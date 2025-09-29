search
Luni, 29 Septembrie 2025
Adevărul
Video O nepaleză din Marea Britanie a devenit virală după ce și-a umplut valiza cu dulciuri pentru cei de acasă. „Sunt din România și facem la fel"

O nepaleză a publicat un videoclip pe rețelele de socializare în care pregătește pentru cei de acasă o valiză cu dulciuri din Marea Britanie, unde locuiește de doi ani. Mulți internauți s-au întrebat în comentarii dacă aceste dulciuri, obișnuite în Europa, se găsesc și în Nepal.

În videoclipul publicat de Tik Tok, se poate vedea cum Ashmita, tânăra nepaleză, așează mai multe bomboane Raffaello în valiză. Apoi urmează bomboanele de ciocolată împachetate și peste adaugă câteva cutii de cereale, dar și de napolitane.

În cinci zile de când a fost postat, videoclipul a strâns peste 6 milioane de vizualizări, 94 de mii de aprecieri, dar și peste 1.000 de comentarii.

În timp ce unii au întrebat ironic dacă în Nepal nu există dulciuri, alți internauți i-au luat apărarea tinerei. De exemplu, o româncă a explicat că este vorba despre un gest prin care cei care lucrează în străinătate își arată afecțiunea față de cei dragi.

„Pentru cei care spun că în Nepal nu există dulciuri, chiar îmi pare rău pentru voi; se pare că nu ați avut niciodată pe cineva care să plece sau să călătorească în străinătate.

Chiar dacă aveți aceleași dulciuri la magazinul de la colț, doar pentru că vin dintr-o altă țară, au un gust mai bun. În plus, să apreciem efortul: putea să-și umple valizele cu lucruri pentru ea însăși, dar nu, a ales să ia cadouri și suveniruri pentru cei dragi”, a explicat românca în comentarii.

O altă femeie i-a spus autoarei postării că același lucru îl fac și românii atunci când se întorc în țară.

„Sunt din România și facem la fel. Nu te lua după oamenii nepoliticoși din comentarii, sunt foarte mândră de tine și știu că ți-a adus o mare bucurie să poți face asta pentru familia ta, după tot efortul pe care l-ai depus departe de casă”, i-a transmis aceasta.

În Marea Britanie, comunitatea nepaleză este estimată la aproximativ 77.000 de persoane, conform datelor recensământului din 2021. Această cifră include atât cetățeni nepalezi, cât și persoane de etnie nepaleză născute în Regatul Unit.

