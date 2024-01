Monedă emisă de împăratul Traian descoperită în apropiere de Vaslui. Valora cât solda unui soldat roman

Un denar roman emis de împăratul Traian a fost descoperit recent pe raza localității Albești, județul Vaslui, de către un tânăr pasionat de istorie. Moneda a fost găsită cu ajutorul unui detector de metale, apoi predată instituțiilor statului.

Un tânăr din Vaslui pasionat de istorie a făcut zilele trecute o importantă descoperire arheologică. Cu ajutorul unui detector de metale, Alexandru Profiri a găsit o monedă romană pe raza localității Albești.

Specialiștii au ajuns la concluzia că este vorba despre o monedă de argint, denumită denarius, iar aceasta ar fi fost emisă de împăratul Traian. Moneda este cu atât mai importantă cu cât astfel de descoperiri sunt destul de rare în județul Vaslui.

„Am găsit moneda pe raza comunei Albești și, conform normelor legislative în vigoare, am predat-o instituțiilor statului. Este vorba despre un denar roman din perioada împăratului Traian. Cu siguranță, moneda are legatura cu fortificația de la Cetățuia-Albești pentru că tot în zona respectivă, un alt coleg a găsit acum ceva timp un topor dacic vechi de aproximativ 2000 de ani”, a declarat Alexandru Profiri, potrivit Vremea Nouă.

Moneda romană descoperită la Albești reprezenta o mică avere la acea vreme, estimându-se că valora cel puțin o soldă a unui soldat roman.

În perioada Imperiului Roman, monedele erau emise de împărați în diverse ocazii, dar în special pentru a marca victoriile importante.

Comuna omagiată cu o monedă de aur de către BNR

De amintit este și că localitatea vasluiană Bunești-Averești a primit recent o monedă de aur bătută de BNR, ca omagiu pentru comoara arheologică ce a făcut-o celebră.

Numele comunei vasluiene, care este cunoscută pentru vinul său extrerm de apreciat, va străluci pe viitor și pe moneda de aur emisă în 2023, anul în care se împlinesc 45 de ani de la descoperirea arheologică uriașă făcută în situl de la sud-estul satului Bunești.

Moneda de aur de 24 karate are o valoare nominală de 10 lei și o greutate de 1,224 grame, pe care este ilustrată diadema princiară descoperită în 1978 pe dealul Bobului, din județul Vaslui.

„Aversul monedei prezintă una dintre extremitățile în formă de animal a diademei princiare de la Bunești-Averești, având inscripția „ROMÂNIA” în arc de cerc, stema României, dar și valoarea nominală „10 LEI”, precum și anul de emisiune „2023”. Reversul monedei redă reprezentarea și denumirea diademei princiare de la Bunești-Averești”, au precizat reprezentanții BNR.

Monedele din aur vor fi ambalate în capsule de metacrilat transparent și vor fi însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central.

Tirajul maxim pentru moneda din aur este de 1.000 piese. Prețul de vânzare pentru moneda din aur este de 690,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate. Monedele din aur cu tema „Istoria aurului – Diadema princiară de la Bunești-Averești” au putere circulatorie pe teritoriul României.

„Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României. Informații cu privire la achiziția monedelor se regăsesc pe site-ul Băncii Naționale a României, secțiunea Numismatică”, au mai transmis reprezentanții Băncii Naționale a României.