Povestea lui Freddie Mercury, de la Farrokh Bulsara la Wembley: de ce a refuzat lecțiile de canto și cum s-a născut „Bohemian Rhapsody“

Pe 5 septembrie 2026 se împlinesc 80 de ani de la nașterea lui Freddie Mercury, vocea emblematică a trupei Queen. De la copilăria din Zanzibar la scena de la Live Aid, povestea artistului care a schimbat istoria muzicii continuă să fascineze generații.

Freddie Mercury în anii ’70. Foto: Getty Images

Wembley, 13 iulie 1985. 21 de minute în care istoria muzicii se opreşte, ridică privirea şi ia notiţe. După o pauză de doi ani în care fusese blamată de presa occidentală deoarece cântase în Africa de Sud, ignorând boicotul internaţional impus regimului apartheidului, Queen urcă pe scenă la spectacolul „Live Aid“. Freddie Mercury iese în faţă, îmbrăcat simplu: blugi și maiou alb. Priveşte mulţimea de oameni din stadion, ridică un braţ şi 70.000 de braţe se ridică. Scoate un sunet şi îl aşteaptă înapoi, ca pe un ecou. Brian May, Roger Taylor şi John Deacon cântă în fundal cu o precizie şi o energie pe care le simţi chiar şi în înregistrările şterse ale vremii. Dar privirea tuturor e pe omul din faţă, pe Farrokh Bulsara din Zanzibar, care a ales să devină altcineva şi a reuşit atât de bine încât originalul s-a dizolvat aproape cu totul.

La capătul celor 21 de minute, Queen nu mai avea nevoie de reabilitare. Îşi făcuse dreptate singură. 40 de ani mai târziu, acel moment nu şi-a pierdut vigoarea, iar pe platformele digitale clipul strânge, în continuare, milioane de vizualizări în fiecare lună.

Zanzibar și calea către numele de zeu

Povestea lui Freddie Mercury începe într-un loc care miroase a cuişoare, apă sărată şi lemn vechi încins de soare. Zanzibar – insulă în largul coastei est-africane, unde Oceanul Indian îşi pierde din grabă – era, pe 5 septembrie 1946, un amestec improbabil de lumi care nu se dizolvaseră cu totul una în alta: arabă, africană, britanică şi indiană, fiecare cu arhitectura ei, cu mirosurile ei, cu muzica ei de stradă. Stone Town, oraşul vechi, era un labirint de uşi sculptate şi balcoane înguste şi pieţe în care se vorbeau simultan mai multe limbi. Nu era un loc din care să pleci cu o identitate clară. Era un loc din care plecai cu mai multe, suprapuse, niciuna completă.

Familia Bulsara era parsi, zoroastriană, originară din India, stabilită în Africa de Est cu generaţii în urmă. Bomi Bulsara, tatăl lui Freddie, era funcţionar în administraţia colonială britanică – un om ordonat şi discret, care ducea o viaţă aşezată într-un loc în permanentă fierbere. Mama, Jer, era cea care ţinea casa şi familia împreună cu o căldură pe care Freddie a pomenit-o în rarele momente în care vorbea despre copilăria lui. Sora lui, Kashmira, s-a născut la câţiva ani după el şi a rămas aproape de familie toată viaţa, ferită de lumina reflectoarelor care îl însoţea pe fratele ei pretutindeni.

La 8 ani, Farrokh a fost trimis la internat în India, la St. Peter’s School din Panchgani, unde a descoperit pianul şi teatrul şi ceva ce nu ştia să numească atunci: că a urca pe scenă poate fi o formă de prezenţă mai puternică decât orice apartenenţă geografică. Colegii i-au spus Freddie şi aşa i-a rămas numele.

S-a întors în Zanzibar adolescent şi a trăit revoluţia din 1964, cea care a alungat comunitatea arabă şi indiană din insulă, risipind în patru zări familii întregi. S-a mutat cu părinţii la Feltham, la marginea Londrei, unde a studiat artă şi design grafic la Ealing College of Art, a vândut haine vechi în pieţe şi a dormit în apartamente suprapopulate. Era un tânăr cu accent neidentificabil, cu o înfăţişare excentrică, cu dinţi proeminenţi pe care îi detesta şi pe care a refuzat totuşi mereu să şi-i corecteze de teamă că i-ar putea schimba vocea. Şi totuşi, acelaşi om cu dinţii de care se ruşina vindea, alături de Mary Austin, haine vechi de blană şi catifea în piaţa Kensington îmbrăcat ca un prinţ decadent printre tarabe de secondhand. Era un imigrant fără bani care se costumase deja în viitorul lui. Contrastul acela pregătea explozia care a urmat. Pentru un om obsedat de costum, de spectacol, de fiecare unghi al scenei, ăsta nu e un amănunt, e o convingere, pentru că spune ceva esenţial despre ierarhia lui de valori. Muzica stătea mai sus faţă de imagine. Dar imaginea a fost armura lui.

Şi-a schimbat numele în Mercury, nu dintr-un capriciu, ci cu logica unui om care ştie că primul pas spre transformare e să numeşti altfel ce vrei să devii. Mercur – zeul care trece între lumi fără să aparţină niciuneia, mesagerul care nu are casă proprie pentru că drumul îi este casă. Tânărul crescut în Zanzibar ştia intuitiv ce înseamnă să fii de pretutindeni şi de nicăieri în acelaşi timp.

Cum se naşte un grup

Queen nu s-a format în jurul lui Freddie Mercury. S-a format în jurul unui vid pe care toţi patru îl simţeau separat. Brian May şi Roger Taylor aveau deja o trupă – Smile – când l-au cunoscut pe Freddie, pe atunci un spectator entuziast şi sfătos. El era cel care le spunea, după fiecare repetiţie, că au potenţial, dar că nu ştiu să îl folosească. Trupa s-a destrămat. Freddie a preluat ce rămăsese şi a propus un nume nou: Queen. May şi Taylor au ezitat – li se părea prea pretenţios, prea expus, dar Freddie a insistat. John Deacon a venit ultimul, audiat în 1971 într-un club din Londra. Era liniştit, precis şi aproape invizibil faţă de ceilalţi trei. Împreună au înregistrat primul album în 1973, care se numea chiar „Queen“, finanţat în parte din bursele de studiu ale lui Brian May şi din economiile strânse cu grijă de John Deacon. Nu aveau o casă de discuri, nu aveau bani, nu aveau siguranţă.

Formația Queen la începuturi. Foto: Getty Images

Brian May, absolvent de astrofizică cu un doctorat neterminat pe care l-a reluat şi finalizat la 60 de ani, aducea arhitectura armonică, straturile suprapuse de chitară înregistrate, un sunet orchestral şi dens, inconfundabil. Roger Taylor aducea puterea brută şi o voce înaltă ce putea urca acolo unde vocea lui Freddie nu ajungea fără efort. John Deacon – cel mai tăcut, cel mai discret, cel care s-a retras complet din muzică după moartea lui Freddie şi nu a mai urcat niciodată pe scenă – a scris unele dintre cele mai memorabile linii de bas din rock şi, în plus, „Another One Bites the Dust“, una dintre cele mai vândute piese din istoria trupei.

„Mai pune un strat de Galileo“

„Bohemian Rhapsody“ este, probabil, piesa în jurul căreia s-au purtat cele mai multe bătălii din istoria industriei muzicale britanice. Când Freddie a adus-o la casa de producţie EMI în 1975, răspunsul a fost că nu poate fi lansată ca single – prea lungă, aproape şase minute, fără structura unui refren repetitiv, cu o secţiune de operă în mijloc care nu aparţinea niciunui gen. Posturile de radio nu primeau atunci piese de peste trei minute. Roy Thomas Baker, producătorul albumului, a ascultat demonstraţia şi a mărturisit că nu înţelege dacă e un lucru bun sau un lucru rău. Freddie a insistat şi a câştigat. Piesa a stat nouă săptămâni pe primul loc în Marea Britanie.

Vocea lui s-a multiplicat pe bandă de zeci de ori pentru secţiunea de operă – la un moment dat fuseseră înregistrate atâtea straturi încât benzile deveniseră semitransparente la capete. Se zice că Freddie îi spunea inginerului de sunet „mai pune un strat de Galileo“ ca şi cum ar fi cerut un condiment. Albumul „A Night at the Opera“ a costat la vremea respectivă mai mult decât orice alt album britanic înregistrat vreodată. Trupa era aproape în faliment. Şi-a riscat existenţa pentru o piesă de şase minute care nu semăna cu nimic altceva, dar a meritat.

Au urmat ani în care Queen a trecut prin genuri cu o dezinvoltură care irita criticii şi fermeca publicul. Hard rock, operă, muzică de cabaret, funk, baladă – fiecare album o surpriză, niciun album o repetiţie. Albumul „News of the World“ din 1977 a adus „We Will Rock You“ şi „We Are the Champions“, imnuri scrise parcă pentru stadioane care nu existau încă la scara la care aveau să fie folosite. „The Game“, în 1980, a adus primul loc în Statele Unite – o performanţă la care multe trupe britanice visau. Şi, apoi, „Live Aid“. Apogeul.

THE SHOW MUST GO ON

Se spune că Freddie Mercury avea un ambitus de patru octave, ca şi cum cifra ar explica ceva – n-o face. Vocea lui nu suna ca nicio altă voce din rock şi nu suna ca nicio voce din operă: era o a treia categorie, inventată pentru el, fără precedent şi fără urmaşi direcţi. Putea fi fragilă până la transparenţă într-o baladă şi putea umple un stadion fără microfon. Trecerea dintre registre, în loc să fie o cusătură sonoră, era la el un eveniment – un moment în care vocea părea că se destramă şi se reface în acelaşi timp, că cedează şi rezistă simultan. Celebra soprană catalană Montserrat Caballé, care ştia mai bine decât oricine ce înseamnă controlul vocal, a spus că nu a mai întâlnit pe nimeni capabil să facă cu vocea ce făcea Freddie Mercury: să o folosească atât ca instrument de precizie, cât şi ca instrument de abandon total, în aceeaşi piesă, uneori în acelaşi vers.

Ceea ce puţini ştiu e că vocea pe care o cunoaştem nu era, de fapt, vocea lui „reală“. Caballé i-a propus odată să înregistreze împreună un duet de bariton şi soprană – pentru că aceea era, în fond, vocea lui naturală. „Nu, nu“, a refuzat Freddie. „Fanii mei mă cunosc ca fiind cântăreţ de rock şi nu-mi vor recunoaşte vocea dacă voi cânta ca bariton“. Şi-a construit toată cariera pe o voce care era, tehnic vorbind, un personaj. Nu a luat niciodată lecţii de canto. S-a temut mereu că un profesor i-ar putea modifica ceva esenţial, construit prin intuiţie şi imposibil de reconstituit prin tehnică. Era frica unui meseriaş adevărat: nu te atinge de ce funcţionează fără să ştii exact de ce funcţionează. Şi a avut dreptate. Vocea a rămas intactă, ciudată, inimitabilă, până la sfârşit.

Contradicţia ca materie primă

Există o tentaţie în jurnalismul cultural de a vorbi despre Freddie Mercury în superlative care îl îndepărtează de orice uman recognoscibil. Vocea-miracol, omul de scenă fără seamăn, artistul total. Toate adevărate. Şi toate, în felul lor, o formă de a-l ţine la distanţă. Peter Freestone, asistentul lui personal de lungă durată, spunea că Mercury era „meticulos şi generos, a cărui viaţă privată era complet interzisă oricui din afara cercului restrâns“. Pentru cineva care vânduse 150 de milioane de albume, era neobişnuit de greu de înţeles.

Freddie, regele Muzicii. Foto: Profimedia

Freddie Mercury era, după mărturiile constante ale celor care l-au cunoscut bine, un om profund timid în afara scenei. Nu tăcut – ştia să fie viu şi zgomotos şi extravagant la petreceri. Dar timid în sensul mai adânc: nu se simţea în largul lui în conversaţii faţă în faţă cu oameni pe care nu îi cunoştea, evita interviurile, detesta să vorbească despre sine cu detalii. „Prefer să las muzica să vorbească“ – o frază repetată în variante diferite toată viaţa, care suna a clişeu, dar era, de fapt, literalmente adevărată.

Petrecerile de la Garden Lodge – reşedinţa lui din Kensington, o casă victoriană renovată cu meticulozitate – au intrat în legendă. Sute de oameni, muzică, extravaganţă organizată până în cel mai mic detaliu. Şi totuşi, toţi cei care l-au cunoscut bine spun acelaşi lucru: Freddie era cel mai singur om din încăpere; petrecerile nu erau o expresie a bucuriei.

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Cumpăra case şi le renova până la cel mai mic detaliu, nu pentru a locui în ele, ci pentru că procesul în sine îl fascina. Într-un interviu din anii ’80, întrebat dacă e bogat, a răspuns fără urmă de jenă: „Sunt foarte bogat. Cheltuiesc banii extraordinar de repede. Am cumpărat o casă în Londra, am renovat-o complet – şi nu am locuit niciodată în ea“. Şi a zâmbit. Ca şi cum era cel mai firesc lucru din lume.

Avea pisici. Mai multe. Delilah, Goliath, Tiffany, Oscar, Jerry – fiecare cu nume cu greutate, fiecare tratată cu seriozitate deplină. În turneu le scria, dar nu scurte mesaje de circumstanţă, ci scrisori adevărate, cu gravitatea unui om care ia în serios destinatarul. Că destinatarii nu puteau citi era un detaliu pe care îl ignora cu totul.

Acelaşi om putea fi tăios până la cruzime cu ziariştii pe care îi considera plictisitori. Putea ignora o sală întreagă dacă nu era în dispoziţie. Putea lua decizii muzicale cu o autoritate care nu admitea replică. Era genul de perfecţionist care petrecea ore întregi pe o tranziţie armonică de două secunde în mijlocul unui cântec de şase minute – şi considera asta timp bine petrecut.

Fragil şi invincibil. Singur şi mereu în grupuri. Timid şi capabil să conducă 70.000 de oameni cu un singur gest. Nu a rezolvat niciodată contradicţia, dar a transformat-o în artă.

„Barcelona“ şi dincolo de ea

În 1985, în paralel cu turneele Queen, Freddie Mercury a lansat primul album solo, „Mr. Bad Guy“. Critica l-a primit cu răceală, considerându-l prea diferit de Queen, prea orientat spre pop şi sintetizatoare, prea puţin din ce aştepta lumea de la el. Freddie nu a comentat prea mult, ştia că era definit de Queen, şi albumul solo era mai degrabă o cameră laterală decât o altă casă. Au urmat înregistrări cu Michael Jackson – colaborări care nu au ajuns niciodată pe disc, rămase în sertar din motive care nu au fost niciodată clarificate complet – şi single-ul „The Great Pretender“ în 1987, o reinterpretare a clasicului celor de la The Platters care spunea, în felul lui, ceva despre diferența dintre ce arăţi şi ce eşti. Piesa originală era despre un om care mimează fericirea, deşi are inima zdrobită. La Freddie, prefăcătoria era inversă: pe scenă afişa o siguranţă de sine divină, aproape dictatorială – nu ca să înşele, ci ca să protejeze fragilitatea speriată a băiatului din Zanzibar. Scena nu era locul unde se prefăcea, era singurul loc unde îndrăznea să fie cu totul el însuşi. Masca era, de fapt, chipul lui real.

Freddie și Montserrat Caballé. Foto: Getty Images

Dar cea mai importantă ieşire a lui în afara Queen a venit tot prin voce. În 1986 a ascultat pentru prima oară vocea lui Montserrat Caballé. A pus înregistrarea, a tăcut, şi la sfârşit a spus că e cea mai frumoasă voce pe care a auzit-o vreodată, cu uimirea unui om care credea că ştie deja tot ce se poate şti despre o voce şi dă brusc, pe neaşteptate, peste ceva ce îl depăşeşte. Doi ani mai târziu, în 1988, au lansat împreună albumul „Barcelona“. Nu existau precedente pentru o astfel de colaborare. Critica nu ştia unde să o plaseze. Publicul a iubit-o imediat. Iar Freddie, cel care rareori lăsa să se vadă emoţia în studio, a stat cu lacrimi în ochi când Caballé a înregistrat primele linii vocale ale piesei. Piesa „Barcelona“ a devenit imnul oficial al Jocurilor Olimpice din 1992 – pe care Freddie nu a mai apucat să le vadă. Caballé a spus mai târziu că el era singurul artist de rock care înţelegea opera din interior, nu ca spectator fascinat, ci ca muzician care recunoaşte structura şi o respectă. Şi că, dacă ar fi trăit, ar fi explorat tot mai adânc teritoriul muzicii clasice. Discutaseră deja despre a înregistra împreună piesa „Phantom of the Opera“.

Tim Rice, care a co-scris două piese de pe albumul „Barcelona“, crede că Freddie nu ar fi abandonat niciodată Queen – dar că în paralel ar fi putut deveni un mare autor de piese de musical sau chiar de operă. „Îşi dorea mereu să înveţe mai multe despre muzică“, spune Rice.

Finalul ales

Mary Austin a intrat în viaţa lui Freddie în 1970. Au fost împreună câţiva ani, s-au despărţit, şi au rămas prieteni pentru restul vieţii lui – un tip de prietenie pe care niciun cuvânt obişnuit nu o descrie bine. „Love of My Life“, una dintre cele mai fragile piese pe care le-a scris vreodată, îi era adresată ei. La concertele din ultimii ani, Freddie lăsa publicul să cânte strofa principală în locul lui – zeci de mii de oameni rostind în cor o declaraţie de dragoste scrisă pentru o singură persoană. I-a lăsat lui Mary casa din Kensington şi cea mai mare parte a averii. „Toţi ceilalţi din viaţa mea sunt prieteni trecători“, i-a spus odată. „Dar tu eşti familia mea“.

Artistul alături de Mary Austin. Foto: Getty Images

Decizia aceasta nu a rămas fără ecou în familie. Kashmira Cooke, sora lui Freddie, şi mama lor, Jer Bulsara, au contestat testamentul, considerând că familia de sânge fusese lăsată deoparte în favoarea unei prietene. Disputa juridică a durat ani şi a ieşit parţial la lumină abia mai târziu, prin mărturii şi documente publicate de presă. Mary Austin a câştigat. Freddie ştiuse ce voia şi scrisese asta cu destulă claritate încât nimeni să nu-i poată contesta dorinţa. Farrokh Bulsara a rămas un mister şi pentru cei mai apropiaţi lui: nimeni nu a deţinut controlul total asupra lui, nici în viaţă, nici în moarte.

Ultimii ani i-a petrecut alături de Jim Hutton, un grădinar irlandez pe care industria muzicală nu-l interesa câtuşi de puţin. Tocmai de aceea conta. Nu venise pentru fenomen – venise pentru omul din spatele lui, Farrokh Bulsara, cel care voia uneori să mănânce bine, să asculte operă şi să dispară din propriul spectacol pentru câteva ore.

Prin 1990, când de-abia mai putea sta în picioare, a venit totuşi în studio să înregistreze pentru „Innuendo“. Ştia că moare. Ceruse echipei să nu-l plângă şi să lucreze. Ultima piesă de pe album, „The Show Must Go On“, este, în esenţă, o întrebare retorică – „mai poate continua?“ – la care răspunde cu tot ce îi mai rămăsese: da, spectacolul trebuie să continue, indiferent. Brian May mărturisise că nu credea că Freddie va putea înregistra vocal piesa în starea în care era. Freddie a intrat în studio, a cerut un pahar de vodcă şi a înregistrat-o dintr-un singur foc.

Ultima piesă pe care a înregistrat-o vreodată a fost „Mother Love“, scrisă împreună cu Brian May în mai 1991. A reuşit să cânte primele două strofe. La a treia nu mai putea. A plecat din studio şi nu s-a mai întors. Brian May a înregistrat ultima strofă. Piesa a apărut postum pe albumul „Made in Heaven“, în 1995. Acesta este poate cel mai sfâşietor moment din toată povestea: ultima voce a lui Freddie Mercury se opreşte la mijloc de frază, şi altcineva îi duce cuvintele până la capăt. Peter Freestone, asistentul lui de-o viaţă, a spus mai târziu că Freddie a avut un singur regret la sfârşit. „Mai avea muzică în el“. Albumul „Innuendo“ sună ca un om în plină forţă. Aceasta e contradicţia finală şi, poate, cea mai frumoasă: ultimele înregistrări ale unui om care se stingea sunau a viaţă.

O piesă necunoscută a trupei Queen, în care se aude vocea lui Freddie Mercury. „Nimeni nu a auzit vreodată această versiune”

Freddie Mercury murit pe 24 noiembrie 1991, la 45 de ani. Cu o zi înainte confirmase public că suferă de SIDA – o decizie luată cu aceeaşi răceală calculată cu care luase mereu deciziile importante. Chiar şi atunci, în ultimele zile, când îşi pierduse vederea şi de-abia mai putea sta în picioare, tot ce voia să discute era muzica. Managerul Jim Beach i-a sugerat că Brian May ar trebui să amâne lansarea unui single solo. „Spune-i să-l lanseze“, a zis Freddie. „Aş putea să mor în orice clipă – ce publicitate mai bună ar putea avea?“. May a lansat discul a doua zi după moartea lui şi, în două săptămâni, a ajuns pe locul şase în topuri.

Aplauzele continuă

Pe 20 aprilie 1992, la cinci luni după moartea lui Freddie Mercury, Wembley s-a umplut din nou. 72.000 de oameni – acelaşi stadion, aceeaşi capacitate – veniseră la concertul-tribut organizat de Queen în memoria lui. Pe scenă au urcat, pe rând, Elton John, David Bowie, George Michael, Annie Lennox, Liza Minnelli, Metallica, Guns N’ Roses. Fiecare a cântat câte o piesă Queen. Concertul a fost transmis live în 76 de ţări şi urmărit de aproximativ un miliard de telespectatori. Era un omagiu, o demonstraţie a ceva ce Freddie Mercury ştiuse dintotdeauna: că muzica lui nu aparţinea unui gen şi nu aparţinea unei generaţii. Că Elton John, Metallica şi George Michael puteau cânta aceleaşi piese fără ca vreuna să sune straniu. Că repertoriul Queen era, în fond, un limbaj, nu un stil.

Freddie, mereu iubit de public. Foto: Profimedia

La 80 de ani – vârsta pe care Farrokh Bulsara din Zanzibar nu a apucat să o vadă – este tentant să facem bilanţ. Miliarde de ascultări, imnuri cântate pe stadioane de oameni care poate nu ştiu toţi cine le-a scris, un film care a adus povestea lui unei noi generaţii. Cifrele sunt reale şi, în acelaşi timp, nu ating miezul: că Freddie Mercury a ajuns să fie al tuturor exact prin tot ceea ce nu se potrivea nicăieri. Vocea neformată academic. Trupa care nu se încadra în niciun gen. Omul care nu aparţinea niciunui loc. Într-o industrie care a funcţionat întotdeauna după tipare – eşti rock sau eşti pop, eşti britanic sau eşti american –, Queen a refuzat sistematic să aleagă. Şi a câştigat tocmai prin refuzul acela.

Azi, când muzica se fragmentează în mii de nişe şi algoritmii decid ce ajunge la urechi, când fiecare artist e sfătuit să-şi găsească publicul-ţintă şi să nu se abată de la el – povestea lui Queen sună mai contracurent ca oricând. Freestone spunea că dacă Mercury ar fi trăit în era reţelelor sociale, ar fi urât tot ce implică ele – expunerea, obligaţia transparenţei, vieţile transformate în cărţi deschise. „Mai există ceva ce nu ştim despre Lady Gaga?“, întreba Freestone retoric. Despre Freddie Mercury, în schimb, cortina s-a ridicat şi s-a coborât la loc, lăsându-ne la fel de neştiutori. Şi poate că tocmai asta e sursa magnetismului lui care nu se stinge.

Pe Wembley, în iulie 1985, la capătul celor 21 de minute, Freddie Mercury a ieşit din scenă. Şi-a aprins o ţigară, s-a aşezat pe un scaun în culise şi a tăcut. Mulţimea încă striga. El tăcea.

Filmul şi limitele lui

Când „Bohemian Rhapsody“ a apărut în cinematografe în octombrie 2018, nimeni nu se aştepta la ce a urmat: peste 900 de milioane de dolari încasări mondiale, Oscarul pentru cel mai bun actor, Rami Malek, şi – mai important decât orice cifră – cozi la cinematografe formate din oameni care nu se născuseră când Freddie Mercury murise.

Foto: Wikipedia

Rami Malek a reuşit ceva dificil şi rar: nu a imitat, a reconstruit. Gesturile, postura scenică, felul în care Freddie ţinea microfonul, trecerea bruscă de la retras la exploziv – toate erau acolo, fără să pară copie. Secvenţa „Live Aid“ rămâne, probabil, cea mai bună reconstituire a unui concert real din istoria filmelor biografice muzicale.

Filmul are însă şi limitele lui, recunoscute inclusiv de Brian May. Cronologia e manipulată, unele relaţii sunt simplificate, iar complexitatea lui Freddie – omul de dincolo de scenă, cu singurătatea şi contradicţiile lui – apare doar în filigran. E un film despre o legendă, nu despre un om. Uneori e de ajuns, alteori, nu.