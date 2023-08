Turistă româncă în insula Thassos, supărată pe cei care fac plajă pe prosop. „Am plătit 15 euro pentru un șezlong”

Femeia a stârnit o adevărată controversă pe grupul de Facebook dedicat turiștilor care merg în vacanță în Thassos.

O turistă din România care a ales să-și petreacă vacanța în insula Thassos s-a declarat revoltată că în ciuda faptului că ea a plătit 15 euro pentru închirierea unu șezlong, lângă ea sunt oameni care fac plajă gratis pe prosop.

Femeia a postat un mesaj pe grupul de Facebook dedicat turiștilor care merg în vacanță în Thassos, dar nu se aștepta la valul de comentarii care a urmat.

„Kalimera!

Anul acesta ne-am întors cu mare drag pe aceasta insula minunata. Astăzi am ales Marble Beach. La ora 8 am fost pe plaja, cu sezlong, știind că urmează să se aglomereze destul de rapid. Deși am platit 15 euro pentru un șezlong, nu mă așteptam să fiu îngrămădită de prosoapele+umbrelele celor care s-au pus în fața noastră (fără a plăti șezlong). Este loc “sub soare” pentru toată lumea și mă bucura faptul ca atât de multă lume află de această minunată plajă, dar ar fi plăcut sa fie puțin mai “aerisit” și totuși să fie o diferență între cei care au plătit suma de 15 Euro si cei care au ales varianta “free” cu propriul prosop și umbreluță. Am fost si anul trecut aici, dar nu țin minte să fi fost acceptat să stai cu prosopul in fata marii, în fața șezloangelor. Postarea este pur informativa pentru cei care vor sa vină aici, sa știe la ce să se aștepte (pe lângă frumusețea locului)”, a scris românca pe grupul menționat, potrivit stiridiaspora.ro.

Comentariile nu au întârziat să apară, iar cei care au scris au menționat că și cei cu prosoape trebuie să se bucure de plajă.

„Sa fie diferenta intre cei care plătesc 15 euro si cei care nu” - buna asta, vedeti, atitudinea ne dezbina pe noi ca popor, aroganta."

„Au venit 'săracii' lângă tn."

„Acest post este în mod clar îngrozitor. Pentru că ai plătit 15 euro nu înseamnă că ai puterea de a judeca cine va sta în fața ta cu prosoapele. Ai decis să folosești spațiile de cazare ale barului. Marea este liberă pentru toți în Grecia. Nu o poți cumpăra.”