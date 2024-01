Motivul aberant pentru care o fetiță nevăzătoare, de un an și jumătate, nu primește certificat de handicap

Funcționarii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui au refuzat să îi elbereze unei fetițe de un an și patru luni, nevăzătoare, certificat de handicap pentru că nu poate să citească, deși, din motive evidente, este în imposibilitatea de a face acest lucru.

Caz revoltător la Vaslui, unde Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a refuzat să îi elibereze un certificat de handicap unei fetițe nevăzătoare în vârstă de nici un an și jumătate, pe motiv că micuța nu poate să citească.

Funcționarii de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui au respins dosarul de încadrare în grad de handicap al micuței pentru că „pentru că pe Certificatul medical emis nu apare acuitatea vizuală scrisă în fracții”, potrivit Vremea Nouă.

Pe românește, pentru că fetița de un an și patru luni nu poate să citească literele de pe un panou, nu poate primi certificat de handicap.

O lacună a legii

„M-am dus la doamna profesor doctor care o operase și eliberase acest certificat medical și i-am explicat situația. Aceasta mi-a transmis că nu poate stabili acuitatea vizuală deoarece este necesar ca fetița în vârstă de un an și 4 luni să citească la panou. M-am reîntors la DGASPC Vaslui și le-am explicat situația, că un copil de un an și 4 luni nu știe să vorbească, darămite să citească. Mi-au oferit numărul legii și anume Ordinul 1306/2016 pe care l-am studiat și am descoperit că în Anexa acestuia la CAP II punctul A litera a, b și numărul 1 și 2 scrie că pentru încadrare în grad este necesară măsurarea acuități vizuale ceea ce este imposibil pentru un copil de un an și 4 luni”, a scos în evidență tatăl fetiței absurditatea situației într-un memoriu.

Deputatul Emanuel Ungureanu a preluat cazul și a transmis o interpelare către ministrul Muncii pentru „emiterea unui ordin comun care să clarifice modul în care se aplică Ordinul 1308/2016 în privința stabilirii acuității vizuale pentru copiii sub 2 ani care nu pot fi evaluați pe același sistem de măsurare a acuității vizuale prin fracții ca și copiii care sunt la o vârstă în care pot să comunice cu cei care îi evaluează”.

La sfârșitul lunii decembrie 2023, Ministerul Muncii i-a transmis deputatului că problema este de competența Ministerului Familiei. Mai exact, responsabilă nu ar fi Autoritatea Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, ci Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.