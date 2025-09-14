search
Duminică, 14 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Noul prim-ministru nepalez promite „sfârșitul corupției”, după protestele violente în care zeci de oameni au murit și sute au fost răniți

0
0
Publicat:

Noul prim-ministru al Nepalului, Sushila Karki, a promis duminică că va răspunde cererilor protestatarilor pentru „sfârșitul corupției” și egalitate economică, după violențele din Kathmandu care au dus la moartea a cel puțin 72 de persoane și rănirea altor 191. 

Noul prim-ministru al Nepalului promite reforme majore după revolte / Sursa foto: deccanherald.com
Noul prim-ministru al Nepalului promite reforme majore după revolte / Sursa foto: deccanherald.com

Sushila Karki, prim-ministrul interimar al Nepalului, anunță măsuri împotriva corupției și pentru egalitate economică

Noua şefă a guvernului nepalez, Sushila Karki, a promis duminica aceasta că va răspunde revendicărilor protestatarilor care cer "sfârşitul corupţiei", în urma revoltelor de la începutul acestei săptămâni, soldate cu cel puţin 72 de morţi, conform unui nou bilanţ, transmite AFP, citată de Agerpres. 

"Trebuie să lucrăm în conformitate cu gândirea Generaţiei Z", a declarat Sushila Karki în primele sale declaraţii publice de la preluarea mandatului, vineri, în urma demisiei prim-ministrului KP Sharma Oli. 

"Ceea ce cere acest grup este sfârşitul corupţiei, buna guvernare şi egalitatea economică", a declarat fosta preşedintă a Curţii Supreme, în vârstă de 73 de ani. Ea a adăugat: "Dumneavoastră şi cu mine trebuie să fim hotărâţi să atingem acest obiectiv".

Noul premier a ţinut duminică un minut de reculegere în memoria victimelor revoltelor care au șocat lumea

Capitala Kathmandu a fost scena unor proteste violente antiguvernamentale luni şi marţi, soldate cu cel puţin 72 de morţi şi 191 de răniţi, potrivit unui nou raport publicat duminică de secretarul şef al guvernului, Eaknarayan Aryal. 

Raportul anterior estima numărul morţilor la 51. 

Sushila Karki a ţinut duminică un minut de reculegere în memoria victimelor acestor tulburări, cele mai grave de la abolirea monarhiei în 2008, declanşate de reprimarea poliţiei asupra demonstraţiilor ai căror participanţi au denunţat blocarea reţelelor de socializare şi corupţia elitelor.   

Sushila Karki a adăugat că ea şi guvernul său interimar "nu vor rămâne în funcţie mai mult de şase luni", alegerile parlamentare fiind programate pentru 5 martie 2026. 

Noua şefă a executivului a participat ulterior la o serie de întâlniri la complexul guvernamental Singha Durbar din capitala Kathmandu, unde mai multe clădiri au fost incendiate în timpul protestelor de marţi.  

Pentru prima dată în istorie, Nepalul are o femeie prim-ministru: Sushila Karki a depus jurământul după protestele violente 

Nepalul trece printr-un moment istoric. Sushila Karki, fostă președintă a Curții Supreme și cunoscută pentru lupta sa împotriva corupției, a devenit prima femeie premier a țării. 

În vârstă de 73 de ani, Sushila Karki a depus jurământul în cadrul unei ceremonii restrânse, după ce un acord între președintele Ram Chandra Poudel și liderii protestelor violente a dus la demisia fostului prim-ministru KP Sharma Oli. 

Numirea lui Sushila Karki vine pe fondul celor mai grave tulburări din ultimele decenii. Peste 50 de persoane și-au pierdut viața în confruntările dintre protestatari și poliție, izbucnite după ce guvernul a interzis 26 de platforme de socializare, inclusiv Facebook, Instagram și WhatsApp.

Chiar dacă interdicția a fost ridicată luni, furia oamenilor crescuse deja, culminând cu incendierea clădirilor parlamentului și guvernului din Kathmandu, relatează BBC.

Parlamentul a fost dizolvat vineri, 12 septembrie, iar alegerile generale sunt programate pentru data de 5 martie anul viitor. Până atunci, Karki va conduce un guvern interimar și urmează să își desemneze cabinetul în următoarele zile. 

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
digi24.ro
image
Asasinarea lui Charlie Kirk. Motivul crimei lui Tyler Robinson rămâne un mister, alimentând numeroase teorii ale conspirației
stirileprotv.ro
image
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Fiul unui fost mare fotbalist, suspect într-un accident în Primăverii! A lovit o femeie și a fugit de la fața locului! Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum ar putea arată succesiunea lui Putin în Rusia: paradoxul cercului de apropiați ai liderului rus
libertatea.ro
image
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le lasă celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 €
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
observatornews.ro
image
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
cancan.ro
image
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
prosport.ro
image
Mă poate da vecinul în judecată pentru că refuz să plătesc gardul comun? Explicaţia oficială
playtech.ro
image
Ce achiziție spectaculoasă a făcut Ion Țiriac. La 86 de ani are o întreagă colecție de mașini de lux
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea cu Juventus
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
A murit Ionuț Americanu! Anunțul tulburător făcut de Cornelia, dansatoarea maneliștilor: „Nu-mi vine să cred”
kanald.ro
image
Pensia minimă garantată după 25 de ani de muncă, conform noii legi
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ce înseamnă o pensie decentă pentru un român în 2025. De câţi bani are nevoie un bunic pentru a fi şi nepoţii fericiţi
romaniatv.net
image
Semne că vine criza mondială. Va lovi și România
mediaflux.ro
image
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Monica Gabor mesaj clar pentru Cătălin Botezatu, după debutul Irinei Columbeanu în modă: „A fost o experiență”
click.ro
image
Rulouri cu scorțișoară și vanilie, rețeta care a dat gata TikTok-ul. Au o textură pufoasă, o aromă unică și o cremă catifelată. VIDEO
click.ro
image
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (16) jpg
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
image
Monica Gabor mesaj clar pentru Cătălin Botezatu, după debutul Irinei Columbeanu în modă: „A fost o experiență”

OK! Magazine

image
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Ce să mănânci ca să ai ficatul sănătos