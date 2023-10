Record de vizitatori la West Side Hallo Fest, în Sectorul 6. Imaginile, virale pe Tiktok. „Nu ne-am așteptat” VIDEO

Cel mai mare festival de Halloween din România a fost luat cu asalt de vizitatori, în acest weekend. West Side Hallo Fest a avut de 5 ori mai mulți vizitatori decât era estimat, iar imaginile cu aglomerația au devenit virale pe Titktok. Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, spune că nu s-ar fi așteptat.

În cele trei zile de festival, peste 80.000 de oameni au pășit pe insula Lacul Morii, devenită polul distracție din Capitală și nu numai. Au fost întâmpinați de 10 tone de dovleci sculptați și pictați și decorațiuni care mai de care mai înfricosătoare, plus concerte rock și numeroase alte surprize.

Aproape 14.000 de copii și adulți participanți la ateliere, la jocuri și la activități sportive, circa 5.000 de fotografii făcute la cabinele foto, 3.500 porții de cartofi, 50 kg de înghețată de dovleac și 5.200 de burgeri vânduți. Acestea sunt doar câteva cifre din tot ceea ce a însemnat West Side Hallo Fest.

Festivalul de Halloween organizat în Sectorul 6 a atras vizitatori din tot Bucureștiul și chiar din provincie. De dimineața și până seara târziu, valuri-valuri de oameni de toate vârstele se îndreptau, majoritatea costumați și machiați, spre insula Lacul Morii.

Costumați în vrăjitoare, stafii, zombie, drăcușori, dovlecei, personaje din filme sau din desene animate, cu toții au defilat prin mijloacele de transport în comun, apoi pe promenada Lacul Morii. A fost o adevărată paradă a costumelor, a coafurilor, a machiajelor sofisticate. Au muncit la ele ore în șir, chiar și trei săptămâni, dar a meritat!

„E super aici! Am venit tocmai din Târgu Jiu, cu două genți mari, pline full de costume, de haine. Am văzut de ceva timp acest eveniment și ni s-a părut o idee incredibilă”, au mărturisit Alex și Ștefania.

Insula Lacul Morii – un loc abandonat și neamenajat de zeci de ani – a fost complet transformată într-un tărâm de poveste, cu decoruri inedite, plin de culoare, de veselie, de muzică, de activități pentru toate vârstele și de bunătăți culinare.

Festivalului de la Lacul Morii i s-a dus renumele și pe Tiktok. Numeroși tineri au ales să posteze imagini și videoclipuri pe rețelele de socializare, care au strâns zeci, chiar sute de mii de vizualizări și aprecieri.

În timp ce unii au fost impresionați de cele văzute, alții s-au arătat nemulțumiți de aglomerație, spunând că au fost nevoiți să petreacă ore în șir la cozi, pentru a intra.

„Vii la festival de Halloween și stai 2 ore la coadă, după ce ai mers tot parcul o oră”, a scris cineva.

Ciprian Ciucu: „Au venit de 5 ori mai mulți oameni decât ne-am așteptat”

Nimeni nu s-ar fi așteptat la o astfel de aglomerație, care l-a luat prin surprindere inclusiv pe edilul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

„Adevărul este că nu ne-am așteptat, niciunul dintre noi, la asemenea participare/succes. Am plecat de la ideea să cioplim dovleci împreună cu copiii și tinerii, să facem niște ateliere, să aducem niște vendori de bună calitate, în cadrul unor decorațiuni specifice momentului. La care am adăugat și o scenă și să aducem niște trupe faine românești. Am dedicat cu totul un buget de sub 100.000 de euro și ne-am pus pe treabă să organizăm totul cu forțe proprii, fără firme de organizare de evenimente. Doar funcționari din primărie și ceva voluntari. Nu am avut buget dedicat pentru publicitate, pentru că în mintea noastră evenimentul era dedicat comunității Sectorului 6”, a declarat, luni dimineața, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

El spune că s-a pregătit ceva restrâns, pentru comunitatea din Sectorul 6 „și a urmat nebunia!”

„Dimineața și la prânz aveam atelierele cu dovleci, iar pe seară așteptam tinerii. Și a urmat nebunia! Așteptam în jur de 15.000 - 20.000 de participanți pe parcursul a trei zile, dar au fost peste 80.000. Am stat cu inima cât un purice și cu ochii pe contorul (camera cu un soft care număra participanții), fiind pregătiți să oprim accesul dacă insula devenea neîncăpătoare.

Foarte mulți, mai ales cei care soseau până în ora 19.00, erau încântați de organizare și de atmosferă. Alții, câțiva, s-au arătat nemulțumiți de organizare. De înțeles, dar ei nu știau că erau de patru sau de cinci ori mai mulți decât am prefigurat. Presiunea pe organizatori, pe colegii mei, pe vendori, pe forțele de ordine și pe firma de pază, a fost mare.

Până la urmă, totul a fost bine, atmosfera a fost fabuloasă, participanții au fost la înălțime, iar costumele lor au crescut imens calitatea festivalului. A fost fain, am petrecut timp de calitate la noi, în Sectorul 6, și am atras (fără să ne propunem) participanții din tot orașul și nu doar din București”, a adăugat Ciprian Ciucu.

West Side Hallo Fest, în cifre

• Peste 80.000 de vizitatori în toate cele 3 zile, numărați cu o cameră specială people counter;

• 7.500 de oameni au fost transportați cu titicarul, care a făcut minimum 50 de ture dus-întors pe zi, plin la capacitate maximă;

• 8.700 de copii și adulți au sculptat și pictat peste 10 tone de dovleci;

• Alți 5.000 au paticipat la ateliere, la jocuri și la activități sportive;

• Au fost pictați pe față și pe mânuțe 4.500 de copii;

• S-au modelat 1.400 de baloane;

• S-au făcut aproape 5.000 de fotografii la cabinele foto;

• 100 de lucrători de la ADPDU Sector 6 pe zi au muncit la amenajarea insulei;

• S-au folosit 1.000 de ghivece de flori, 2.300 de baloți de paie și peste 18,5 de tone de dovleci;

• 60 de lucrători de la Salubritate pe zi au avut grijă să fie păstrată curățenia. S-au folosit circa 200 de pubele de gunoi;

• Au participat 35 de vendori cu mâncare și 39 de expozanți cu produse tematice;

• S-au vândut 3.600 de clătite, 50 kg de înghețată de dovleac copt, 1.400 de churros, 5.200 de burgeri, 3.500 de porții de cartofi prăjiți, 1.300 de bucăți de hot dog, 1.700 de pizza, 1.400 de pahare de sangria și aproape 10.000 de beri.

Primăria Sectorului 6 a anunțat că se pregătește West Side Chirstmas Market, ce va fi organizat de Untold în Parcul Drumul Taberei. Anul trecut, acesta a fost declarat cel mai frumos târg de Crăciun din țară.

