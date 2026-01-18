Ce poți să faci când vecinii fac zgomot constant. E menționat clar în lege

Cea mai mare parte din populația României locuiește la bloc, împărțind spațiile comune cu ceilalți locatari, fără a se putea proteja pe deplin de zgomote și mirosuri nici măcar în cei câțiva zeci de metri pătrați din propria locuință. Legea prevede clar de peste 30 de ani care sunt drepturile și obligațiile proprietarilor sau chiriașilor din apartamente.

Concret, este vorba despre Legea nr. 61/1991, republicată, actul normativ din România care sancționează încălcarea normelor de conviețuire socială cu amenzi sau închisoare contravențională. Sancțiunile pot fi aplicate de primari sau polițiști, iar contravenientul poate fi sancționat cu amenzi și, în caz de neplată, poate fi transformată în închisoare contravențională, conform legislației.

Ce spune legea

Faptele incriminate sunt cele de încălcare a ordinii și liniștii publice, vizând asigurarea unui climat de ordine prin sancționarea comportamentelor indecente, gălăgioase, tulburarea liniștii locatarilor, apelul repetat la milă de către o persoană aptă de muncă, consumul de băuturi alcoolice în locuri publice, etc.

Acest document incriminează:

Tulburarea liniștii locatarilor între orele 22:00 și 08:00 și 13:00 și 14:00 prin zgomote, larmă sau folosirea unui aparat, obiect sau instrument muzical;

Organizarea de petreceri private la care se folosește aparatură muzicală la o intensitate ce tulbură liniștea locatarilor din casele sau blocurile din apropiere;

Tulburarea continuă a liniștii locuitorilor prin zgomote, strigăte, larmă.

Pe de altă parte, Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari prevede instaurarea regulamentului de la bloc. Acest document permite asociațiilor de proprietari să stabilească și alte ore de liniște decât cele prevăzute conform Legii nr. 61/1991 actualizată.

Posibilitatea de a prelungi perioadele de liniște și odihnă se poate lua doar în urma adunării generale, la care participă proprietarii membri ai asociației.

Cum este sancționată deranjarea ordinii publice

Nerespectarea orelor de liniște atrage după sine o amendă cuprinsă între 500 și 1.500 de lei. În plus, dacă acțiunea se repetă într-un interval de 24 de ore de la prima constatare, amenda crește până la 2.000-3.000 de lei, de la caz la caz, sau se sancționează cu prestarea a 70-120 de ore de muncă în folosul comunității.

Pe lângă programul de liniște, se precizează și sancționarea unor zgomote care țin de tulburarea liniștii publice cu aparate, obiecte sau prin strigăte sau larmă. Aici intră vecinii care fac zgomote în mod constant, fără un motiv anume, precum renovările. Astfel, autoritățile pot da amenzi celor care produc zgomote în afara orelor de liniște (abuzul de bormașină, boxe puternice sau altele). În acest caz, amenda este cuprinsă între 200 și 1.000 de lei.

De asemenea, dacă există un magazin la parter care dorește să opereze și să facă zgomot înainte de ora 08:00, este necesar să obțină acordul tuturor vecinilor. În caz contrar, poți depune o sesizare la primărie sau la poliție.

Ce poți să faci în cazul în care ai un vecin zgomotos

Există multe tipuri de zgomote pe care le poate face un vecin, de la lucrările de renovare, la folosirea unor aparate electrocasnice sau a unor instrumente muzicale. Iată ce pași poți urma dacă ai un vecin zgomotos:

Încearcă să rezolvi problema amical – vorbește cu vecinul. Poate că nu realizează că face zgomot și deranjează colocatarii. Adesea, o discuție simplă pe un ton respectuos poate fi suficientă pentru a rezolva problema;

Contactează administratorul sau asociația de proprietari – informează-i cu privire la problemă și roagă administratorul să intervină. Poți chiar vorbi cu alți vecini pentru că, adesea, nu ești singurul deranjat de zgomot;

Anunță autoritățile – poți depune o sesizare la primărie sau merge la poliție. Înainte de a face asta, adună dovezi. Poți înregistra audio sau video vecinul și prezenta probele autorităților.

Ce sancțiuni riscă vecinii zgomotoși

Conform Legii nr. 61/1991, vecinii zgomotoși pot primi amenzi între 200 și 1.500 de lei pentru tulburarea liniștii publice. Dacă zgomotul este cauzat de activități comerciale (ex. un bar), autoritățile pot suspenda activitatea temporar. Repetarea acestui comportament, va conduce la aplicarea unor amenzi în cuantum mai ridicat.

Instanța de judecata poate dispune printre altele și încetarea activității provocatoare de zgomot, obligarea vinovatului la plata de daune morale și materiale, precum și obligarea vecinului vinovat la plata cheltuielilor de judecată.

Nerespectarea măsurilor impuse de instanța de judecată, deschid posibilitatea vecinului păgubit de a se adresa unui executor judecătoresc și de a solicita aplicarea unor penalități de către instanță de executare.