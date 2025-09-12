Teatrul Naţional de Operetă şi Musical deschide stagiunea de toamnă. „Romeo și Julieta“ ridică primul cortina

Musicalul „Romeo și Julieta“ deschide sezonul de toamnă la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian“ din București. Spectacolul regizat de KERO marchează debutul pe scenă al tenorilor Octavian Ene și Tomer Weissbuch, care vor interpreta alternativ rolul lui Romeo, aducând perspective diferite asupra celebrului personaj.

Debutul amânat de o accidentare a tenorului Octavian Ene este unul dintre cele mai așteptate momente, atât de către public și echipa Operetei, cât și de către artistul însuși. „Știu spectacolul foarte bine încă de astă-primăvară, nu am emoții, ci doar o dorință imensă să revin pe scenă și să răsplătesc încrederea și susținerea care mi-au fost acordate“, a declarat tenorul Octavian Ene. La rândul lui, tenorul Tomer Weissbuch este nerăbdător și spune ce crede că ar putea fi foarte interesant pentru spectatori: „Fiecare dintre noi, Octavian Ene și cu mine, aduce altă perspectivă asupra lui Romeo, așa că spectatorii vor avea parte de două experiențe complet diferite. E același spectacol, dar totuși diferit“.

Managerul teatrului, Radu Petrovici, promite o deschidere de stagiune memorabilă: „Este o mare bucurie să începem anul cu acest spectacol. Am lucrat intens, suntem o echipă sudată, entuziastă și abia așteptăm să împărtășim emoția cu publicul nostru“.

Spectacolul va avea patru reprezentații. Pe 11, 12, 13, 14 septembrie, la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian“. După seria „Romeo și Julieta“, programul Teatrului Național de Operetă și Musical continuă în luna septembrie cu alte spectacole mult așteptate: „My Fair Lady“ (18, 20, 21 septembrie) și „Rebecca“ (25, 27, 28 septembrie). De asemenea, Teatrul de Operetă lansează campania „Back to school“ prin care extinde numărul de bilete cu preț redus pentru elevi și studenți, cu ocazia începerii noului an școlar.