Învață ca un student la Harvard. Zece trucuri care funcționează, potrivit unui psiholog

Harvard a lansat un ghid pentru cei care vor să învețe la fel de eficient precum un student la prestigioasa universitate. Deși există numeroase stiluri de învățare, Jessie Schwab, psiholog și preceptor la Programul de Scriere al Colegiului Harvard, subliniază că avem tendința să ne evaluăm greșit propriul stil de învățare.

„Un lucru pe care îl știm din decenii de cercetări în domeniul științelor cognitive este că elevii sunt adesea judecători slabi ai propriului proces de învățare”, spune Schwab, potrivit unui articol publicat pe site-ul Universității Harvard.

„Memorarea pare a fi învățare, dar, în realitate, probabil că nu am procesat suficient de profund informațiile respective pentru a le putea reține după câteva zile sau chiar ore.”

1. Nu învățați pe de rost

Deși este tentant să lăsăm studiul pe ultima sută de metri, cercetările arată că memorarea pe de rost nu ajută la reținerea informațiilor pe termen lung. Așadar, deși studenții au trecut cu brio examenul după ce au învățat materia pe de rost, acest lucru nu înseamnă că au reținut cu adevărat informațiile.

În loc să învățați pe de rost, studiile au arătat că învățatul cu scopul de a reține informațiile pe termen lung este cel mai bun pentru învățare în general.

2. Planificați-vă din timp și respectați planul

Un plan de studiu cu obiective stabilite vă poate ajuta să vă simțiți mai pregătiți și vă poate oferi un ghid pe care să îl urmați. Schwab a spus că procastinarea este una dintre greșelile pe care studenții le fac adesea atunci când trec la un program de studii universitare.

3. Cereți ajutor

Nu trebuie să vă chinuiți singuri cu materiile dificile. Mulți studenți nu sunt obișnuiți să ceară ajutor în liceu, dar solicitarea de sprijin suplimentar este ceva obișnuit în facultate.

Așa cum explică ghidul nostru pentru urmarea unei specializări în biologie, „Fiți proactivi în identificarea domeniilor în care aveți nevoie de ajutor și solicitați imediat acest ajutor. Cu cât așteptați mai mult, cu atât va fi mai dificil să recuperați”.

Există multiple resurse care vă pot ajuta, inclusiv profesorii, tutorii și colegii de clasă.

4. Folosiți sistemul de parteneri

Colegii de studii probabil se confruntă cu aceleași dificultăți ca și voi. Luați legătura cu aceștia și formați un grup de studiu pentru a parcurge împreună materia, a face brainstorming și a vă sprijini reciproc în fața provocărilor.

A avea alte persoane cu care să studiați înseamnă că vă puteți explica reciproc materia, vă puteți testa unul pe altul și puteți construi o rețea pe care vă puteți baza pe tot parcursul cursului și nu numai.

5. Găsiți-vă stilul de învățare

Poate dura ceva timp până să descoperiți ce metode de studiu funcționează cel mai bine pentru voi. Există o varietate de moduri de a vă testa cunoștințele, dincolo de simpla revizuire a notițelor sau a fișelor.

Schwab recomandă să încercați diferite strategii prin procesul de metacogniție. Metacogniția implică gândirea asupra propriilor procese cognitive și vă poate ajuta să descoperiți ce metode de studiu sunt cele mai eficiente pentru voi.

Schwab sugerează să practici următorii pași:

Înainte de a începe să citești un nou capitol sau să vizionezi o prelegere, revizuiește ceea ce știi deja despre subiect și ceea ce te aștepți să înveți.

Pe măsură ce citești sau asculți, ia notițe suplimentare despre informațiile noi, cum ar fi subiectele conexe pe care materialul ți le amintește sau potențialele conexiuni cu alte cursuri.

Notează, de asemenea, întrebările pe care le ai. După aceea, încearcă să rezumi ceea ce ai învățat și caută răspunsuri la întrebările rămase.

6. Luați pauze

Creierul poate absorbi doar o anumită cantitate de informații la un moment dat. Potrivit Institutului Național de Sănătate, cercetările au arătat că pauzele între sesiunile de studiu sporesc capacitatea de reținere.

Studiile au arătat că odihna în stare de veghe joacă un rol la fel de important ca și practica în învățarea unei noi abilități. Odihna permite creierului nostru să comprime și să consolideze amintirile despre ceea ce tocmai am practicat.

7. Cultivați un spațiu productiv

Locul în care studiați poate fi la fel de important ca și modul în care studiați.

Găsiți un spațiu fără distrageri și care are la îndemână toate materialele și consumabilele de care aveți nevoie. Mâncați o gustare și aveți o sticlă de apă la îndemână, astfel încât să aveți energia necesară pentru sesiunea de studiu.

8. Recompensați-vă

Studiul poate fi epuizant din punct de vedere mental și emoțional, iar menținerea energiei poate fi o provocare. Studiile au arătat că recompensarea în timpul muncii poate crește plăcerea și interesul pentru o anumită sarcină.

Potrivit unui articol din Science Daily, studiile au arătat că recompensele mici pe parcursul procesului pot ajuta la menținerea motivației, mai degrabă decât să le păstrezi pe toate până la sfârșit.

Data viitoare când terminați o sesiune de studiu deosebit de dificilă, răsfați-vă cu o înghețată sau un episod din serialul vostru preferat.

9. Revizuiți

Exersarea informațiilor pe care le-ați învățat este cea mai bună metodă de a le reține.

Cercetătorii Elizabeth și Robert Bjork au susținut că „dificultățile dorite” pot îmbunătăți procesul de învățare. De exemplu, testarea cu ajutorul fișelor este un proces mai dificil decât simpla citire a unui manual, dar va duce la o învățare mai bună pe termen lung.

„O analogie comună este ridicarea greutăților – trebuie să «antrenezi acei mușchi» pentru a-ți întări în cele din urmă memoria”, adaugă Schwab.

10. Stabilți obiective specifice

Stabilirea unor obiective specifice pe parcursul călătoriei de studiu poate arăta cât de mult ați progresat. Psychology Today recomandă utilizarea metodei SMART:

Specific: Stabiliți obiective specifice cu un plan realizabil, cum ar fi „Voi studia în fiecare zi între orele 14:00 și 16:00 la bibliotecă”.

Măsurabil: Planificați să studiați un anumit număr de ore sau să îmbunătățiti nota la examen cu un anumit procent pentru a avea un punct de referință măsurabil.

Realist: Este important ca obiectivele să fie realiste, astfel încât să nu te descurajezi. De exemplu, dacă în prezent studiezi două ore pe să-ptămână, crește timpul pe care îl dedici studiului la trei sau patru ore, în loc de 10.

Specific din punct de vedere temporal: menține-ți-vă obiectivele în concordanță cu calendarul academic și cu celelalte responsabilități.