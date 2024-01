Un câine a devenit erou, după ce a salvat un întreg cartier de la o posibilă explozie majoră VIDEO

Kobe, un câine din rasa husky, a primit recunoștința internauților și a comunității după ce a fost filmat de către stăpâna sa săpând o gaură în beton și detectând prezența unor scurgeri de gaze care se puteau transforma într-o explozie nimicitoare, conform The Guardian.

Unii câini câștigă titlul afectuos de "bravul băiețel" pentru că ascultă comenzile stăpânilor lor de a sta sau de a aduce ceva. Alții câștigă acest titlu salvându-și cartierele de la o scurgere de gaze potențial explozivă cu zile înainte de Crăciun.

Kobe, husky-ul din Philadelphia, aparține celei din urmă categorii, conform unui videoclip viral publicat pe Instagram de stăpâna sa, care l-a transformat în erou pe internet.

În videoclipul său, proprietara lui Kobe, Chanell Bell, povestește cum a observat că, foarte preocupat, câinele ei în vârstă de patru ani a început să sape într-o gaură din betonul curții din fața casei. Bell a spus că și-a zis: "Asta nu-i ca el." Dar a decis să investigheze mai departe pentru ca, în săptămânile anterioare, să realizeze că avusese loc o scurgere de gaze în casa ei și că avea probleme cu încălzirea.

Bell a spus că a luat un aparat de măsurat nivelul gazului, a verificat în interiorul casei și nu a găsit nimic neobișnuit. Cu toate acestea, când l-a văzut pe Kobe săpând din nou în gaura din fața casei pe 21 decembrie, aceasta a folosit aparatul de măsurat și a detectat prezența gazului.

Echipele au petrecut trei zile reparând scurgerea de gaze pe care Kobe a observat-o

Muncitorii au remarcat că ceva atât de simplu precum aprinderea unui comutator de lumină ar fi putut provoca aprinderea gazului inflamabil și ar fi putut distruge întreaga casă a lui Bell, subliniind importanța vigilentei lui Kobe.

„[A fost] cu adevărat uimitor”, a spus Bell, care a furnizat imagini de la supravegherea casei sale, arătându-l pe Kobe lângă gaura respectivă și echipele de reparații la lucru. „Sunt atât de recunoscătoare - recunoscătoare pentru Dumnezeu, recunoscătoare pentru băiețelul meu [Kobe]. Da - Crăciun fericit tuturor.”

Întrebat miercuri dacă a răspuns la rapoartele despre o scurgere de gaze la casa lui Bell, compania de utilități cu gaze din Philadelphia a declarat că muncitorii au „reusit să localizeze și să facă în condiții de siguranță locația”.

Compania a subliniat, de asemenea, că introduce Mercaptan în gazele naturale pe care le administrează pentru a produce un miros înțepător, similar ouălor stricate, pentru a facilita detectarea lor.

„La fel ca acest client, oricine simte un miros străin sau miros de ou, ar trebui să sune imediat compania de utilități sau serviciile de prim-ajutor", a declarat Philadelphia Gas Works într-un comunicat.

După cum notează site-ul de îngrijire a animalelor WagWalking.com, câinii sunt deosebit de capabili să detecteze scurgeri de gaze din conductele de gaz, după care echipele pot fi trimise pentru reparații.

Efectele scurgerilor de gaze ajung, adeseori, în titlurile știrilor din presă

O explozie aparent legată de gaz a rănit 20 de persoane la un hotel din Fort Worth, Texas, la începutul anului, potrivit autorităților.

Între timp, la aproape 300 de mile vest de casa lui Kobe, o explozie a ucis șase persoane și a distrus trei case în comunitatea Plum, Pennsylvania, în august.

Inspecționerii statului au declarat ulterior că au găsit „concentrații detectabile de gaz inflamabil” în întreaga zonă Plum. Dar anchetatorii au spus, de asemenea, că au urmărit sursa exploziei mortale până la una dintre case.

Atenția lui Kobe - și descrierea lui Bell drept „câinele care a salvat cartierul înainte de Crăciun” - i-au adus laude din partea consumatorilor de media digitali din toată lumea, în special a celor care frecventează site-urile specializate în știri pozitive.

"Îmi place cum i-ai ascultat atât pe el, cât și intuiția ta", a scris un internaut la videoclipul lui Kobe. "Este frumos. Câinii sunt AȘA DE INTELIGENȚI și la fel și mama."

Un altul a adăugat: „Acel câine a salvat vieți. Dă-i o medalie.”

A existat și un alt răspuns care a fost apreciat de mii de utilizatori și care a declarat că Kobe și scurgerea de gaze merită un scenariu de carte.

"Avem nevoie de o carte pentru copii cu el ca protagonist", spunea acel comentariu.

Bell a fost de acord, iar pe 10 ianuarie, a publicat o carte intitulată „The Dog That Saved the Block Before Christmas”.

Până miercuri, 18 ianuarie, aceasta se afla în topul noilor apariții din categoria cărților pentru copii legate de Kwanzaa, celebrarea de șapte zile a culturii afro-americane care începe anual pe 26 decembrie.

Un site cu numele care conține expresia "Good Boy Kobe" oferă link-uri către mai multe informații despre carte, precum și către un detector de gaze similar cu cel pe care Bell spune că l-a folosit în ziua în care câinele ei a salvat casa lor de o potențială explozie extrem de periculoasă.