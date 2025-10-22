search
22 Octombrie 2025
O tânăra a renunțat la facultate și câștigă acum o sumă uriașă: cursurile care i-au adus rapid oferte de muncă

Tot mai mulți tineri din Generația Z aleg să renunțe la facultate în favoarea unor meserii bine plătite și sigure. Bianca Miller, o tânără de 25 de ani din Statele Unite, este exemplul perfect: a abandonat studiile universitare, iar acum câștigă peste 100.000 de dolari pe an ca tehnician în avionică.

Bianca Miller, tânăra care câștigă peste 100.000 de dolari pe an fără facultate FOTO: AIM

Timp de decenii, succesul profesional părea să urmeze o formulă clară: mergi la facultate, obții o diplomă și îți găsești un loc de muncă stabil. Însă pentru mulți tineri din Generația Z, această ecuație nu mai funcționează. Taxele universitare ridicate, datoriile din împrumuturi și incertitudinea pieței muncii îi fac pe tot mai mulți să caute alternative.

Bianca Miller este una dintre acești tineri. Inițial, s-a înscris la un program de patru ani în inginerie mecanică, sperând să-și construiască o carieră lucrând cu mașini și motoare. Curând, însă, și-a dat seama că facultatea nu era ceea ce își dorea.

Studiam inginerie mecanică și nu-mi plăcea faptul că jumătate dintre cursuri nu aveau legătură cu cariera pe care mi-o doream”, a declarat Miller pentru revista Fortune. „A fost o dezamăgire”.

Tânăra a observat și că unii dintre colegii ei, chiar și cei mai buni studenți, aveau dificultăți în a-și găsi un loc de muncă. „Unii nu reușeau nici măcar să obțină un stagiu neplătit”, a povestit ea.

Curs scurt, profit mare

În 2022, Bianca a decis să-și schimbe complet direcția. A renunțat la facultate și s-a înscris într-un program de 21 de luni la Aviation Institute of Maintenance (AIM), în New Jersey, pentru a deveni tehnician de avionică.

Decizia s-a dovedit inspirată. La scurt timp după absolvire, a primit mai multe oferte de muncă, într-o perioadă în care firmele aeronautice se confruntau cu un deficit acut de specialiști.

Astăzi, Bianca lucrează pentru United Airlines pe Aeroportul Internațional Newark Liberty, unde repară motoare și sisteme electrice ale aeronavelor.

La doar 25 de ani, câștigă peste 100.000 de dolari anual – de două ori mai mult decât a investit în programul de formare. În plus, spune că locul ei de muncă nu riscă să fie înlocuit de inteligența artificială.

Oportunitățile sunt nelimitate”, afirmă Miller. „La finalul zilei, nu există de fapt o alegere greșită”.

Cerere uriașă pentru tehnicieni în aviație

Industria aviației este în plină expansiune, pe măsură ce numărul călătoriilor crește după pandemie. În același timp, flotele de aeronave îmbătrânesc, iar mulți tehnicieni se pensionează, lăsând loc pentru o nouă generație de specialiști.

Conform CAE Aviation Talent Forecast, în următorii opt ani vor fi necesari aproximativ 416.000 de noi tehnicieni de întreținere a aeronavelor la nivel global. În SUA, salariul mediu pentru astfel de posturi este de circa 79.000 de dolari pe an, potrivit Bureau of Labor Statistics. Totuși, Bianca spune că orele suplimentare pot ridica veniturile la peste 300.000 de dolari anual.

O tendință tot mai clară în rândul Generației Z

Povestea Biancăi reflectă o schimbare de mentalitate tot mai vizibilă printre tinerii din Generația Z: alegerea formării bazate pe competențe în locul unei diplome universitare tradiționale.

Înscrierile în școlile de meserii au crescut cu aproape 20% din 2020, potrivit datelor National Student Clearinghouse. Mulți tineri preferă să urmeze programe scurte, mai ieftine și mai practice, care le oferă un loc de muncă rapid și stabil.

Totuși, experții spun că învățământul superior rămâne valoros. Pe termen lung, o diplomă universitară poate aduce un randament de peste 680% asupra investiției. Însă căile alternative de educație, precum cea aleasă de Bianca, se dovedesc mai rapide și mai profitabile pe termen scurt.

„[Școala de meserii] pur și simplu nu este discutată suficient. Nu ne este prezentată ca o opțiune, din cauza felului în care am fost crescuți. Ni s-a spus că trebuie să mergem la facultate, școala de meserii nici nu intra în discuție”. spune Miller. „Dar piața muncii este grozavă”.

