.ro
image
Adi Sînă, acuzat de fostul coleg de la Akcent, Sorin Brotnei, că a destrămat trupa. Declarații explozive: „El lua mai mult și voia mai mult”
wowbiz.ro
image
Cum arată și cu ce se ocupă Oana Sîrbu la 56 de ani. Nu a apelat deloc la esteticieni și are mare grijă și de siluetă. Ce face în prezent / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
O mai recunoşti? Luminiţa Becali, apariţie surprinzătoare la slujbă, la biserica de 10 milioane de euro a patronului FCSB
as.ro
image
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Un român a cucerit lumea cu cea mai bună pizza. A câștigat Trofeul Caputo la Campionatul Mondial de Pizza din Napoli
click.ro
image
Mineralul care poate încetini îmbătrânirea, dar consumat în exces accelerează procesul cu 7 ani
click.ro
Sinuciderea Cleopatrei, pictură de Giovanni Francesco Guerrieri profimedia 0706001352 jpg
Regina avea un fetiș uimitor în dormitor. I s-a dus vestea, dar bărbații nu se înghesuiau s-ajungă în ”catalogul amanților”
okmagazine.ro
Kanye West, Bianca Censori foto Profimedia jpg
Fără lenjerie intimă și cu rochie transparentă! Chiar nu are limite această vedetă?!
clickpentrufemei.ro
Mocănița Văii Hârtibaciului din Sibiu Foto Asociația Prietenii Mocăniței Facebook
Mocănița a revenit pe Valea Hârtibaciului. Calea ferată îngustă lega odinioară orașele Sibiu și Sighișoara
historia.ro
shutterstock 683450050 jpg
Ce mănâncă Prințul Wiliam la micul dejun pentru a rămâne sănătos?
clicksanatate.ro
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un român a cucerit lumea cu cea mai bună pizza. A câștigat Trofeul Caputo la Campionatul Mondial de Pizza din Napoli
image
Mineralul care poate încetini îmbătrânirea, dar consumat în exces accelerează procesul cu 7 ani

OK! Magazine

image
Prințesa Diana făcuse o pasiune nebună pentru acest actor celebru? Au fost descoperite scrisorile erotice pe care i le-a trimis

Click! Pentru femei

image
Soția lui Bruce Willis clarifică situația actorului afectat de demență. Vorbește, merge, mai are memorie?

Click! Sănătate

image
Crude sau gătite: cum sunt mai sănătoase roşiile?