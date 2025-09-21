search
Duminică, 21 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Mărturia unui migrant salvat după 40 de ore în derivă pe Mediterană: „Europa nu merită toată suferința”

0
0
Publicat:

Rafie Nadi, un tânăr egiptean de 23 de ani, a reușit să supraviețuiască 40 de ore plutind în derivă în Marea Mediterană, având la dispoziție doar un colac gonflabil și înotătoare.

Rafie Nadi, tânărul egiptean care a reușit să supraviețuiască 40 de ore plutind în derivă FOTO: X
Rafie Nadi, tânărul egiptean care a reușit să supraviețuiască 40 de ore plutind în derivă FOTO: X

Tânărul a plecat din Maroc împreună cu un prieten de 17 ani, sperând să ajungă înot până la enclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord, pentru a-și ajuta familia. Cei doi și-au planificat călătoria timp de săptămâni, cumpărând costume de scafandru, colace și înotătoare.

Am calculat că vom ajunge în Ceuta în cinci sau șase ore”, a declarat Nadi pentru The Guardian la șase săptămâni după salvare. „Dar am început să-mi fac griji când a răsărit soarele și încă nu ajunsesem”, a adăugat el pentru The Guardian.

După opt ore de înot, Nadi s-a pierdut de prietenul său din cauza valurilor puternice și s-a trezit singur în largul mării, fără niciun semn de uscat la orizont. „Eram îngrozit că voi muri pe mare. Speram că Dumnezeu mă va salva sau că voi găsi o barcă și mă voi apropia suficient pentru a fi salvat”, a mărturisit tânărul.

Lupta pentru supraviețuire

Timp de peste 40 de ore, Nadi a plutit în derivă, încercând să-și conserve energia și să atragă atenția navelor care treceau. „Am încercat să cer ajutor de la aproximativ cinci bărci, dar nimeni nu m-a salvat”, a spus el. „Una dintre ele avea mulți oameni la bord, poate muncitori: părea o navă comercială. Mi-am fluturat brațele și am strigat: «Ajutor, ajutor», de multe ori, dar nimeni nu a răspuns. Eram foarte aproape de ei”, a explicat Nadi.

Experiența lui amintește de cazul unui bărbat indonezian care a plutit 49 de zile în derivă în Oceanul Pacific, după ce ancora colibei pe care lucra a fost ruptă de valuri în timpul unei furtuni.

Salvarea și realitatea din Europa

Nadi a fost găsit la aproximativ 13 mile marine sud de orașul spaniol Benalmádena, pe Costa del Sol, ceea ce înseamnă că plutise peste 100 km de la punctul de plecare. El a fost preluat de Poliție și de Crucea Roșie și a aflat cu ușurare că și prietenul său fusese găsit în siguranță în largul coastei lângă Málaga.

După două săptămâni petrecute într-o tabără a Crucii Roșii, Nadi a fost eliberat, din cauza lipsei unui acord de repatriere între Spania și Egipt. El are dreptul să solicite azil, deși șansele sale ca cetățean egiptean sunt mici. „Am crezut că voi începe să lucrez imediat ce voi ajunge în Spania, dar realitatea este diferită. Am descoperit că această situație în Europa nu merită toată suferința. Dacă ai acte, da, dar fără acte este foarte greu”, a spus el.

Pericolele migranților

Experiența lui Nadi subliniază riscurile cu care se confruntă migranții care încearcă să ajungă în Europa. Potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație, cel puțin 572 de persoane au murit anul trecut încercând să traverseze Marea Mediterană din Africa de Nord spre Spania.

De fiecare dată când văd videoclipul cu salvarea mea, mă bucur că am supraviețuit. Dar sper că nimeni nu va trece prin aceeași experiență prin care am trecut eu”, a mărturisit tânărul. Povestea lui Rafie Nadi este o mărturie a disperării și speranței care îi determină pe oameni să-și riște viața pentru o șansă la o viață mai bună și arată necesitatea unor politici de migrație mai umane și a unor căi legale și sigure pentru cei care caută refugiu sau oportunități în Europa.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
digi24.ro
image
Alertă în Marea Baltică. Germania a trimis două avioane de luptă să intercepteze o aeronavă rusească
stirileprotv.ro
image
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui hotel important din București
gandul.ro
image
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
mediafax.ro
image
Câți copii are, de fapt, Ilie Năstase. Fata cea mare este mai în vârstă decât Ioana Năstase
fanatik.ro
image
Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS
libertatea.ro
image
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
antena3.ro
image
Statul face economii din concediile medicale. După trei luni de controale, doctorii sunt mai prudenţi
observatornews.ro
image
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Dezvăluirea care schimbă tot ce știai despre Gabi Tamaș. A recunoscut tot după ce s-a întors de la Asia Express
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce au scris turcii, după ce Ianis Hagi a fost cel mai bun în Istanbul Bașakșehir - Alanyaspor
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
El este Daniel, românul găsit mort în grădina locuinței sale din Italia. Descoperirea a fost făcută chiar de soția lui
kanald.ro
image
Unde verifici vechimea în muncă dacă firma la care ai lucrat s-a închis. Ce pași trebuie să urmezi
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Cine va fi NAȘA Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan. Este o vedetă extrem de iubită și respectată în showbiz: O să cânt la nunta lor!
romaniatv.net
image
Care sunt cele patru zodii ce atrag iubirea în octombrie 2025
mediaflux.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Tendința de toamnă 2025 pe care nu o poți ignora. Pantalonii maro înlocuiesc blugii
click.ro
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
click.ro
image
Marea tristețe a lui Irinel Columbeanu, după ce Irinuca a defilat pe podiumul de modă, fără știrea lui: „Vrea s-o vadă medic, nu fotomodel, ca mama ei”
click.ro
Melania Kate Camilla colaj getty images jpg
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla
okmagazine.ro
5d4028e1 ac61 4f09 9503 2c7d9c392c4c jpg
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal
clickpentrufemei.ro
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
image
Tendința de toamnă 2025 pe care nu o poți ignora. Pantalonii maro înlocuiesc blugii

OK! Magazine

image
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?