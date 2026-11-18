Cel mai puternic și de succes pirat din istorie a fost culmea, o femeie. Provenea din China și a fost una dintre cele mai letale femei din istorie, reușind să coordoneze cea mai mare flotă de pirați din lume. A reușit să învingă inclusiv marile forțe navale ale vremii.

Zheng Yi Sao pe corabia ei de pirați Foto: imagine creata cu AI

Pirații au fascinat mereu, mai ales pe copii. Deși niște răufăcători notorii, mulți renumiți pentru cruzimea lor, pirații au intrat în folclorul mondial mai ales datorită literaturii și cinematografiei, ca simbol al libertății, al rebelului romantic care înfruntă nedreptatea și asuprirea, un soi de Robin Hood al mărilor. Cine nu a auzit de „Barbă Neagră”, „Black Bart” sau „Black Sam” Bellamy, numele grele ale „Epocii de Aur a pirateriei” de la jumătatea secolului al XVII-lea până la finele secolului al XVIII-lea? Cu toate acestea, culmea, cel mai mare pirat din istoria lumii este aproape necunoscut publicului larg.

A depășit ca putere militară și amploare orice acțiune piraterească din faimoasa zonă a Caraibelor. Și a fost o femeie. Se numea Zheng Yi Sao sau „Ching Shih” (n.r. „Văduva lui Zheng”), era o fostă prostituată originară din Canton, China, și, la începutul secolului al XIX-lea, a comandat o forță piraterească numită „Confederația Steagului Roșu”, care număra sute de corăbii și aproape 80.000 de pirați.

Zheng Yi Sao a făcut timp de decenii legea în Marea Chinei de Sud, învingând cele mai mari forțe navale din zonă, dar a umilit și marile puteri coloniale ale epocii, precum Imperiul Britanic și cel Portughez. S-a remarcat prin impunerea unei discipline de fier, unică în lumea piraterească, și, mai mult decât atât, a fost singurul pirat care și-a putut negocia o retragere onorabilă, păstrând o mare parte din pradă.

O prostituată din neamul „oamenilor bărcii”

Zheng Yi Sao s-a născut în 1775, în apropiere de Xinhui, provincia Guangdong. Era teritoriul cantonez, determinat de prezența marelui oraș Guangzhou, al treilea cel mai puternic oraș din China din punct de vedere economic. Zheng Yi Sao făcea parte din populația Tanka, un grup etnic tradițional din China de Sud, cunoscut și sub denumirea de „oamenii bărcii”.

Practic, această populație și-a petrecut în mod tradițional existența pe bărci sau case plutitoare, locuind de-a lungul râurilor, estuarelor și zonelor de coastă din provincii precum Guangdong, Guangxi, Fujian, Hainan, dar și în Hong Kong. Erau specializați în pescuit, colectarea perlelor și, în unele zone, în colectarea sării. O parte dintre ei deveneau pirați notorii. Se știe că Zheng Yi Sao a fost o prostituată pe unul dintre bordelurile plutitoare din Canton. Cel mai probabil, a fost traficată de la vârsta adolescenței și obligată să se prostitueze pe bărci unite între ele cu punți din bambus, sub forma unor orașe plutitoare. Acolo se practicau jocuri de noroc, se priza opiu și se făcea prostituting (n.r. prostituție). Principalii ei clienți erau pirații.

Așa a ajuns să cunoască bine lumea pirateriei. Cercetătorul Nathan Kwan a susținut că sudul Chinei oferea condiții favorabile implicării femeilor în piraterie, deoarece era o regiune în care trăiau numeroase grupuri marginalizate, aflate în afara culturii Han dominante. Această situație le oferea femeilor posibilitatea de a depăși normele convenționale și îi determina pe oameni, indiferent de gen, să se îndrepte spre piraterie, pe fondul dificultăților economice și al instabilității politice. În urma Războiului Opiului și a pătrunderii puterilor străine în regiune, lipsurile economice și tulburările politice au afectat profund coasta sudică a Chinei, punând o presiune considerabilă asupra comunităților de pe litoral. Femeile lucrau adesea pe nave sau în ocupații legate de viața maritimă, iar unele erau victime ale traficului de persoane în scopul exploatării sexuale și ajungeau să lucreze în bordeluri plutitoare, numite „bărcile florilor”. La fel ca Zheng Yi Sao.

Femeia care a creat cea mai mare confederație de pirați din istorie

Zheng Yi Sao, prin intermediul meseriei sale, l-a cunoscut pe Zheng Yi, unul dintre cei mai de temut pirați din Marea Chinei. Zheng Yi Sao era foarte frumoasă și încă foarte tânără. La momentul întâlnirii, cantoneza avea 26 de ani. Zheng Yi nu a dorit ca un alt bărbat să o mai atingă, așa că a luat-o de soție în 1801. A dus-o pe jonca sa (n.r. corabie chinezească) și, ulterior, la adăpostul său, tot un „oraș plutitor”.

Așa a intrat Zheng Yi Sao în lumea piraților. Nimeni nu prevedea însă ce va urma. Deși, în general, soțiile trebuiau să fie supuse și să nu se implice în activitatea soțului, Zheng Yi Sao a dovedit nu numai o inteligență ieșită din comun, ci și foarte multă ambiție și autoritate. S-a impus în relația cu soțul ei, dar și în rândul piraților. „Lupii mărilor” din China îi purtau un respect profund. Fosta prostituată a învățat să lupte, să navigheze și să descopere secretele corăbiilor. Avea, de asemenea, o imaginație debordantă și un spirit tactic deosebit. Îi eclipsa pe mai toți bărbații din anturajul soțului ei. Zheng Yi deținea o putere considerabilă în rândul piraților care operau în Vietnamul aflat sub dinastia Tây Sơn.

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Între 1792 și 1802, conducătorii Tây Sơn au transformat coasta Vietnamului într-un adevărat focar al pirateriei chineze. Pe fondul tensiunilor politice din Vietnam, grupurile de pirați reușeau, de regulă, să obțină sprijin sub forma unor autorizații de a acționa ca niște corsari, iar activitatea lor a cunoscut o dezvoltare semnificativă. Totuși, pirateria din regiune s-a prăbușit odată cu căderea dinastiei Tây Sơn, în 1802, moment în care activitățile piraților s-au mutat pe coasta Chinei. Zheng Yi Sao și soțul ei au condus noile bande de pirați în noi raiduri prin mările Chinei. Cei doi au organizat șapte flote, conduse de lideri loiali familiei, punând astfel bazele

Confederației din Guangdong, care avea să devină cea mai puternică organizație de pirați din China. Cheng I, așa cum mai era numită fosta prostituată, era deja o căpetenie cu drepturi depline, egalul soțului ei. Îl depășea ca inteligență și capacitate organizatorică.

„Deși Zheng Yi Sao a participat la o căsătorie patriarhală, ea nu a fost niciodată un simplu «accesoriu» al soțului ei, ci mai degrabă... partenera sa de afaceri”, preciza istoricul Charlie Harris. „Ajutat de soția sa, faimosul pirat a depășit criza din Vietnam, conducând pirații pentru a-și restabili puterea de cealaltă parte a graniței, în China... În timp ce Zheng Yi era unificatorul și patriarhul, soția sa era cea care consolida și organiza”, preciza un alt istoric, Dian Murray. Până în 1804, Confederația din Guangdong ajunsese să numere 400 de nave, la bordul cărora trăiau aproximativ 70.000 de pirați.

Cel mai de temut căpitan de pirați din lume

După moartea soțului său, în 1807, Zheng Yi Sao s-a căsătorit cu fiul ei vitreg, dar a devenit comandantul întregii confederații piraterești din Guangdong. După moartea soțului ei, Zheng Yi Sao a început să creeze și să consolideze relațiile personale care să-i legitimeze autoritatea în ochii adepților săi și să mențină cu grijă echilibrul între facțiunile din jurul ei, bazându-se pe loialitatea pe care acestea i-o datorau soțului său și făcându-se indispensabilă fiecăreia dintre ele.

Specialiști precum Laura Duncombe, cât și Charlie Harris spun că Zheng Yi Sao a condus cu mână de fier întreaga confederație, instituind niște coduri extrem de stricte, dar și o disciplină de fier. Cine greșea era pedepsit cu moartea. De multe ori, căpitanul-femeie intra în luptă pentru a-și încuraja oamenii.

Locul din România care a fost peste trei secole cuib de pirați

Nu de puține ori a șocat prin cruzimea ei demonstrativă. „Pentru a cultiva în mod deliberat o aură de violență, pirații consumau un amestec exploziv de vin și praf de pușcă înainte de a porni la luptă... Când capturau nave ale marinei, îi executau chiar și pe cei care se predaseră, aparent tăindu-i în bucăți mici, care erau apoi aruncate peste bord. Uneori, înainte de aceasta, își pironeau victimele de puntea navei, bătându-le cu piroane în picioare. Nu este de mirare că reputația lor de cruzime îi preceda de-a lungul întregii coaste sudice a Chinei”, precizau specialiștii menționați. Dian Murray preciza că Zheng Yi Sao „a profitat, probabil, de teama bărbaților față de «puterea ei misterioasă» pentru a-i constrânge pe oficialii guvernamentali să negocieze cu ea în vederea încheierii unui acord”.

Sub conducerea ei, uriașa flotă a terorizat coastele Chinei, a înaintat în interior, pe cursurile râurilor, a asediat și jefuit orașe și a ucis sute de oameni. Totodată, sub comanda ei, pirații au învins marea flotă imperială chineză, dar și flote coloniale ale Imperiului Britanic și Portughez care încercau să-și protejeze posesiunile.

O negociere spectaculoasă și unică în istorie

Era atât de temută încât autoritățile chineze erau gata să facă orice numai pentru a scăpa de jafuri și omoruri. În 1810, conștientă că războiul pe termen lung nu mai era favorabil, Zheng Yi Sao a negociat o predare în propriile ei condiții cu autoritățile Qing. Culmea, aceștia au fost de acord, cu niște condiții ireale. Femeia pirat a reușit să obțină amnistie generală, a păstrat o parte din nave și din avere, evitând orice pedeapsă. După retragerea din piraterie, s-a stabilit în Canton (Guangzhou), unde a administrat case de jocuri de noroc și alte afaceri. A murit în 1844, la vârsta de aproximativ 68–69 de ani, ducând o viață liniștită și prosperă până la final.