search
Duminică, 18 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce poți să faci când vecinii fac zgomot constant. E menționat clar în lege

0
0
Publicat:

Cea mai mare parte din populația României locuiește la bloc, împărțind spațiile comune cu ceilalți locatari, fără a se putea proteja pe deplin de zgomote și mirosuri nici măcar în cei câțiva zeci de metri pătrați din propria locuință. Legea prevede clar de peste 30 de ani care sunt drepturile și obligațiile proprietarilor sau chiriașilor din apartamente.

Un cuplu se ceartă, țipând în apartament
Cea mai mare parte din populația României locuiește la bloc. Foto Shutterstock

Concret, este vorba despre Legea nr. 61/1991, republicată, actul normativ din România care sancționează încălcarea normelor de conviețuire socială cu amenzi sau închisoare contravențională. Sancțiunile pot fi aplicate de primari sau polițiști, iar contravenientul poate fi sancționat cu amenzi și, în caz de neplată, poate fi transformată în închisoare contravențională, conform legislației.

Ce spune legea

Faptele incriminate sunt cele de încălcare a ordinii și liniștii publice, vizând asigurarea unui climat de ordine prin sancționarea comportamentelor indecente, gălăgioase, tulburarea liniștii locatarilor, apelul repetat la milă de către o persoană aptă de muncă, consumul de băuturi alcoolice în locuri publice, etc.

Acest document incriminează:

  • Tulburarea liniștii locatarilor între orele 22:00 și 08:00 și 13:00 și 14:00 prin zgomote, larmă sau folosirea unui aparat, obiect sau instrument muzical;
  • Organizarea de petreceri private la care se folosește aparatură muzicală la o intensitate ce tulbură liniștea locatarilor din casele sau blocurile din apropiere;
  • Tulburarea continuă a liniștii locuitorilor prin zgomote, strigăte, larmă.

Pe de altă parte, Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari prevede instaurarea regulamentului de la bloc. Acest document permite asociațiilor de proprietari să stabilească și alte ore de liniște decât cele prevăzute conform Legii nr. 61/1991 actualizată.

Posibilitatea de a prelungi perioadele de liniște și odihnă se poate lua doar în urma adunării generale, la care participă proprietarii membri ai asociației.

Cum este sancționată deranjarea ordinii publice

Nerespectarea orelor de liniște atrage după sine o amendă cuprinsă între 500 și 1.500 de lei. În plus, dacă acțiunea se repetă într-un interval de 24 de ore de la prima constatare, amenda crește până la 2.000-3.000 de lei, de la caz la caz, sau se sancționează cu prestarea a 70-120 de ore de muncă în folosul comunității.

Pe lângă programul de liniște, se precizează și sancționarea unor zgomote care țin de tulburarea liniștii publice cu aparate, obiecte sau prin strigăte sau larmă. Aici intră vecinii care fac zgomote în mod constant, fără un motiv anume, precum renovările. Astfel, autoritățile pot da amenzi celor care produc zgomote în afara orelor de liniște (abuzul de bormașină, boxe puternice sau altele). În acest caz, amenda este cuprinsă între 200 și 1.000 de lei.

De asemenea, dacă există un magazin la parter care dorește să opereze și să facă zgomot înainte de ora 08:00, este necesar să obțină acordul tuturor vecinilor. În caz contrar, poți depune o sesizare la primărie sau la poliție.

Ce poți să faci în cazul în care ai un vecin zgomotos

Există multe tipuri de zgomote pe care le poate face un vecin, de la lucrările de renovare, la folosirea unor aparate electrocasnice sau a unor instrumente muzicale. Iată ce pași poți urma dacă ai un vecin zgomotos:

  • Încearcă să rezolvi problema amical – vorbește cu vecinul. Poate că nu realizează că face zgomot și deranjează colocatarii. Adesea, o discuție simplă pe un ton respectuos poate fi suficientă pentru a rezolva problema;
  • Contactează administratorul sau asociația de proprietari – informează-i cu privire la problemă și roagă administratorul să intervină. Poți chiar vorbi cu alți vecini pentru că, adesea, nu ești singurul deranjat de zgomot;
  • Anunță autoritățile – poți depune o sesizare la primărie sau merge la poliție. Înainte de a face asta, adună dovezi. Poți înregistra audio sau video vecinul și prezenta probele autorităților.

Ce sancțiuni riscă vecinii zgomotoși

Conform Legii nr. 61/1991, vecinii zgomotoși pot primi amenzi între 200 și 1.500 de lei pentru tulburarea liniștii publice. Dacă zgomotul este cauzat de activități comerciale (ex. un bar), autoritățile pot suspenda activitatea temporar. Repetarea acestui comportament, va conduce la aplicarea unor amenzi în cuantum mai ridicat.

Instanța de judecata poate dispune printre altele și încetarea activității provocatoare de zgomot, obligarea vinovatului la plata de daune morale și materiale, precum și obligarea vecinului vinovat la plata cheltuielilor de judecată.

Nerespectarea măsurilor impuse de instanța de judecată, deschid posibilitatea vecinului păgubit de a se adresa unui executor judecătoresc și de a solicita aplicarea unor penalități de către instanță de executare.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american
digi24.ro
image
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA
stirileprotv.ro
image
Adina Anghelescu: Cât mai ține scandalul legat de magistratură? Caii nărăvași nu se dresează ușor…
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
La mai bine de 10 ani de la divorțul de Ralf Schumacher, Cora Schumacher și-a refăcut viața și e în culmea fericirii: ”El îmi oferă pace și speranță”
fanatik.ro
image
Friedrich Merz spune că Rusia e o țară europeană și speră că relațiile dintre UE și Moscova ar putea fi reechilibrate. Reacția Kremlinului
libertatea.ro
image
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
digi24.ro
image
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
gsp.ro
image
Temutul Kadyrov, către un român: ”Vino încoace!”. Când a aprins lumina, nu i-a venit să creadă: ”Îl lingea pe mână”
digisport.ro
image
Curtea Constituțională, capturată de Guvern? Numiri, favoruri și fisurile invizibile ale independenței
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Staţiunea aflată la 7 ore de Bucureşti unde românii se înghesuie. Preţurile sunt sub cele de la noi
observatornews.ro
image
'Te aștept la lecții'. Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Cea mai importantă ramură dintr-un pom: la ce să fii atent când tai copacii din grădină
playtech.ro
image
Gigi Becali îl bagă în ședință pe Darius Olaru după FC Argeș – FCSB 1-0: „O să-l sun să îl rog asta!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Donald Trump a făcut anunțul, fără să aștepte verdictul Curții Supreme a SUA: ”Nebunia a ieșit din viețile noastre”
digisport.ro
image
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Nicușor Dan a semnat, este LEGE și se aplică de AZI în toată România. Ce lovitură pentru români
romaniatv.net
image
Vouchere de vacanță 2026. Noi modificări pentru angajați. Cum vor putea fi folosite
mediaflux.ro
image
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cum arată acum doi frați care au fost abandonați lângă Gara de Nord în București, în 1994: „Vă rugăm să ne ajutați!"
actualitate.net
image
Clasamentul celor mai frumoase destinații de vacanță. Un creator de conținut din România a dat verdictul: „Clar ne întoarcem!”
click.ro
image
Singura ciorbă pe care Elena Ceaușescu o evita. Bucătarii familiei nu aveau niciodată voie să o pregătească
click.ro
image
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO
click.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
Iarna bucureșteană a anilor ’30, surprinsă de Iosif Berman (© Muzeul Municipiului Bucureşti)
Iarna bucureșteană a anilor ’30, surprinsă de fotograful Iosif Berman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
image
Clasamentul celor mai frumoase destinații de vacanță. Un creator de conținut din România a dat verdictul: „Clar ne întoarcem!”

OK! Magazine

image
Ciudatul ritual nocturn al Prințului William și al Prințesei Kate. Ce fac împreună la ore târzii din noapte

Click! Pentru femei

image
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor