Mărturia unui migrant salvat după 40 de ore în derivă pe Mediterană: „Europa nu merită toată suferința”

Rafie Nadi, un tânăr egiptean de 23 de ani, a reușit să supraviețuiască 40 de ore plutind în derivă în Marea Mediterană, având la dispoziție doar un colac gonflabil și înotătoare.

Tânărul a plecat din Maroc împreună cu un prieten de 17 ani, sperând să ajungă înot până la enclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord, pentru a-și ajuta familia. Cei doi și-au planificat călătoria timp de săptămâni, cumpărând costume de scafandru, colace și înotătoare.

„Am calculat că vom ajunge în Ceuta în cinci sau șase ore”, a declarat Nadi pentru The Guardian la șase săptămâni după salvare. „Dar am început să-mi fac griji când a răsărit soarele și încă nu ajunsesem”, a adăugat el pentru The Guardian.

După opt ore de înot, Nadi s-a pierdut de prietenul său din cauza valurilor puternice și s-a trezit singur în largul mării, fără niciun semn de uscat la orizont. „Eram îngrozit că voi muri pe mare. Speram că Dumnezeu mă va salva sau că voi găsi o barcă și mă voi apropia suficient pentru a fi salvat”, a mărturisit tânărul.

Lupta pentru supraviețuire

Timp de peste 40 de ore, Nadi a plutit în derivă, încercând să-și conserve energia și să atragă atenția navelor care treceau. „Am încercat să cer ajutor de la aproximativ cinci bărci, dar nimeni nu m-a salvat”, a spus el. „Una dintre ele avea mulți oameni la bord, poate muncitori: părea o navă comercială. Mi-am fluturat brațele și am strigat: «Ajutor, ajutor», de multe ori, dar nimeni nu a răspuns. Eram foarte aproape de ei”, a explicat Nadi.

Experiența lui amintește de cazul unui bărbat indonezian care a plutit 49 de zile în derivă în Oceanul Pacific, după ce ancora colibei pe care lucra a fost ruptă de valuri în timpul unei furtuni.

Salvarea și realitatea din Europa

Nadi a fost găsit la aproximativ 13 mile marine sud de orașul spaniol Benalmádena, pe Costa del Sol, ceea ce înseamnă că plutise peste 100 km de la punctul de plecare. El a fost preluat de Poliție și de Crucea Roșie și a aflat cu ușurare că și prietenul său fusese găsit în siguranță în largul coastei lângă Málaga.

După două săptămâni petrecute într-o tabără a Crucii Roșii, Nadi a fost eliberat, din cauza lipsei unui acord de repatriere între Spania și Egipt. El are dreptul să solicite azil, deși șansele sale ca cetățean egiptean sunt mici. „Am crezut că voi începe să lucrez imediat ce voi ajunge în Spania, dar realitatea este diferită. Am descoperit că această situație în Europa nu merită toată suferința. Dacă ai acte, da, dar fără acte este foarte greu”, a spus el.

Pericolele migranților

Experiența lui Nadi subliniază riscurile cu care se confruntă migranții care încearcă să ajungă în Europa. Potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație, cel puțin 572 de persoane au murit anul trecut încercând să traverseze Marea Mediterană din Africa de Nord spre Spania.

„De fiecare dată când văd videoclipul cu salvarea mea, mă bucur că am supraviețuit. Dar sper că nimeni nu va trece prin aceeași experiență prin care am trecut eu”, a mărturisit tânărul. Povestea lui Rafie Nadi este o mărturie a disperării și speranței care îi determină pe oameni să-și riște viața pentru o șansă la o viață mai bună și arată necesitatea unor politici de migrație mai umane și a unor căi legale și sigure pentru cei care caută refugiu sau oportunități în Europa.