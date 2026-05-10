Numărul care a marcat destinul România și semnificația sa. Trei momente istorice petrecute la aceeași dată

Ziua de 10 mai are o semnificație istorică aparte pentru România. În ultimii peste 150 de ani, la această dată au avut loc trei evenimente majore care au influențat decisiv parcursul istoric al țării. În multe privințe, România de astăzi este strâns legată de semnificația acestei zile.

„Punând piciorul pe acest pământ sacru, am și devenit român”

Prima mare semnificație a zilei de 10 mai în istoria românilor este intrarea solemnă în București a lui Carol I și, practic, începutul domniei sale. Pentru elitele politice și intelectuale românești, momentul a reprezentat împlinirea unui ideal urmărit timp de generații: aducerea la conducerea țării a unui principe străin, provenit dintr-o dinastie europeană prestigioasă, considerat o garanție pentru modernizarea și consolidarea statului.

Încă din secolul al XVIII-lea, numeroși boieri și oameni politici susțineau această idee în cadrul negocierilor purtate între marile puteri care își disputau influența asupra Principatele Române. Propunerea reapare și în prima jumătate a secolului al XIX-lea, fiind susținută de diverse personalități politice și intelectuale. După Unirea Principatelor Române, ideea unui principe străin a devenit tot mai puternică în cultura politică românească, fiind văzută ca una dintre soluțiile pentru stabilitate și integrare europeană.

Despre această evoluție, Cristian Preda scrie în volumul „Rumânii fericiți. Vot și putere de la 1831 până în prezent” că, treptat, în mentalul politic românesc s-a consolidat convingerea că modernizarea statului putea fi accelerată prin aducerea unui conducător dintr-o familie domnitoare europeană.

Până la aducerea unui principe străin, românii au reușit să își atingă alte obiective esențiale. Profitând de contextul creat după Războiul Crimeii și de noul echilibru diplomatic european, elitele politice românești au obținut Unirea Principatelor Române, prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Moldovei și Țării Românești.

Cuza a fost, însă, în mare măsură o soluție de compromis. O parte importantă a elitei politice românești continua să susțină ideea aducerii pe tron a unui principe străin, văzut ca o garanție pentru stabilitate și recunoaștere internațională.

În 1866, în urma unui complot politic, Alexandru Ioan Cuza a fost obligat să abdice și să plece în exil. Puterea a fost preluată temporar de Locotenența Domnească, iar liderii politici au început negocierile pentru aducerea unui principe străin pe tron. Totul s-a desfășurat sub presiunea timpului, mai ales că prevederile Convenției de la Paris lăsau să se înțeleagă că unirea celor două principate era garantată doar pe durata domniei lui Cuza.

Rusia și Imperiul Austro-Ungar priveau cu îngrijorare evoluțiile din Principatele Unite, existând temeri reale privind o posibilă intervenție diplomatică sau militară. Situația s-a complicat și mai mult după ce prima opțiune a liderilor politici români, Filip de Flandra, a refuzat coroana.

Soluția a venit în persoana prințului Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, fiul lui Karl Anton de Hohenzollern-Sigmaringen și membru al uneia dintre cele mai influente familii princiare prusace. Nici această alegere nu a fost lipsită de dificultăți, întrucât marile puteri europene urmăreau cu atenție situația din Principate.

Pentru a întări legitimitatea acestei opțiuni, Ion C. Brătianu a organizat, în aprilie 1866, un plebiscit în urma căruia majoritatea covârșitoare a participanților s-a pronunțat în favoarea lui Carol. În paralel, presa vremii a susținut intens ideea aducerii principelui german pe tronul românilor.

Impresionat de sprijinul primit și conștient de importanța momentului, Carol a acceptat propunerea. Pentru a evita complicațiile diplomatice, a călătorit spre Principate în mare discreție, sub numele de Karl Eitel, până la sosirea sa pe pământ românesc.

După câteva peripeții, pe 10 mai, principele Carol intra în București. „La Şosea, pe acest frumos corso al societăţii bucureştene, s-au înşirat infanteria, vânătorii şi artileria, cărora li s-au alăturat gărzile naţionale. În spatele trupelor se înghesuiau mulţimi de oameni, la fel pe străzile pe care nu te puteai mişca decât pas cu pas în mijlocul tumultului şi al uralelor, în timp ce de la ferestre se aruncau flori şi poezii peste trăsura de gală şi peste pasageri, iar salvele puternice ale tunurilor se uneau cu sunetele maiestuoase ale clopotelor tuturor bisericilor”, preciza Paul Lindenberg, în lucrarea „Regele Carol I al României”.

În fața Mitropolia Bucureștiului, alaiul s-a oprit, iar mitropolitul, împreună cu ceilalți preoți, l-au întâmpinat pe principe și i-au oferit spre sărutare crucea și Evanghelia, în timpul unui Te Deum. Apoi, Nicolae Haralambie a rostit formula de jurământ în limba română, iar Carol, cu mâna pe Evanghelie, a depus jurământul.

„Ales de către naţiune, cu spontaneitate, Domn al românilor, mi-am părăsit, fără a sta la îndoială, şi ţara, şi familia, spre a răspunde la chemarea acestui popor care mi-a încredinţat destinele sale. Punând piciorul pe acest pământ sacru, am şi devenit român. Primirea plebiscitului îmi impune, o ştiu, mari datorii; sper că îmi va fi dat a le îndeplini. Eu vă aduc o inimă leală, cugetări drepte, o voinţă tare de a face binele, un devotament fără margini către noua mea patrie şi acel neînvins respect către lege pe care l-am cules în exemplul alor mei. Cetăţean astăzi, mâine, de va fi nevoie, soldat, eu voi împărtăşi cu dumneavoastră soarta cea bună, ca şi pe cea rea. Din acest moment, totul este comun între noi; credeţi în mine, precum cred eu în dumneavoastră! Singur numai Dumnezeu poate şti ceea ce viitorul păstrează patriei noastre! Din partea noastră, să ne mulţumim întru a ne face datoria”, a rostit principele Carol, în franceză, în fața mulțimii.

Este greu de supraestimat importanța domniei lui Carol I în istoria românilor. În timpul domniei sale, România a intrat definitiv pe drumul modernizării, consolidându-și instituțiile și afirmându-se ca un actor important în regiune. A fost una dintre cele mai dinamice perioade din istoria țării, marcată de dezvoltare economică, reforme profunde și desprinderea de structurile moștenite din epoca premodernă.

„Suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare”

Tot pe 10 mai, dar 11 ani mai târziu, în 1877, avea loc al doilea mare eveniment legat de această dată în istoria românilor: proclamarea independenței față de Imperiul Otoman. Independența nu a fost rezultatul unui moment izolat, ci obiectivul urmărit de elitele politice românești timp de mai multe decenii. În anul 1877, contextul internațional a oferit, însă, ocazia decisivă.

Principatele Române se aflau sub suzeranitate otomană încă din secolul al XV-lea, iar această dependență limita libertatea de acțiune a statului român, aflat într-un amplu proces de modernizare și apropiere de modelul occidental.

Contextul favorabil a fost creat de crizele din Balcani. Răscoalele antiotomane din Bosnia și Herțegovina, izbucnite în 1875, urmate de revolta din Bulgaria în 1876 și de conflictul dintre sârbi și otomani, au redeschis problema echilibrului de putere în regiune. Rusia a profitat de situație, prezentându-se drept protectoarea populațiilor ortodoxe din Balcani și pregătindu-se pentru un nou conflict cu Imperiul Otoman.

În acest context, Ion C. Brătianu a purtat negocieri cu reprezentanții ruși, inclusiv cu țarul Alexandru al II-lea și cancelarul Alexandr Gorceakov. În urma acestor discuții, s-a ajuns la o convenție prin care România accepta trecerea trupelor ruse pe teritoriul său spre Balcani, în schimbul garanțiilor privind integritatea teritorială și respectarea instituțiilor statului român. Pentru conducerea de la București, momentul părea favorabil pentru îndeplinirea vechiului obiectiv al independenței.

În același timp, sultanul Abdul Hamid al II-lea a promulgat o nouă constituție, elaborată de marele vizir Midhat Pașa, în care România și Serbia erau prezentate drept „provincii privilegiate” ale Imperiul Otoman, formulare care a provocat indignare la București. Ion C. Brătianu reacționa dur, afirmând că nici marile cuceriri otomane din trecut nu reușiseră să supună pe deplin ținuturile românești.

În acel moment, liderii politici români au înțeles că situația nu mai putea fi amânată. Deși Rusia a refuzat inițial participarea directă a armatei române la campanie, trupele țariste au traversat teritoriul românesc spre Balcani după declararea războiului împotriva Imperiului Otoman.

Reacția otomană a fost rapidă. După ce autoritățile române au refuzat să împiedice trecerea rușilor, artileria otomană a bombardat orașele românești de pe malul Dunării. În replică, artileria română a deschis focul asupra Vidinului.

În acest context, la 9 mai 1877, Mihail Kogălniceanu a rostit în Parlament discursul care avea să intre în istorie, declarând că, odată cu ruperea legăturilor cu Imperiul Otoman și intrarea în stare de război, România devenea un stat independent și o națiune de sine stătătoare.

În aceeași zi, Senatul României și Camera Deputaților au votat proclamarea independenței României. A doua zi, pe 10 mai 1877, actul a fost semnat de Carol I. Momentul a avut o puternică valoare simbolică, chiar dacă independența nu era încă recunoscută oficial de marile puteri europene. Recunoașterea internațională avea să vină abia după încheierea războiului.

La începutul campaniei, Rusia a refuzat participarea directă a armatei române. Situația s-a schimbat dramatic după înfrângerile suferite de trupele țariste în fața fortificațiilor otomane din Bulgaria. În aceste condiții, la 31 iulie 1877, Marele Duce Nicolae Nicolaevici i-a cerut sprijin militar lui Carol I.

Participarea armatei române la luptele de la Grivița și Plevna a schimbat cursul campaniei. Atacurile la baionetă și rezistența soldaților români sub focul puternic al trupelor otomane au impresionat observatorii militari ai epocii și au contribuit decisiv la consolidarea prestigiului internațional al statului român.

Istoricul Florin Constantiniu sublinia că nu doar cucerirea unor poziții fortificate a contat, ci mai ales curajul și disciplina demonstrate de armata română. Astfel, independența proclamată în Parlament și confirmată la 10 mai a fost apărată și consolidată, în cele din urmă, pe câmpul de luptă.

A treia mare semnificație a zilei de 10 mai pentru România a fost proclamarea țării ca regat independent, iar Carol I a devenit primul rege al românilor.

Drumul către acest moment a început după Războiul Ruso-Turc, odată cu Pacea de la San Stefano și apoi cu Congresul de la Berlin, două momente decisive pentru istoria modernă a României. Acestea au consfințit independența statului român și i-au stabilit noul statut în sistemul politic european.

Relațiile cu Imperiul Rus au rămas ,însă, tensionate. După război, rușii au cerut cedarea Basarabiei de Sud, teritoriu revenit Principatului Moldovei după Războiul Crimeii. În schimb, România primea Dobrogea, teritoriu cedat de otomani.

Această decizie a provocat un puternic scandal politic la București. Alegerea era extrem de dificilă, mai ales în condițiile în care trupele ruse se aflau încă pe teritoriul țării, iar presiunea diplomatică era uriașă. În cele din urmă, după intense dezbateri politice, conducerea română, inclusiv Carol I, a acceptat schimbul, considerând că aceasta era singura soluție realistă pentru menținerea independenței și consolidarea poziției internaționale a României.

Câțiva ani mai târziu, la 10 mai 1881, România a făcut pasul decisiv spre afirmarea sa deplină în Europa, fiind proclamată regat, iar Carol I a fost încoronat rege. Momentul a consfințit definitiv intrarea statului român în rândul monarhiilor europene.

În iulie 1878, Marile Puteri europene au recunoscut independența deplină a României față de Imperiul Otoman, iar statul român a primit Dobrogea, inclusiv Delta Dunării și teritoriile dintre Silistra și Mangalia. În toamna aceluiași an, armata română s-a retras din județele Cahul, Ismail și Bolgrad, iar Basarabia de Sud a reintrat sub controlul Imperiului Rus.

În același an a avut loc Congresul de la Berlin, convocat după ce Marile Puteri europene au privit cu îngrijorare extinderea influenței ruse în Balcani în urma Păcii de la San Stefano. Lucrările congresului au fost conduse de Otto von Bismarck, supranumit la vremea respectivă „arbitrul Europei”. România a fost reprezentată de Ion C. Brătianu și Mihail Kogălniceanu.

În cadrul congresului, independența României a fost recunoscută oficial pe plan internațional, un pas decisiv pentru consolidarea statului român modern. Totodată, România primea oficial Dobrogea, Delta Dunării și Insula Șerpilor, obținând astfel o poziție strategică mai importantă la Marea Neagră. În același timp, congresul a confirmat cedarea sudului Basarabiei către Rusia.

Recunoașterea independenței a fost însă condiționată și de modificarea legislației interne, în special prin acordarea drepturilor civile tuturor cetățenilor, indiferent de religie.

„Înaltele Părţi Contractante recunosc independenţa României, legând-o de condiţiunile expuse în următoarele două articole: Articolul 44. În România, deosebirea credinţelor religioase şi a confesiunilor nu va putea fi opusă nimănui ca motiv de excludere sau de incapacitate în ceea ce priveşte beneficiul drepturilor civile şi politice, admiterea în funcţii publice sau exercitarea diferitelor profesiuni şi industrii în orice localitate. Libertatea şi practica oricărui cult vor fi asigurate tuturor supuşilor pământeni ai statului român, precum şi străinilor, şi nu se va pune niciun fel de piedică atât organizării ierarhice a diferitelor comunităţi religioase, cât şi raporturilor acestora cu capii lor spirituali. Naţionalii tuturor Puterilor, comercianţi sau alţii, vor fi trataţi în România, fără deosebire de religie, pe piciorul unei desăvârşite egalităţi”, se arăta în articolul 43.

În condițiile în care România devenise un stat independent și suveran, la 14 martie 1881 a fost proclamată regat, iar Carol I a fost încoronat rege la 10 mai 1881, devenind primul monarh al României. Acest moment a consolidat poziția internațională a țării și a marcat continuarea procesului de modernizare și afirmare europeană.

Numărul care a guvernat destinul României

Privind aceste momente istorice, este ușor de observat că, în doar câteva decenii, ziua de 10 mai a avut o importanță aparte pentru destinul România. Pentru cei pasionați de numerologie, simbolistica numărului 10 pare să se suprapună interesant peste aceste evenimente.

În numerologie, numărul 10 este asociat cu împlinirea, începuturile majore și trecerea către o nouă etapă. El simbolizează încheierea unui ciclu și deschiderea unui nou drum, marcat de schimbare și transformare. În tradiția Tarot, acest număr este legat de „Roata Norocului”, simbol al schimbării destinului, al evoluției și al unor momente care pot redefini un parcurs. Din această perspectivă, pentru mulți, numărul 10 este văzut ca un simbol al renașterii și al marilor începuturi.

„Energia din spatele numărului 10 în numerologie are un rol extrem de important în susținerea unei persoane aflate la începutul unui nou drum. Acest număr simbolizează curajul de a o lua de la capăt, puterea de a depăși trecutul și capacitatea de a transforma experiențele anterioare într-o bază solidă pentru viitor. În numerologie, 10 este considerat un număr al renașterii și al oportunităților, oferind sprijin energetic celor care își doresc schimbări majore, evoluție personală și afirmare. El inspiră independență, încredere în sine și determinarea necesară pentru a construi un nou capitol al vieții cu mai multă maturitate și claritate”, precizează specialistul în Reiki, Corie Chu. Totodată, numărul 10, spun alți specialiști, este strâns legat de independență, leadership și autodeterminare.