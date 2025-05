Propunere șoc: Obținerea cetățeniei americane în urma unui reality-show

Într-o Americă divizată și în plină recrudescență a discursului anti-imigrație, un producător de televiziune a propus Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) un concept care pare desprins dintr-un episod de satiră distopică: un reality show în care imigranții ar urma să concureze, prin probe eliminatorii, pentru obținerea cetățeniei americane.

Propunerea îi aparține lui Rob Worsoff, producător cu experiență în televiziune de divertisment – cunoscut pentru show-uri precum The Millionaire Matchmaker sau Duck Dynasty. El a declarat pentru CNN că ideea sa ar reprezenta „o celebrare a Americii” și o modalitate de a „pune un chip” pe fenomenul imigrației, afirmând totodată că este și el imigrant, originar din Canada.

„Este vorba despre patriotism și datorie civică. O oportunitate de a arăta procesul de integrare printr-o lentilă populară și accesibilă”, a spus Worsoff.

Ideea, prezentată de producătorul TV Rob Worsoff și relatată de The Guardian, prevede episoade de o oră în care participanții vor trece prin probe inspirate din istoria și cultura americană, culminând cu un moment solemn: depunerea jurământului de cetățean al Statelor Unite.

Conform unei declarații transmise către revista TIME de către Tricia McLaughlin, secretar adjunct responsabil cu comunicarea publică a DHS, agenția primește anual „sute de propuneri pentru emisiuni TV”, de la documentare despre operațiuni de frontieră până la anchete economice. Ideea lui Worsoff se înscrie, cel puțin formal, în acest flux de inițiative, dar nu a fost aprobată sau respinsă în mod oficial.

„Suntem deschiși la abordări neconvenționale, dar fiecare propunere este atent evaluată. Această emisiune nu are în prezent sprijinul DHS și nici al secretarului Kristi Noem, care nici măcar nu a fost informată despre ea”, a precizat McLaughlin.

Cetățenia, supusă votului popular?

Potrivit lui Worsoff, formatul show-ului – care are titlul provizoriu The American – ar implica probe în stil competițional: de la făcut pizza în New York până la asamblarea unei machete de rachetă în Florida și provocări inspirate de goana după aur în California. Fiecare episod s-ar încheia cu un vot public, într-o formulă asemănătoare alegerilor prezidențiale, prin care telespectatorii ar alege candidatul preferat pentru a primi cetățenia americană.

„Oamenii din Tennessee, să zicem, vor decide ce participant merită cel mai mult să devină american”, a explicat Worsoff.

Propunerea vine într-un moment în care administrația Trump adoptă o linie dură în privința imigrației, implicându-se în multiple bătălii juridice pentru restrângerea dreptului la cetățenie prin naștere, accelerarea deportărilor și reformarea dreptului la azil.

În același timp, New York Times a relatat că DHS ar fi cerut 20.000 de membri ai Gărzii Naționale pentru a suplimenta forțele de deportare, în contextul noii strategii a administrației Trump de a crește presiunea asupra comunităților de imigranți.

Între divertisment și cinism: reacții din Congres

Deși Worsoff susține că inițiativa sa nu are nimic în comun cu „o vânătoare de oameni” și că își propune să demitizeze procesul de obținere a cetățeniei, reacțiile din spațiul public și politic american au fost vehemente.

„Este o idee bolnavă”, a declarat congresmanul democrat Joaquin Castro într-o intervenție la MSNBC. „În fiecare zi, sub această administrație, mai pierdem puțin din umanitatea noastră. Să transformi lupta pentru o viață mai bună într-un reality show e o formă de cruzime mascată în divertisment.”

Congresmanul Jerry Nadler a fost la fel de tranșant: „Viețile oamenilor nu sunt recuzită pentru show-uri TV.”

Joc periculos cu simbolurile democrației

Chiar dacă DHS afirmă că nu a analizat încă în detaliu această propunere, simpla sa existență ridică întrebări legate de banalizarea unor teme esențiale într-o societate democratică: dreptul la cetățenie, procesul de integrare, respectarea demnității individuale.

Într-o perioadă în care polarizarea politică din SUA este extrem de accentuată, iar retorica anti-imigrație devine tot mai agresivă, un astfel de format riscă să devină nu doar o simplă formă de divertisment prost calibrat, ci un instrument de manipulare afectivă a publicului – în care procesul complex al naturalizării este redus la spectacol de masă și vot popular.

Mai grav este că, în pofida criticilor, asemenea idei rezonează tot mai mult cu o parte a publicului american. Dorința de „spectacularizare” a tot ce ține de politic, administrație sau viață publică creează un teren fertil pentru astfel de inițiative, în care granița dintre satiră, realitate și propagandă devine tot mai subțire.

Deși pare o idee nouă, proiectul ar fi fost propus inițial în timpul administrației Obama, apoi reluat în mandatele lui Trump și Biden. Fostul star de reality-show și actual președinte Donald Trump nu ar fi străin de logicile de spectacol, dar abordarea vine într-un moment în care politica sa anti-imigrație a fost tot mai contestată, inclusiv pentru deportări în masă și cazuri controversate ce implică minori.

Creatorul emisiunii propuse, Rob Worsoff, susține că ideea a pornit din propria experiență de naturalizare și că probele nu vor fi „The Hunger Games pentru imigranți”. Nimeni nu va fi deportat dacă pierde, spune el. Concursul ar începe simbolic pe Ellis Island, vechiul punct de intrare al imigranților în SUA, iar una dintre probe ar putea implica asamblarea unei rachete inspirate de misiunile NASA.