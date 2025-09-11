search
Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei
Articol publicitar

Karpatia Horse Show 2025, un deceniu de echitație pe Domeniul Cantacuzino Florești din Prahova

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Karpatia Horse Show, eveniment ajuns la un deceniu de existență, reunește într-o ediție aniversară pasiunea pentru cai, rafinamentul arhitectural al Domeniului Cantacuzino și atmosfera unui festival în aer liber, oferind publicului trei zile de spectacol, sport și emoție într-un cadru de poveste.

481812560 1035928565236017 7036366175916428689 n jpg

Între 26 și 28 septembrie 2025, Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova, va găzdui cea de-a X-a ediție a Karpatia Horse Show, cel mai important eveniment ecvestru din România, care îmbină competițiile internaționale de călărie și show-urile ecvestre cu muzică live, activități pentru întreaga familie și atmosfera inconfundabilă a unui domeniu aristocratic, într-un adevărat „festival hipic”, condimentat cu experiențe pentru toate vârstele.Program competițional și spectacole

Pe parcursul celor trei zile, publicul va fi martorul unui regal hipic, pentru a marca momentul aniversar al Karpatia Horse Show:

  • Concurs Complet Internațional 4★ – proba de elită a sportului ecvestru, cu trasee spectaculoase de cross-country în două formate de lungime, obstacole naturale și demonstrații de forță și eleganță;
  • Mari Maeștri ai Atelajelor – un trepidant concurs demonstrativ cu atelaje trase de doi și patru cai;
  • Working Equitation – ramură sportivă a echitației cu origini în țările latine ce dezvoltă legătura cal și călăreț prin tehnică, control și progres constant;
  • Jandarmeria Călare într-o reprezentație surpriză plină de adrenalină;
  • Show de Voltijă - aduce acrobații uimitoare, în demonstrații de echilibru și grație direct pe cal, de la cele individuale până la formații complexe;
  • Demonstrații ecvestre, parade cu mașini retro și ogari, defilări elegante.

Seara, atmosfera se va transforma odată cu debutul concertelor live pe scena „Micul Trianon”, sub denumirea de Karpatia Sunset:

Horse show jpg
  • Vineri, 26 septembrie – Claro Que No, o trupă cu ascensiune rapidă, urmată de Byron, invitatul special al serii de deschidere a festivalului;
  • Sâmbătă, 27 septembrie –  Nidal, un tânăr cu un impresionant album de debut, urmat de trupa în plin val de creștere pe scena de rock alternativ: Om la lună

Ediția aniversară aduce un program antrenant pentru publicul spectator, pe parcursul celor  trei zile. Surpriza evenimentului va fi prezența Jandarmeriei Călare, care va participa cu opt cai și care va prezenta o expoziție de costume, unele dintre ele din 1850, precum și un moment ecvestru acompaniat de fanfară. Pe arena principală va avea loc și un spectaculos moment de Voltijă - gimnastică acrobatică pe cal, iar pe cea secundară vom avea dresaj de câini, foarte atractiv pentru public, în special pentru copii; pentru împătimiții sportului ecvestru, Cristina Călin, multiplă campioană la disciplina dresaj, și Spencer Sturmey, arbitru și călăreț de 4★, vor arăta publicului conexiunea specială dintre călăreț și cal. 

Demonstrațiile de atelaje sunt din ce în ce mai spectaculoase, iar anul acesta veți vedea și demonstrații de forță ale atelajelor cu patru cai. Este și o celebrare a performanțelor echipelor României la Campionatele Mondiale din acest an. Karpatia Horse Show capătă o recunoaștere  deosebită și în rândul oficialilor, o destinație care anul acesta va primi arbitri internaționali din țări precum Germania, China, Japonia, Belgia, Franța, Italia și Spania”, a declarat Mihnea Virgolici, directorul evenimentului Karpatia Horse Show.

  1. Experiențe pentru toate vârstele

Karpatia Horse Show nu înseamnă doar sport, ci și un festival al eleganței și al vieții în aer liber, trăită cu entuziasm la toate vârstele. 

Evenimentul însumează: peste 20 de activități pentru copii și adulți, inclusiv un centru de activități în pădure, dedicat celor mici; 3 zone gastronomice cu meniuri variate; Zonă camping cu facilități moderne pentru cei care vor să trăiască experiența completă de festival; Zonă VIP spațioasă pentru poziționare preferențială și experiențe culinare deosebite; plimbări și explorare a celor 150 de hectare ale domeniului, pentru a descoperi ruinele „Micului Trianon”, Turnul de apă, fântâna în formă de cruce și vechile porți de acces ale Domeniului, parcul istoric al Domeniului și aleile de tei și castani.

  1. Evoluția Karpatia Horse Show (2014–2024)
  • 2014 – 2015 – Debutul evenimentului, cu 5.000 spectatori (record național la acel moment) și primul calificativ pentru Jocurile Olimpice Rio 2016;
  • 2016 – 2018 – Publicul crește la 10.000 spectatori, dintre care 2.500 copii; evenimentul se consolidează cu două arene dedicate concursurilor și show-urilor;
  • 2019 – Extinderea notorietății și pregătirea pentru edițiile majore următoare;
  • 2022 – Revenirea după pandemie, cu 12.000 spectatori, 3.000 copii și noutăți: concerte pe scena „Micul Trianon” și 4 zone food & drink;
  • 2023 – Ediție de referință: 15.000 spectatori, 3 zile tematice, zonă de show-uri live, și organizarea Concursului Complet 4★, calificativ pentru JO Paris 2023;
  • 2024 – Continuarea la același nivel: Concurs Complet 4★ menținut chiar și fără miză olimpică, 15.000 spectatori, extinderea tribunelor și a facilităților VIP & camping, precum și lansarea Centrului de Activități pentru copii.

Palatul „Micul Trianon” – între trecut și viitor

Ediția 2025, a X-a a Karpatia Horse Show celebrează și un an cu o semnificație aparte pentru Domeniul Cantacuzino: Palatul „Micul Trianon”, monument istoric de importanță națională, va intra într-un amplu proces de restaurare și consolidare a ruinei printr-un proiect finanțat de Institutul Național al Patrimoniului. Astfel, vizitatorii vor putea asista în curând la refuncționalizarea unuia dintre cele mai spectaculoase edificii din România, care va fi transformat într-un spațiu cultural multifuncțional.

  1. Bilete și abonamente

Abonamentele pentru Karpatia Horse Show 2025 sunt disponibile pe karpatiahorse.ro. Publicul poate alege între acces general, VIP cu catering și mese dedicate, tribună acoperită pentru ziua de duminică sau abonamente speciale Karpatia Sunset, dedicate exclusiv concertelor.👉 Bilete disponibile AICI

Organizatori: Club Sportiv Asociația Domeniul Cantacuzino, Rumor Consult în parteneriat cu Federaţia Ecvestră Internaţională şi Federaţia Ecvestră Română.

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
digi24.ro
image
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”
stirileprotv.ro
image
Peste un milion de români vor beneficia de tichete sociale. Categoriile eligibile pentru ajutoarele de stat
gandul.ro
image
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
mediafax.ro
image
„Vezi că joci de 4 ori cu Csikszereda sezonul ăsta!”. Dialog fabulos între Gigi Becali și Marius Șumudică despre FCSB
fanatik.ro
image
Cu cine ar vota românii la parlamentare. Ultimul sondaj dă peste cap toate calculele
libertatea.ro
image
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
digi24.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
digisport.ro
image
VIDEO Cine a fost Charlie Kirk, om apropiat de Donald Trump: A jucat un rol cheie în alegerile prezidențiale din SUA
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Un poliţist şi fiul lui de 14 ani, morţi pe o şosea din Maramureş. Agentul ar fi forţat o depăşire
observatornews.ro
image
Profesoara care s-a sinucis în Drobeta Turnu Severin a avut 7 procese la tribunal. Ce acuzații grave i-a adus fostului soț
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Ce sunt pensiile ocupaţionale? Românii care cotizează la Pilonul IV
playtech.ro
image
„Aș da 2 milioane pe el acum”. Mitică Dragomir are un nou jucător favorit și un nou primar favorit!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gata! Încă un "NU" pentru jucătorul care a cerut cel mai mare salariu din istoria SuperLigii
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Cine beneficiază de tichete sociale în 2025. Anunțul făcut de Guvern în urmă cu puțin timp
kanald.ro
image
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
romaniatv.net
image
Românii care vor beneficia în continuare de tichete sociale de 250 lei! Se dau vouchere de 500 de lei și pentru elevi. Guvernul a decis
mediaflux.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Aşa arată acum şcoala unde s-a filmat celebra peliculă „Liceenii”. Clădirea liceului „Alexandru Ioan Cuza” din București a rămas doar un schelet de beton
click.ro
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
Prințul William, Kate Middleton foto Profimedia jpg
William își regretă marea slăbiciune și speră din tot sufletul ca cei trei copii ai lui să n-o moștenească
okmagazine.ro
Regina Elisabeta foto Profimedia jpg
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prima reacție a lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Ce planuri are de acum înainte
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Prima reacție a Prințului Harry după ce și-a revăzut tatăl rege la ceai. Ce-a spus mezinul despre Charles

Click! Pentru femei

image
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul

Click! Sănătate

image
Neurolog: trei suplimente populare pot deveni toxice pentru creier