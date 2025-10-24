Sauna Fest 2025: festivalul care te învață să respiri, să te bucuri și să te regăsești

De câte ori într-o zi, într-o săptămână sau într-o lună uiți să te relaxezi? Cât de mult ar conta să te întorci la tine — chiar și pentru o singură zi?

Când ai zâmbit ultima oară unui străin ca să vă susțineți reciproc într-o piscină cu apă rece ca gheața? Când ai simțit ultima oară deschiderea către oameni, idei și culturi noi? De cât timp nu te-ai mai lăsat să încerci experiențe unice, intense, profunde chiar, care să îți deschidă orizonturi noi? Și de cât timp, să înveți ceva nou nu s-a mai simțit ca un task, ci ca o activitate pentru mintea și corpul tău? Cum ar fi dacă, măcar pentru o clipă, ai apăsa pe pauză? Să lași grijile și responsabilitățile în afara ușii, să respiri, să te purifici, să râzi, să cânți și să dansezi cu oameni din toată lumea, ghidați de maeștri care transformă aburul în artă și căldura în bucurie.

Asta trăiești la Sauna Fest 2025, cel mai mare festival de saună din lume, care a transformat Therme București într-un loc al reconectării, al emoției și al celebrării vieții. Un eveniment care îți amintește că relaxarea nu e un moft — e o formă de respect și iubire de sine. “Eu și soția mea locuim la Miercurea-Ciuc, și în fiecare an, de șapte ediții, ne luăm concediu special pentru SaunaFest și ne bucurăm de tot ce ne oferă acest festival fabulos. Și reușește să ne surprindă în continuare. Toată echipa Therme este absolut minunată și am ajuns chiar să ne împrietenim, după atâtea ediții”, spune Alexandru, unul dintre clienții fideli ai Therme București.

Peste 100 de maeștri Aufguss, peste 800 de show-uri și o scenă globală a spectacolului si relaxării

Anul acesta, peste 100 de maeștri Aufguss din mai mult de 20 de țări au adus la București 800 de spectacole multisenzoriale menite să redefinească experiența saunei. Fiecare moment e o combinație de mișcare, lumină, sunet și aromaterapie, construit cu precizie și pasiune. Maeștrii se mișcă printre aburi ca niște coregrafi ai calmului- prosoapele dansează în aer, muzica pulsează, iar mirosul de mentă sau citrice se împletește cu aplauzele celor din jur. „E o experiență care îți trezește toate simțurile și te liniștește în același timp. Am fost și anul trecut și am revenit alături de sora mea. Este spectaculos Sauna Village. Chiar și premiul (o saună) este interesant. Nu aș avea loc cu adevărat în apartamenul meu mic de o saună, dar sunt sigur că părinții mei s-ar bucura”, spune Justin, un participant venit din Suedia special pentru Sauna Fest, împreună cu sora sa Felicia.

Teatru, mit și… clasicul film Omul de răchită

Unul dintre momentele cele mai așteptate este seria de show-uri de teatru senzorial, create de o echipă olandeză. Cu efecte de lumină, sunet și proiecții, saunele devin păduri magice populate de personaje mitice, care aduc umor, mister și emoție. Într-unul dintre spectacole, atmosfera devine aproape ritualică, ispirată de simbolismul din filmul clasic Wicker Man (Omul de răchită), o poveste despre purificare, comunitate și renaștere. Performanța și dedicarea celor cinci maeștri Aufuss te poartă într-o lume de lumină și umbre, de gesturi sacre și energie colectivă. Totul se trăiește în aburul fierbinte, alături de oameni care respiră la unison.

Sauna Village – tradiție, inovație, producători de prestigiu și oameni din toată lumea

În Sauna Village, vizitatorii pot testa saunele celor mai renumiți producători din România și Europa. De la tradițiile nordice la inovații high-tech, fiecare saună are propria atmosferă. “Saunele sunt de calitate la cel mai înalt nivel, cu un design modern, produse în Lituania, de un producător cu tradiție. Cei interesați pot căuta saunele NorthHeat pe internet și ne pot contacta. Noi customizăm saunele în funcție de nevoi și necesități. Este foarte interesant să fim aici, și felicit organizatorii. E interesant să îi vedem pe oameni cum se bucură de experiențe unice, în saunele noastre”, a declarat Adriana Beltechi, unicul distribuitor al saunelor Edjusta în România.

Aici, în Sauna Village, pe plaja Sands of Therme, români, finlandezi, suedezi sau canadieni stau umăr la umăr, legați de același scop simplu: sănătatea.

„Acest nou element al Sauna Fest, respectiv acest Sauna Village este magic. Le oferă oamenilor oportunitatea să experimenteze în aer liber combinația cald-rece: baie în apă rece și saună. Sunt impresionat de cât de deschiși și entuziaști sunt participanții care ies din zona lor de confort și experimentează ceva complet nou”, spune Nick McNaught, co-fondator al echipei Unbounded din Canada, care au adus circuitul ReWild la Sauna Fest.

Mai exact, pentru cei care caută o experiență mai intensă, echipa canadiană Unbounded organizează ritualul de cold plunge: o sesiune ghidată în care intri într-o piscină cu apă de 12-14°C și înveți să-ți depasesti limitele, să îți controlezi respirația și reacțiile. Frigul te provoacă, dar te si învață. După fiecare imersiune în apa rece, urmează sauna, iar ciclul se repetă de trei ori.

„E un exercițiu de încredere – în tine și în cei de lângă tine. Când ești acolo, toți respirați împreună. Și asta unește mai mult decât orice cuvânt. Apa pare mai rece de 14 grade. E senzațional! Te simți super bine când se termină totul. E fabulos că în octombrie sunt în costum de baie afară și intră în apă rece. Și apoi să intri în saună la chiar si 90 de grade.. e fantastic”, spun Isabela Comănescu și Codruț Păduraru, un cuplul de influenceri cunoscut și îndrăgit în România.

Ultimele zile ale festivalului – până pe 26 octombrie

Sauna Fest 2025 se încheie pe 26 octombrie, iar acestea sunt ultimele zile în care te poți bucura de spectacolele de teatru, muzică, dans și ritualuri cu uleiuri esențiale, pe scena globală a spectacolelor de saună.

Este ultima șansă de a trăi această experiență unică- un festival al celebrării vieții, al curajului și al recunoștinței.

Pentru că uneori, cea mai frumoasă formă de libertate e să transpiri, să râzi și să respiri alături de oameni pe care nu i-ai mai văzut niciodată.