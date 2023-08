Experiența de coșmar a unui român în Grecia: „Sunt turiști, trebuie rupți”

Grecia se află în topul destinațiilor de vacanță preferate ale românilor. În fiecare an plajele elene sunt pline de români, iar cei mai mulți dintre ei au parte de experiențe plăcute.

Cu toate că mulți dintre turiștii români se declară încântați de vacanțele petrecute în Grecia, unii dintre ei nu au avut parte de experiențe plăcute. Astfel, un român care merge în Grecia de 14 ani a povestit că a fost amendat de autoritățile elene pentru că a depășit „cu 1 metru stâlpul semaforului” care indica culoare roșie.

„Ieri veneam alături de soția mea și cei doi copii ai noștri, dinspre Thassos către Gerakini. Cu 2 km înainte de hotel, într-o intersecție semaforizată, am oprit la semafor, depășind cu 1 metru stâlpul semaforului. Evident mai erau cam 20-25 metri până în intersecție. O patrulă de la poliția traficului a pornit sirenele, o polițistă ne-a explicat în limba engleza faptul că dacă am depășit cu 1 metru stâlpul semaforului este ca și cum am trecut pe culoarea roșie, deși au fost acolo și au văzut ca am oprit și nicidecum nu am pătruns în intersecție pe culoarea roșie a semaforului.

„Am rămas șocați”

Polițistul de la volan a avut un comportament execrabil, am rămas șocați cu câtă ură a smuls plăcuțele de înmatriculare. Apoi au completat procesul verbal și amenda a fost de 700 euro, fără a ne preciza aspecte juridice obligatorii despre cum se poate contesta acest act. Amenda a fost evident acordată în mod abuziv, pe principiul «sunt turiști, trebuie rupți» aspect confirmat și de patronul hotelului la care suntem cazați și care ne-a spus faptul că deși turiștii sunt cei care aduc «banii adevărați» în bugetul Greciei, polițiștii au ordin direct de la guvern pentru a aduna banii pierduți din cauza pandemiei, nefiind interesați de alte aspecte”, a mărturisit turistul român, conform Gândul.ro.

În urma întâmplării neplăcute, turistul a afirmat că nu își va mai petrece vacanța în Grecia.

„În fine, nu are rost sa facem politică, dar după 14 ani de Grecia, în care am fost mereu mulțumiți de ceea ce ni s-a oferit, acest concediu va fi ultimul. Am discutat și cu o doamnă avocat de origine română, aceasta explicându-mi faptul că dacă am achitat deja online amenda, nu se mai poate face ceva, iar procedurile sunt oricum extrem de scumpe și anevoioase, tocmai pentru a se acoperi aceste abuzuri și pentru a descuraja încercările de a le stopa. Tot ce au făcut cei doi polițiști au fost sa îmi dea un e-mail unde să trimit dovada efectuării plății, am trimis acel mail și mâine la ora 9.00 voi merge la Postul de Poliție din Polygyros pentru a mi se restitui permisul de conducere, numerele de înmatriculare și certificatul de înmatriculare al autoturismului”, a mai adăugat el.

„Nu răspunde nimeni”

Mai mult decât atât, turistul român susține că are de gând să depună plângeri la Ministerul Afacerilor Externe și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. De asemenea, el a mai precizat că demersurile din Grecia sunt „complet antieuropene”.

Însă șirul experiențelor neplăcute nu s-a încheiat: „Later edit. Ni s-a spus să venim duminică după ora 9.00 să luăm tot ce ni s-a confiscat. Eu am solicitat vineri, să vin sâmbătă dar polițista cu care am discutat la telefon ne-a spus să venim duminică, dacă duminică plecăm.

Am ajuns aici și persoana care trebuia să ne dea numerele se află «undeva foarte departe» și va ajunge la ora 17.00. La Salonic nu putem merge fără numerele de înmatriculare. Bătaie de joc. Ieri puteam veni liniștiți. În plus nici la consulat nici la ambasada, la ora asta nu răspunde nimeni”, a mai ținut să precizeze turistul român.