search
Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Oamenii din umbră care au făcut posibilă Unirea Principatelor. Trio-ul fantastic cu „Moș Pisoi”, vărul și amanta lui Cuza

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza drept primul domnitor al Principatelor Române s-a datorat unui concurs fericit de împrejurări, dar și unui efort supraomenesc al unei elite culturale și intelectuale românești. În special s-a remarcat un trio fantastic care din umbră a rezolvat Unirea. 

Proclamarea Unirii, tablou de Theodor Amman
Proclamarea Unirii, tablou de Theodor Amman

Întreaga poveste a Unirii de la 1859 începe, de fapt, cu Războiul Crimeii izbucnit în 1853, între Rusia și Imperiul Otoman, sub pretext religios, dar având ca motiv principal lupta pentru controlul Mării Negre. Îngrijorate de expansionismul tot mai agresiv al Imperiului Țarist, marile puteri europene se raliază și sar în ajutorul otomanilor. A rezultat un conflict militar sângeros, soldat cu moartea a peste 220.000 de oameni. Războiul Crimeii s-a încheiat în anul 1856, cu victoria coaliției Marilor Puteri. Rusia era învinsă, iar expansionismul țarist, oprit.

Conform istoricilor, acest conflict a schimbat definitiv destinul Principatelor Române și a reprezentat un noroc chior pentru români. În contextul expansionismului rusesc și al dorinței Marilor Puteri de a se proteja de Imperiul Țarist, Principatele Române au fost observate și li s-a recunoscut importanța geostrategică. S-a pus problema unificării Moldovei cu Țara Românească pentru a crea un stat-tampon în calea Rusiei. Pentru români era o adevărată pomană a istoriei. „Principatele au fost văzute ca o extensie a Europei moderne în estul Europei. Practic, începând cu 1856 (n.r. – anul încheierii războiului), spațiul românesc extracarpatic se regăseşte pe harta politică europeană. Principatele nu mai sunt un teritoriu otoman în sensul strict al cuvântului, ci un teritoriu european intrat în garanţia colectivă a Marilor Puteri. Problema reorganizării Principatelor la Congresul de Pace a reprezentat o oportunitate extraordinară. Refugiații, în special cei munteni, au făcut un lobby insistent pe lângă Napoleon al III-lea pentru unirea Principatelor sub garanție franceză, văzută drept unica modalitate de a scăpa de sub protectoratul rus sufocant“, a precizat profesorul doctor în istorie Iulian Nechifor pentru „Weekend Adevărul“.

Efectele schimbărilor aduse de Războiul Crimeii s-au făcut din plin resimțite în societatea românească: „După Războiul Crimeii, viteza cu care societatea românească s-a schimbat a fost impresionantă. Adunările ad-hoc au propus schimbări fundamentale în organizarea societăţii. Aducerea prinţului străin dintr-o familie domnitoare din Europa, adică non-rusă, era un angajament ferm pentru viitorul european. Pe de altă parte, solicitarea aducerii unui prinț străin sancţiona comportamentul servil al elitelor boierești române faţă de Rusia. A doua schimbare majoră a constat în introducerea reprezentativității politice. Pentru prima dată, țărănimea a fost luată în considerare în luarea deciziilor politice, un pas imens spre europenizare şi discutarea problemelor spinoase din societate. A treia mare schimbare a fost desființarea privilegiilor boierești. Boierimea ca stare socială dispare, şi, ceva de neconceput în societatea românească a vremii, trebuia să plătească taxe şi impozite“, adaugă profesorul.

În acest context, conform prevederilor Convenției de la Paris (1858), care practic prezenta concluziile Congresului de Pace de la Paris din 1856, se stipula unirea parțială a Moldovei și Țării Românești, sub forma Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei, cu instituții separate, dar o Comisie Centrală comună și aceleași legi. Adunările elective constituite în fiecare dintre cele două Principate aveau să-și aleagă domnitorul.

„Moș Pisoi” sechestrează naționaliștii

Odată cu începerea lucrărilor Adunării Elective din Moldova intră în scenă și cel poreclit de către Vasile Alecsandri „Moș Pisoi“ – nimeni altul decât colonelul Nicolae Pisoski, prieten loial, dar și aghiotant al lui Alexandru Ioan Cuza atunci când va ajunge domnitor. A fost „umbra“ lui Cuza din momentul constituirii Divanurilor Ad-Hoc și până la moartea domnitorului. De Nicolae Pisoski se leagă o mulțime de povești în legătură cu Alexandru Ioan Cuza. El era omul care-l salva de fiecare dată când domnitorul făcea câte o nefăcută sau risca să intre în vreun scandal public din cauza amorului, cărților sau nu știu cărui moft.

Acest Nicolae Pisoski, un actor din umbră al Unirii din 1859, și poate pe nedrept lăsat acolo, a avut o contribuție decisivă în nominalizarea lui Cuza ca domnitor al Moldovei. Totul s-a petrecut cam în felul următor. Pe 3 ianuarie 1859, în Sala „Elefant“ din clădirea Muzeului de Istorie Naturală din Iași, s-a întrunit adunarea Partidei Naţionale, într-o şedinţă decisivă pentru nominalizarea candidatului Moldovei la tronul Principatelor Unite. Cuza nici măcar nu a participat. „În seara de 3-4 ianuarie, pe când şedeam la masă în Iaşi, au venit la noi câţiva amici, printre care şi fratele său de arme, colonelul Pisoski, ca să-l roage să vie negreşit după masă la «Elefant», o sală de adunare, unde şedea Costache Rolla, căci aşa s-au hotărât naţionaliştii ca să se lege cu toţii în acea seară asupra persoanei de susţinut la domnie. Cuza, cu toate rugăminţile amicilor săi, n-a voit să se ducă, deşi eu am insistat pe lângă dânsul, şi le-a spus: «Faceţi voi ce credeţi, căci pe oricine veţi alege dintre ai noştri, eu aprob şi semnez cu amândouă mâinile, numai Mihalache sau Grigore Sturza să nu fie!». Şi a plecat la teatru“, spunea Elena Cuza, soția domnitorului, într-un interviu acordat în 1909, cu doar câteva luni înainte de a muri.

Nicolae Pisoski
Nicolae Pisoski

Cert este că la acea întrunire, deputații Partidei Naționale nu se puteau hotărî asupra candidatului. Situația era gravă, mai ales că Partida Conservatoare îl susținea pe Grigore Sturza care venise în oraș cu o gașcă de mercenari. Orice indecizie ar fi însemnat probleme serioase. Era ora 23.00 și reprezentații grupării progresiste nu se hotărâseră asupra unui candidat. Ba chiar se pregăteau să plece și acasă. Atunci intervine energic Nicolae Pisoski și efectiv îi sechestrează în sală, cu revolverul în mână până la alegerea unui candidat, sugerându-le chiar și candidatul perfect: Alexandru Ioan Cuza. Nimeni nu a avut curaj să-l contrazică pe fiorosul tovarăș de arme al lui Cuza, la momentul respectiv cu gradul de maior. „Fiind a unui om de acţiune, i-a somat cu arma pe cei prezenţi să-i accepte propunerea ca domn al Moldovei a lui Alexandru Ioan Cuza. Nu mai era altă opţiune pentru ei“, scria, în numărul 6 al Revistei „Hierasus“ din 1986, regretatul istoric botoşănean Ionel Bejenariu.

În cadrul Adunării Elective, Partida Națională, cu Alexandru Ioan Cuza drept candidat, s-a impus rapid, având majoritatea. Ulterior, Pisoski ar fi plecat imediat la București, înaintea delegației oficiale din Moldova, pentru a trata cu liberalii radicali și cu unioniștii din Țara Românească. De precizat este faptul că „Moș Pisoi“ provenea dintr-o familie de boieri moldoveni de origine poloneză și s-a născut în anul 1816 în Botoșani. Avea 32 de ani când a participat la Revoluția de la 1848 și a legat o puternică prietenie cu Alexandru Ioan Cuza și cu Vasile Alecsandri. Îl va însoți, de altfel, pe Cuza în exil. După moartea domnitorului va reveni la Botoșani, acolo unde casa familiei sale încă se mai păstrează, peste drum de Muzeul Județean de Istorie.

Vărul care a obținut recunoașterea Unirii

Așadar, pe 24 ianuarie 1859, sub presiunea mulțimii adunate de unioniștii munteni, Adunarea Electivă din Țara Românească alege pe candidatul Moldovei și în Valahia. Practic, Marile Puteri erau puse în fața faptului împlinit. Lucrurile erau însă departe de a fi rezolvate. Totul s-ar fi dus pe apa sâmbetei, toată muncă unionistă și patriotică de mai bine de două decenii ar fi fost în van dacă Marile Puteri nu recunoșteau această dublă alegere – dacă nu acceptau acel șiretlic românesc. Emoțiile erau mari, căci unirea avea trei mari contestatari: Imperiul Habsburgic, Imperiul Otoman și Imperiul Țarist.

Citește și: File de istorie. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a sărbătorit în Buzău primul an de la Unirea Principatelor din 24 Ianuarie 1859

În acel moment își face apariția pe scena istoriei un alt personaj providențial: Teodor Callimachi, un tânăr cu os domnesc, cu o educație aleasă și care la numai 23 de ani s-a dovedit un diplomat cu o iscusință rară. Era vărul lui Alexandru Ioan Cuza și a primit misiunea delicată și deosebit de grea de a negocia și de a convinge Marile Puteri să accepte dubla alegere. „Era un om cu o cultură deosebită. Avea o inteligenţă remarcabilă. A primit o educaţie deosebită din partea surorii sale vitrege şi apoi a fost trimis pe cheltuiala ei la Paris să înveţe. Citea enorm şi la Paris a luat legătura cu unioniştii. Aici şi-a definitivat crezul politic şi naţional“, preciza Alexandrina Callimachi, soţia lui Dimitrie Callimachi, strănepotul lui Teodor Callimachi. Teodor Callimachi primise o educaţie aleasă, având o înclinaţie aparte pentru limbi străine, literatură, istorie şi filosofie. Termină la Paris atât liceul, cât și Facultatea de Drept.

Teodor Callimachi FOTO MNIR
Teodor Callimachi FOTO MNIR

Ajuns din nou în capitala Franței, acolo unde Marile Puterii se întâlneau într-o nouă conferinţă internaţională pentru a discuta problema ivită, tânărul ambasador trimis în misiune specială reușește să obțină audiențe și discută cu reprezentanții principalelor state, dar mai ales cu împăratul Napoleon al III-lea, un susținător al cauzei românești, dar și cu lordul Palmerston, reprezentantul Marii Britanii, care se opunea dublei alegeri. Ulterior se va întâlni și cu reprezentanţii lui Frederic Wilhelm al IV-lea pentru a atrage sprijinul Prusiei. Cert este că i-a convins de oportunitățile formării unui stat modern, unitar în nordul Balcanilor, în calea rușilor. „I-a impresionat şi i-a uluit. Un tânăr cu alură de prinţ, era os domnesc până la urmă, venea să discute cu ei, oameni cu multă experienţă în chestiuni diplomatice. Şi a reuşit. Avea un talent aparte. Îi învăluia şi îi impresiona cu intelectul şi cunoştinţele sale. Le căpăta încrederea şi devenea credibil. Le-a explicat clar şi concis importanţa unui stat unit în Balacani ca un garant al păcii. I-a convins“, preciza Alexandrina Callimachi.

Întors acasă, pe Teodor Callimachi îl aștepta o nouă misiune la fel de importantă. Cuza îl numește pe vărul său, în 1859, secretar al Agenţiei diplomatice de la Istanbul unde, alături de Costache Negri, trebuia să-l convingă pe sultanul Abdul Medjid I să recunoască Unirea şi pe Cuza ca domnitor. După numeroase întâlniri, discuții cu diplomați străini cu trecere la sultan, Callimachi reușește să obțină în 1861 firmanul de numire ca domnitor, iar în 1862, recunoașterea Unirii. Misiunea lui Teodor Callimachi a fost o reuşită. Drept mulţumire, în iulie 1863 este numit agent diplomatic al Principatelor Unite în Serbia. Era primul ambasador al noului stat într-o ţară străină.

După abdicarea lui Cuza în februarie 1866, Teodor Callimachi, renunţă la misiunea sa diplomatică. Îşi prezintă demisia şi se retrage la moșia Stânceşti, județul Botoșani, alături de soția sa, Zenaida Moruzzi, fiica principelui Alexandru Moruzzi, fost ministru de Finanţe şi prim-ministru în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza.

Cocuța Vogoride, soția unionistă

După Războiul Crimeii, Marile Puteri europene s-au întâlnit la Conferința de Pace de la Paris din anul 1856. Acolo s-a pus problema creării unui stat barieră în fața expansiunii țariste. În acest scop, Marile Puteri au hotărât organizarea Divanurilor Ad-Hoc în Principatele Române, prin care populația Moldovei și Valahiei să fie consultată în privința Unirii. Pe scurt, românii trebuiau să hotărască dacă vor să se unească sau nu. În acel moment s-a dezlănțuit iadul dezinformării, șpăgilor și sforăriilor. Rușii, otomanii și austriecii nu doreau în ruptul capului ca Moldova și Țara Românească să se unească. Austriecii nu doreau un exemplu prost pentru Transilvania și Bucovina, rușii își doreau să pună mâna pe Principate, iar otomanii nu doreau ca românilor să le vină în cap ideea independenței. Așa că și-au trimis sau activat agenții din Principate.

Cum oficialii români erau și atunci destul de coruptibili, s-au investit sume mari de bani pentru falsificarea rezultatelor alegerilor. Mai clar, caimacamii, guvernatorii Principatelor, trebuiau să falsifice alegerile în așa fel încât să pară, în fața Marilor Puteri precum Franța, Prusia sau Anglia, că românii nu vor să se unească. Cel mai coruptibil a fost caimacamul Moldovei, Nicolae Vogoride. Acesta a luat o sumă frumoasă de bani și a falsificat cu nerușinare alegerile din Moldova. Rezultatul era catastrofal, Unirea era practic spulberată. Atunci intră în scenă un personaj deosebit: Cocuța Conachi, însăși soția lui. Aceasta reușește să intercepteze o scrisoare trimisă de Vogoride în care se laudă fratelui său de la Constantinopole că a făcut o adevărată avere falsificând alegerile la ordinele otomanilor. Cocuța predă scrisorile unioniștilor și celor din Partida Națională. Acestea sunt trimise imediat la Viena și la Paris – evident, au ținut prima pagină a ziarelor internaționale. Scandalul a fost uriaș. Multe state întrerupseseră legăturile cu otomanii. În cele din urmă, turcii cedează, iar alegerile sunt anulate și reluate. De această dată, rezultatul a fost favorabil unirii. Cocuța a salvat Unirea Principatelor.

Citește și: Anul în care Principatele Române au devenit importante în Europa. Șansa unică ce a decis soarta României moderne
Cocuța Vogoride
Cocuța Vogoride

Dar cine era până la urmă Cocuța, nevasta lui Vogoride? În realitate, o chema Ecaterina Conachi, dar era alintată „Cocuța“ de tatăl ei, Costache Conachi, descendentul unui puternic neam fanariot, om politic și totodată poet talentat. Ecaterina sau Cocuța Conachi s-a născut în anul 1828, în conacul de la Țigănești, astăzi județul Galați. Mama Cocuței era Zulnia Negri, care a murit când fata avea doar 5 ani. Costache Conachi a suferit mult, iar Ecaterina devenise lumina ochilor lui. A făcut totul pentru fată, i-a asigurat o educație aleasă și i-a oferit tot ce-și dorea. Simțindu-și sfârșitul aproape și dorindu-și ca fiica lui să nu rămână pradă pericolelor, Costache Conachi o căsătorește, pe când Cocuța avea 17 ani, cu Nicolae Vogoride, fiul lui Ștefan Vogoride, fostul caimacam al Moldovei, om cu relații importante la Constantinopol. Nicolae Vogoride era însă un principe rătăcitor, vândut turcilor, care s-a înfruptat din averea Cocuței. De cealaltă parte, Ecaterina Conachi era o unionistă înfocată. „Ai venit în ţară sărac lipit pământului, n-ai altă avere decât zestrea ce ţi-am adus-o eu. Îţi iert risipirea ce ai făcut-o, dar nu-ţi voi ierta trădarea faţă de neamul, faţă de ţara care ar fi trebuit să devie şi a dumitale. Cum nu ai astăzi altă avere decât a mea, aş putea, printr-un divorţ, să te aşez din nou pe paiele de unde te-am ridicat“, i-a aruncat în obraz Cocuța soțului ei, după cum scrie în „Enciclopedia personalităților feminine din România“, de George Marcu.

Cocuța Conachi divorțează în cele din urmă de Vogoride în 1860. Pleacă în Italia și se căsătorește cu prințul Emanuele Ruspoli de Poggio-Suasa, un apropiat al regelui Victor Emanuel al II-lea. Chiar și acolo, Cocuța Conachi a rămas o revoluționară, implicându-se în mișcarea de unificare a Italiei. Cu noul soț, Cocuța a făcut cinci copii. Moare însă, la Genova, zece ani mai târziu, de malarie.

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
digi24.ro
image
Robbie Williams a depășit The Beatles în topurile britanice. Imaginea artistului care a renăscut | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Pensionarii din România care pot primi 750 lei în plus la pensie. Cine se încadrează
gandul.ro
image
ANM. Cod galben de ceață în sute de localități din 15 județe. Risc de ghețuș
mediafax.ro
image
Pierdere uriașă pentru FCSB: Florin Tănase are ruptură și ratează derby-ul de play-off cu CFR Cluj! Exclusiv
fanatik.ro
image
Situație dramatică în Ucraina: „Cea mai grea zi din 2022 încoace”
libertatea.ro
image
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
”Familia mea este pe primul loc”. Cristi Chivu a făcut anunțul în Italia, după victoria lui Inter cu Pisa
digisport.ro
image
România se va topi la propriu. Ce fenomene meteo extreme ne vor lovi în următoarea perioadă
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
"Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile
observatornews.ro
image
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei
cancan.ro
image
FOTO. Alexia Tălpan, blonda care a zăpăcit internetul cu formele sale! Iubitul ei n-a debutat încă în Superliga
prosport.ro
image
Locuitorii unei comune din România, impozit de 10.000 de lei pe locuinţe. Sunt de 30 de ori mai mari ca în alţi ani, acuzaţiile cetăţenilor
playtech.ro
image
Gigi Becali a explicat de ce nu mai vorbește cu Radu Naum în direct. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
digisport.ro
image
Schimbare radicală decisă la Bruxelles: internetul pe clasic va fi oprit. Cei care nu se vor adapta noilor tehnologii riscă să rămână offline
stiripesurse.ro
image
Unchiul lui Mario a rupt tăcerea. Ce mesaj i-ar fi trimis unul dintre faptași băiatului de 15 ani, după ce a comis fapta: „Pentru a-și crea un alibi”
kanald.ro
image
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
wowbiz.ro
image
Bomba momentului. Nicuşor Dan a semnat DEMISIA, e cutremur!
romaniatv.net
image
Anunț de ultimă oră despre taxe și impozite în 2026. Promisiunea premierului Bolojan pentru români
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Cel mai în vogă nume pentru bebeluși în 2026. Din anii 60 nu a mai fost atât de popular
actualitate.net
image
Horoscop 24 ianuarie. Balanțele au protecție astrală, câștiguri suplimentare pentru Vărsători
click.ro
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
William Kate Wales, GettyImages jpg
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții
okmagazine.ro
Papansi cu dulceata de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1098286757 jpg
Papanaşi cu dulceaţă de fructe de pădure. Vezi ce-i face așa populari!
clickpentrufemei.ro
Tancuri sovietice în timpul Bătăliei de la Halhin Gol, în 1939 (© Pavel Troshkin / Wikimedia Commons)
Iosif Vissarionovici Stalin și matematica militară la 1 iunie 1941
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andra, în lacrimi în direct la „La Măruță”: „Este ceva peste care nu pot să trec!”
image
Horoscop 24 ianuarie. Balanțele au protecție astrală, câștiguri suplimentare pentru Vărsători

OK! Magazine

image
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții

Click! Pentru femei

image
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!