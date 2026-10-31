 O femeie şi-a adus pe lume copilul într-un autobuz, în Italia. Şoferiţa şi câteva pasagere au ajutat la naşterea băieţelului de aproape 3,5 kilograme | adevarul.ro
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O femeie şi-a adus pe lume copilul într-un autobuz, în Italia. Şoferiţa şi câteva pasagere au ajutat la naşterea băieţelului de aproape 3,5 kilograme

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Un bebeluș nu a mai avut răbdare ca mama sa să ajungă la maternitate și s-a născut într-un autobuz din Bologna. Când femeia a intrat în travaliu, șoferița a oprit vehiculul, şi împreună câteva pasagere au asistat-o la naştere.

nastere in autobuz Italia foto corrieredibologna jpg
Foto: corrieredibologna

O călătorie obișnuită cu autobuzul 39 din Bologna, Italia, s-a transformat, vineri dimineață, 30 octombrie, într-un moment pe care pasagerii nu îl vor uita prea curând. Puțin după ora 9:00, în timp ce autobuzul circula între Porta San Felice și Spitalul Maggiore din Bologna, o femeie a intrat în travaliu. Șoferița a oprit imediat vehiculul, iar câteva pasagere au sărit în ajutorul ei. Împreună, au asistat-o până când femeia și-a adus copilul pe lume.

După naștere, șoferița, Niurka Roman, și-a folosit propriul fular pentru a înveli bebelușul și a-i ține la cald. La scurt timp, a sosit echipajul medical de urgență, care a preluat mama și nou-născutul și i-a transportat la Spitalul Maggiore. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, amândoi sunt bine.

Solidaritatea feminină

Un martor a povestit pentru Corriere di Bologna despre solidaritatea dintre femeile care au intervenit. Situația era cu totul neașteptată, însă fiecare a încercat să ajute cum a putut, în ciuda emoției generale și a dificultăților de comunicare cu mama, care era o femeie de cetăţenie străină şi nu vorbea italiana, unele surse indicând că ar fi din Niger.

„În ciuda îngrijorării și a implicării într-o situație absolut nouă și neașteptată, s-a văzut o colaborare extraordinar de frumoasă”, a relatat martorul, care a remarcat „o mare demonstrație de voință și solidaritate între femei, pentru a ajuta o altă femeie”.

Printre primele pasagere care i-au venit în ajutor femeii se afla o studentă la Facultatea de Inginerie, aflată în drum spre cursuri.

„Una dintre pasagerele care au sărit primele în ajutorul tinerei mame era o studentă la Facultatea de Inginerie. Era cu adevărat emoționată atunci când am reușit să schimb câteva cuvinte cu ea”, a declarat ulterior Niurka Roman., şoferiţa autobuzului.

Ea a povestit cum pasagerele au ajutat-o pe mamă în moduri diferite: unele au încurajat-o, altele au ținut copilul în brațe, iar câteva i-au oferit sfaturi bazate pe propriile experiențe.

„A fost un eveniment cu totul neașteptat. Totul s-a petrecut foarte repede, în jurul orei 9:00, între Porta San Felice și Spitalul Maggiore. Femeia a născut copilul într-un timp foarte scurt. Ajutorul pasagerilor a fost unul colectiv și plin de implicare: unii o încurajau pe tânăra mamă, alții țineau copilul în brațe, iar alții ofereau sfaturi, chiar și pornind doar de la propriile experiențe de viață”, a mai spus ea.

Cine este şoferiţa care a luat iniţiativa

Niurka Roman, de origine cubaneză, lucrează ca șoferiță de autobuz pentru compania Tper de trei ani. A ajuns să conducă autobuze în urma unui program de pregătire profesională derulat prin proiectul „Insieme per il lavoro”.

Pentru ea, momentul a avut și o semnificație personală. Mamă a unei fetițe, și-a amintit de propria naștere și a simțit că trebuie să se implice.

„Ca femeie și mamă a unei fetițe, mi-am amintit imediat de propria mea naștere, care a fost și ea una destul de agitată. M-am simțit imediat implicată și mi-am pus la dispoziție fularul pentru a-l ține la cald pe bebeluș, care tocmai scosese primul său țipăt”, a povestit ea.

După sosirea echipajului medical și preluarea mamei și a copilului, emoția acumulată în timpul nașterii s-a făcut simțită și printre cei care le ajutaseră.

„Emoţie atât de mare, încât, atunci când au sosit cadrele medicale și au preluat mama și copilul, multe dintre persoanele care se implicaseră în ajutorarea lor s-au îmbrățișat, cu lacrimi de emoție în ochi”, a mai povestit şoferiţa.

Compania de transport public Tper a anunțat nașterea și le-a transmis felicitări mamei și copilului, care și-au început drumul în viață la bordul autobuzului. Reprezentanții companiei au apreciat și modul în care Niurka Roman a gestionat această situație neobișnuită și delicată până la sosirea personalului medical.

„Este minunat să constatăm că, atunci când este nevoie, atât de mulți oameni veniți din toate colțurile lumii sunt capabili să își unească forțele și să își pună în comun aptitudini despre care nici măcar nu știau că le au. Din fericire, încă mai există atât de multă omenie, chiar și în aceste vremuri dificile”, a concluzionat şoferiţa care a ajutat la venirea pe lume a băieţelului, care, potrivit Il Resto del Carlino, cântărea 3.470 de grame la naștere.

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