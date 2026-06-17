Un moment neașteptat a transformat una dintre cele mai dramatice scene din istoria teatrului într-o secvență amuzantă și memorabilă. O pisică a urcat pe scenă în timpul unei reprezentații a baletului „Romeo și Julieta” și a devenit, pentru câteva minute, principala atracție a serii.

Incidentul a avut loc la Izmir, în timpul unui spectacol susținut de Compania Imperială de Balet Rusă, notează The Guardian.

În timp ce artiștii interpretau scena finală a baletului compus de Serghei Prokofiev după celebra tragedie scrisă de William Shakespeare, o pisică a apărut pe scenă și s-a instalat chiar lângă personajul Romeo.

Felina părea complet indiferentă la drama care se desfășura în jurul său. S-a întins pe podea, s-a lins și chiar s-a jucat cu părul actorului care îl interpreta pe Romeo, în timp ce dansatorii și-au continuat reprezentația fără să se lase distrași.

Spectatorii au izbucnit în râs și chicoteau în fundal, încercând în același timp să urmărească desfășurarea spectacolului.

Turcia și dragostea pentru pisici

Momentul nu este deloc surprinzător pentru cei care cunosc relația specială dintre turci și pisicile comunitare. În marile orașe ale Turciei, felinele sunt omniprezente și sunt îngrijite de localnici, devenind adesea adevărate vedete ale internetului.

De-a lungul anilor, mii de imagini și videoclipuri cu pisici care își fac apariția în cafenele, magazine, instituții publice sau chiar în moschei au devenit virale pe rețelele sociale.

De această dată, însă, o pisică a reușit să își găsească locul chiar într-una dintre cele mai cunoscute povești de dragoste din lume, transformând finalul tragic al lui Romeo și Julieta într-un moment care a stârnit zâmbete și aplauze din partea publicului.