 Provocarea zilei pe „Adevărul”: Sudoku îți pune la încercare logica și atenția. Poți completa corect întreaga grilă? | adevarul.ro
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Provocarea zilei pe „Adevărul”: Sudoku îți pune la încercare logica și atenția. Poți completa corect întreaga grilă?

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„Adevărul” aduce pe telefon și computer una dintre rubricile îndrăgite ale ediției tipărite. „Jocurile zilei” le oferă cititorilor, zilnic, provocări de atenție, cultură generală și spirit de observație, potrivite atât pentru o pauză de la serviciu, cât și pentru momentele de relaxare.   

Varianta cea mai ușoară de miercuri, 14 octombrie
Varianta cea mai ușoară de miercuri, 14 octombrie Foto: Jocurile zilei / Adevărul

Dacă ești în căutarea unei provocări care să îți testeze spiritul de observație și gândirea logică, Sudoku-ul zilei de pe platforma Jocuri Adevărul poate fi alegerea perfectă. Celebrul joc de logică revine trei noi grile, de nivel ușor, mediu și dificil (AICI), gândite să le dea de furcă atât începătorilor, cât și pasionaților experimentați.

Regulile sunt simple, însă rezolvarea cere concentrare și răbdare. Obiectivul este completarea celor 81 de căsuțe ale grilei astfel încât fiecare rând, fiecare coloană și fiecare pătrat de 3x3 să conțină toate cifrele de la 1 la 9, fără repetări.

Mai multe cifre sunt deja plasate, oferindu-le jucătorilor puncte de plecare pentru găsirea soluției. Fiecare alegere trebuie analizată cu atenție, deoarece o singură greșeală poate afecta întregul joc.

Pe lângă faptul că reprezintă o activitate recreativă, Sudoku este recunoscut pentru beneficiile sale asupra minții.

Beneficiile acestor jocuri

Rezolvarea constantă a acestor puzzle-uri poate contribui la dezvoltarea capacității de concentrare, a gândirii analitice și a atenției la detalii.

Indiferent dacă preferi să rezolvi grila rapid sau să analizezi fiecare mutare pas cu pas, provocarea de astăzi este o ocazie excelentă pentru un antrenament mental de câteva minute.

Crezi că poți găsi toate cifrele lipsă și completa corect grila? Intră pe platforma Jocuri Adevărul și încearcă Sudoku-ul zilei!

Rubrica „Jocurile Adevărul” oferă zilnic integrame, rebusuri, quizuri și sudoku, toate adaptate pentru a fi rezolvate direct pe ecran.    

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