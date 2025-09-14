Noul prim-ministru nepalez promite „sfârșitul corupției”, după protestele violente în care zeci de oameni au murit și sute au fost răniți

Noul prim-ministru al Nepalului, Sushila Karki, a promis duminică că va răspunde cererilor protestatarilor pentru „sfârșitul corupției” și egalitate economică, după violențele din Kathmandu care au dus la moartea a cel puțin 72 de persoane și rănirea altor 191.

Sushila Karki, prim-ministrul interimar al Nepalului, anunță măsuri împotriva corupției și pentru egalitate economică

Noua şefă a guvernului nepalez, Sushila Karki, a promis duminica aceasta că va răspunde revendicărilor protestatarilor care cer "sfârşitul corupţiei", în urma revoltelor de la începutul acestei săptămâni, soldate cu cel puţin 72 de morţi, conform unui nou bilanţ, transmite AFP, citată de Agerpres.

"Trebuie să lucrăm în conformitate cu gândirea Generaţiei Z", a declarat Sushila Karki în primele sale declaraţii publice de la preluarea mandatului, vineri, în urma demisiei prim-ministrului KP Sharma Oli.

"Ceea ce cere acest grup este sfârşitul corupţiei, buna guvernare şi egalitatea economică", a declarat fosta preşedintă a Curţii Supreme, în vârstă de 73 de ani. Ea a adăugat: "Dumneavoastră şi cu mine trebuie să fim hotărâţi să atingem acest obiectiv".

Noul premier a ţinut duminică un minut de reculegere în memoria victimelor revoltelor care au șocat lumea

Capitala Kathmandu a fost scena unor proteste violente antiguvernamentale luni şi marţi, soldate cu cel puţin 72 de morţi şi 191 de răniţi, potrivit unui nou raport publicat duminică de secretarul şef al guvernului, Eaknarayan Aryal.

Raportul anterior estima numărul morţilor la 51.

Sushila Karki a ţinut duminică un minut de reculegere în memoria victimelor acestor tulburări, cele mai grave de la abolirea monarhiei în 2008, declanşate de reprimarea poliţiei asupra demonstraţiilor ai căror participanţi au denunţat blocarea reţelelor de socializare şi corupţia elitelor.

Sushila Karki a adăugat că ea şi guvernul său interimar "nu vor rămâne în funcţie mai mult de şase luni", alegerile parlamentare fiind programate pentru 5 martie 2026.

Noua şefă a executivului a participat ulterior la o serie de întâlniri la complexul guvernamental Singha Durbar din capitala Kathmandu, unde mai multe clădiri au fost incendiate în timpul protestelor de marţi.

Pentru prima dată în istorie, Nepalul are o femeie prim-ministru: Sushila Karki a depus jurământul după protestele violente

Nepalul trece printr-un moment istoric. Sushila Karki, fostă președintă a Curții Supreme și cunoscută pentru lupta sa împotriva corupției, a devenit prima femeie premier a țării.

În vârstă de 73 de ani, Sushila Karki a depus jurământul în cadrul unei ceremonii restrânse, după ce un acord între președintele Ram Chandra Poudel și liderii protestelor violente a dus la demisia fostului prim-ministru KP Sharma Oli.

Numirea lui Sushila Karki vine pe fondul celor mai grave tulburări din ultimele decenii. Peste 50 de persoane și-au pierdut viața în confruntările dintre protestatari și poliție, izbucnite după ce guvernul a interzis 26 de platforme de socializare, inclusiv Facebook, Instagram și WhatsApp.

Chiar dacă interdicția a fost ridicată luni, furia oamenilor crescuse deja, culminând cu incendierea clădirilor parlamentului și guvernului din Kathmandu, relatează BBC.

Parlamentul a fost dizolvat vineri, 12 septembrie, iar alegerile generale sunt programate pentru data de 5 martie anul viitor. Până atunci, Karki va conduce un guvern interimar și urmează să își desemneze cabinetul în următoarele zile.