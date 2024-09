Karpatia Horse Show, unul dintre cele mai apreciate evenimente ecvestre din România

În acest weekend (27-29 septembrie), pe Domeniul Cantacuzino de la Florești se întâmplă cea de a IX-a ediție a Karpatia Horse Show, unul dintre cele mai așteptate evenimente de echitație și lifestyle ecvestru din România. Ediția de anul acesta îmbracă din nou haine de festival și are pregătite mai multe noutăți pentru vizitatori.

Irina Bossy Ghica, stră-strănepoata lui Ion Ghica și a lui Gheorghe Grigore Cantacuzino, moștenitoare a Domeniului Cantacuzino de la Florești, acolo unde are loc de câțiva ani buni Karpatia Horse Show, ne-a vorbit despre ce înseamnă organizarea unui astfel de eveniment, care sunt noutățile și de ce este România locul ei de suflet.

Irina Bossy Ghica a trăit cea mai mare parte din viață în Franța, unde a lucrat în guvernul francez, la Ministerul Culturii. S-a întors în România și își dorește să restaureze patrimoniul moștenit din familie și să aducă o schimbare în societatatea românească.

Cât de important a devenit în cei zece ani de existență Karpatia Horse Show pentru publicul iubitor de sporturi ecvestre?

Cred că am devenit un etalon și, în fiecare an, Karpatia atrage noi si noi iubitori ai sportului ecvestru. Cum știți deja, practica "de masă" a acestui sport în România nu există. De altfel, în nici o țară acest sport nu este un sport "de masă", cum sunt sporturile colective sau chiar tenisul sau înotul. În România practicarea sportului ecvestru a cunoscut o dezvoltare abia în ultimii ani. Să nu uităm că România nu a avut niciodată o adevărată tradiție ecvestră, cum este cazul în Marea Britanie sau Franța, sau chiar, mai aproape de noi, în Ungaria. Nu suntem un popor de călăreți. În timpul comunismului nu existau curse de cai, nu existau proprietari de cai, iar cluburile ecvestre erau exclusiv cele ale armatei. Nimeni, de fapt, nu avea acces - cu foarte rare excepții - la acest sport. Iar înainte de anii comunismului, aristocrația și clasele înstărite erau singurele care-l practicau într-o vreme în care cluburile sportive deschise tuturor nu se înființaseră încă. Există, din 1875, Jockey Clubul - desființat bineînțeles de regimul comunist care a distrus și Hipodromul situat în zona Casei Scânteii (Casa Presei Libere, astăzi) și cea a RomExpo - dar era un club cât se poate de exclusivist, al cărui Președinte de onoare era Regele. Toți regii României, de la Carol I la Mihai, au fost de drept președinții Jockey clubului.

Dincolo de show-ul văzut de spectatori, există o adevărată desfășurare de forțe. Cu cât timp înainte încep lucrările și cât de greu este să organizezi un astfel de spectacol?

De zece ani organizăm acest eveniment și nu este ușor, dar asta ne-a motivat de fiecare dată. Am vrut să fim și mai buni de la o ediție la alta. La început am finanțat Karpatia Horse Show din resurse proprii, partenerii mei și cu mine. În ultimii doi-trei ani, grație publicului care a vorbit despre noi cunoscuților precum și sponsorilor noștri care au înțeles ca prin acest eveniment comunica cu publicul într-un mod deosebit sau facilitează angajaților și partenerilor un weekend unic în peisajul românesc, Karpatia se autosusține și se dezvolta. Mulțumim presei și tuturor instituțiilor media care au venit la Florești în număr mare încă de la primele ediții și care au văzut în Karpatia Horse Show un fenomen sportiv, dar un mod de petrecere a timpului liber. Îmi aduc aminte de un interviu pe care l-am dat unei jurnaliste de la televiziunea maghiară în limba română, care era uimită de ce a văzut și mi-a spus că "nu-și închipuia că un asemenea eveniment există la sud de Carpați". A stârnit probabil curiozitatea celor de dincolo de Carpați (etimologia cuvântului Transilvania) care au început să vină la Karpatia, mai ales că avem la fiecare ediție o demonstrație și un concurs de obstacole pentru atelaje de doi sau patru cai conduse de maeștri maghiari ai acestei discipline, care vin cu caii lor de la Sâmbata de Sus, din Munții Făgăraș. Voluntarii - acest grup extraordinar de tineri care ajută dezinteresat și entuziast în fiecare an sunt pentru noi toți o sursă de energie și un sprijin enorm. Ne sunt alături și numeroși parteneri și, an de an, ne dorim să atragem și mai mulți pentru a dezvolta evenimentul și a-l aduce la nivelul celorlalte competiții de acest gen din Europa. Principala dificultate este cea a distanței la care ne aflăm, în România, de majoritatea celorlalte țări ecvestre, situate la cel puțin 1000 km. Excepție fac Ungaria și mai ales Bulgaria, țări care participă la fiecare ediție a Karpatia Horse Show. Pentru a atrage la Florești călăreți din vestul Europei, sau chiar din Polonia sau Cehia, în număr mai mare, ne pregătim să oferim premii mai substanțiale. În 2023, peste 15.000 de spectatori ne-au trecut pragul și, pentru ei, facem toate eforturile ca această competiție să continue să îi surprindă plăcut.

Știm că sportul ecvestru este scump, însă sunt tot mai mulți români, în special copii, care călăresc. Cât de important este acest sport din perspectiva dvs, în dezvoltarea unui copil?

Este un sport scump și mă bucur cu atât mai mult dacă este din ce în ce mai practicat de copiii din România. Este o școală a disciplinei, a altruismului, a atenției și a concentrării, a curajului și a simțului responsabilității față de o altă ființă pe care trebuie s-o îngrijești, căreia să-i oferi afecțiune, timp, dar să știi și s-o stapânești. Ar trebui să facem ceva pentru pregătirea în România a tinerilor pentru Concursul Complet, deoarece nu avem aproape nici un sportiv de înalt nivel în acest domeniu. Singurul român care a participat la o Olimpiadă la proba de echitație are astăzi o vârstă care nu-i mai permite să concureze, deși a participat la primele ediții ale concursului Karpatia Horse Show. Am vrea, deci, să putem încuraja tinerii călăreți să se îndrepte către această splendidă disciplină a Concursului Complet care însă cere competențe multiple și o mare tehnicitate.

Cum va arăta evenimentul anul acesta și ce aduce nou?

Karpatia este unul dintre cele mai iubite evenimente ecvestre din România și suntem foarte mândri. Pe lângă Concursul Complet Internațional de 4*, unde avem înscriși călăreți de top din Austria, Bulgaria, Finlanda și Marea Britanie, avem show-uri ecvestre, spectacole și demonstrații, vor avea loc lecții de master class pentru pasionații de călărie, dar și activități dedicate familiei. Vor fi peste douăzeci de activități pentru adulți și copii, și ce este nou în acest an - copiii vor beneficia de un centru de activități dedicat. Concertele de la palat au avut întotdeauna un mare succes, de aceea în serile de vineri și sâmbătă artiști consacrați vor urca pe scena palatului Micul Trianon, după probele de călărie. Avem concerte susținute de artiști precum Leoaia, Sarmalele Reci, Jazzy Jo și Mihail. E un regal, o combinație perfectă între competiția sportivă, relaxare în natură și divertisment de calitate.

Locuiți la Paris și la București. Uneori, și la Florești. Care e locul dvs de suflet?

Locul meu de suflet este evident în România! Țară a cărei istorie a fost marcată de familia mea, țară în care m-am născut și în care am învățat la școală, dar mai ales unde am trăit alături de bunica mea, care mi-a transmis ceea ce nu se învăța la școală: educația și valorile după care trebuie să ne conducem viață. Și cu aceste valori am trăit și răzbătut în țara mea de adopție, Franța, fără însă a uita o clipă de unde vin. Și iată, m-am întors și încerc să reclădesc ruinele distruse de un regim care a devastat tot ceea ce clădiseră de secole elitele României. Cred că este nevoie ca tinerii cu dragoste de țară să-și pună experiență în slujba construirii unei elite care să conducă țară, după modelul înaintașilor noștri, al căror urmaș sunt și eu.

Vă place ce vedeți când vă întoarceți la București?

Ce-mi place la București? Îmi place atmosfera, care s-a schimbat, bineînțeles, din timpul copilăriei și adolescenței mele, dar care a rămas, pentru mine, unică și dificil de descris. E atmosfera de "acasă". Vă pot spune însă că fiul meu cel mai mic (30 de ani !) s-a născut în Franța dar vine des în România, unde se simte foarte, foarte bine. De curând, mi-a spus că a rămas extrem de impresionat de București, unde a venit în această vară, după o pauză de câțiva ani în care venea să facă tururi prin țară cu prietenii, fără să treacă prin capitală. Bucureștiul, mi-a spus el, a devenit un oraș extraordinar de cool, unde “m-aș instala cu plăcere” (și sper s-o facă într-un viitor cât mai apropiat). De aceea și soțul meu francez m-a urmat cu mare plăcere și se simte la el acasă în acest oraș unde viața e plăcută și agreabilă.