Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
Spune adio aerului condiționat tradițional: milioane de oameni ar putea trece la o soluție de răcire mai ieftină, fără electricitate

Pe măsură ce valurile de căldură devin tot mai frecvente la nivel global, cercetătorii caută soluții alternative la aerul condiționat tradițional, care consumă multă energie. O nouă tehnologie dezvoltată în Arabia Saudită promite răcire fără electricitate, folosind sare și energie solară.

Aer condiționat Foto: Shuterstock
Temperaturile globale cresc tot mai mult, iar aerul condiționat a devenit o necesitate pentru milioane de oameni. Dar ce ar fi dacă ne-am putea răci locuințele fără a depinde de electricitate? Cercetători din Arabia Saudită au dezvoltat un sistem de răcire care funcționează folosind doar sare și energie solară.

Potrivit studiilor realizate la Universitatea de Știință și Tehnologie King Abdullah (KAUST), această nouă tehnologie promite să reducă dependența noastră de aerul condiționat tradițional, consumator de energie, scrie dailygalaxy.

Echipa condusă de profesorul Peng Wang a dezvoltat un sistem numit Nescod (No Electricity and Sustainable Cooling on Demand – Răcire sustenabilă la cerere, fără electricitate). Spre deosebire de aerul condiționat tradițional, Nescod funcționează complet fără electricitate, folosind proprietățile speciale ale azotatului de amoniu pentru a produce răcire.

Cum funcționează azotatul de amoniu

În centrul sistemului Nescod se află azotatul de amoniu, un compus folosit frecvent ca îngrășământ. Această substanță are capacitatea remarcabilă de a absorbi căldura atunci când se dizolvă în apă, un proces numit dizolvare endotermă. Potrivit cercetătorilor, atunci când azotatul de amoniu se dizolvă în apă, extrage căldură din mediul înconjurător, rezultând o scădere semnificativă a temperaturii.

Potrivit sursei citate, azotatul de amoniu depășește alte săruri în capacitatea sa de absorbție a căldurii. În experimentele cercetătorilor, un amestec de azotat de amoniu și apă a redus temperatura de la 25°C la 3,6°C în doar 20 de minute. Acest lucru îl face de aproximativ patru ori mai eficient decât alte săruri, precum clorura de amoniu.

De asemenea, azotatul de amoniu este ieftin, ușor de depozitat și disponibil pe scară largă, ceea ce îl face o opțiune accesibilă pentru regiunile în care electricitatea este rară.

Un sistem de regenerare alimentat de soare

Una dintre cele mai inovatoare caracteristici, conform cercetărilor publicate în revista Energy and Environmental Science, este ciclul de regenerare. După ce azotatul de amoniu absoarbe căldura, sistemul nu are nevoie de electricitate pentru a se reseta.

În schimb, energia solară este folosită pentru a evapora apa, ceea ce determină cristalizarea și regenerarea azotatului de amoniu pentru utilizări viitoare. Acest ciclu permite reutilizarea continuă a sistemului fără o sursă externă de energie.

Beneficiile de mediu ale acestei regenerări solare sunt impresionante. Pe măsură ce apa se evaporă, aceasta poate fi colectată prin distilare solară, evitând pierderile de apă și transformând modul în care privim aerul condiționat.

Potrivit unui raport al Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), aerul condiționat reprezintă deja aproximativ 10% din consumul global de electricitate, iar această cifră este așteptată să crească în anii următori. În țări precum Arabia Saudită, unde o mare parte din electricitate este folosită vara pentru răcire, Nescod ar putea reduce consumul de energie și emisiile de carbon.

Această tehnologie este deosebit de utilă pentru persoanele care trăiesc fără electricitate în zonele calde. Nescod ar putea îmbunătăți semnificativ viața în regiunile fără acces stabil la energie. Poate fi folosit în numeroase aplicații, precum răcirea clădirilor, conservarea alimentelor și depozitarea obiectelor sensibile la temperatură.

