Interzis la șlapi. Locurile din Europa în care primești amenzi usturătoare

Șlapii sunt una dintre cele mai populare alegeri de încălțăminte de vară - ușori și confortabili, perfecți pentru o scurtă plimbare de la plajă la hotel. Cu toate acestea, nu sunt întotdeauna bineveniți. În unele locuri, purtarea lor poate duce la amenzi usturătoare.

Deși șlapii sunt incredibil de populari printre persoanele de toate vârstele, tot mai multe locuri implementează restricții privind purtarea lor. Motivul? Aceste încălțări sunt considerate periculoase și îngreunează munca serviciilor de urgență.

Unul dintre cele mai restrictive locuri este Parcul Național Cinque Terre din Italia. Din 2019, drumețiile cu șlapi, sandale și alte încălțăminte cu talpă netedă sunt interzise. Oficialii efectuează inspecții pentru a se asigura că turiștii au încălțăminte adecvată. Amenzile pentru încălcarea reglementărilor pot ajunge până la 2.500 euro, scrie Fakt.

Restricții similare apar și în alte țări europene. În Spania, deși șlapii sunt permiși pe plajă, șoferilor le este interzis să îi poarte. Poliția rutieră spaniolă poate aplica amenzi de până la 200 euro dacă consideră că încălțămintea este dăunătoare siguranței la volan. În Grecia, conducerea cu încălțăminte nepotrivită poate duce la o amendă de până la 100 euro, în timp ce în Franța, amenda poate ajunge până la 375 euro. Reglementări similare sunt în vigoare în unele regiuni din Portugalia.

Nu doar regulile de circulație și rutele turistice interzic purtarea șlapilor. Multe baruri și restaurante prestigioase impun încălțăminte elegantă - șlapii și pantofii sport se află adesea pe lista articolelor interzise.

Faimoasa Scala din Milano nu permite vizitatorilor să poarte „ținute de plajă”, iar însoțitoarele de zbor ale companiilor aeriene importante subliniază că șlapii nu sunt potriviți pentru călătoriile aeriene - atât din motive de siguranță, cât și de igienă.