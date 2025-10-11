search
Sâmbătă, 11 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Dobrești, prima mare hidrocentrală a României. Construită în 16 luni, rezistă de un secol la poalele Bucegilor

0
0
Publicat:

Aproape un secol a trecut de la construirea primei mari hidrocentrale din România. Centrala Dobrești și instalațiile sale au fost construite în doar 16 luni și au reprezentat o inovație nemaivăzută până atunci pentru hidroenergia din România.

Dobresti FOTO AIEE Asociația Inginerilor Energeticieni și Electricieni FACEBOOK
Dobresti FOTO AIEE Asociația Inginerilor Energeticieni și Electricieni FACEBOOK

Cele mai vechi hidrocentrale din România au fost construite la sfârșitul secolului al XIX-lea, iar în deceniile următoare au fost înființate amenajări hidroenergetice pe numeroase râuri.

Amenajările, de mici dimensiuni, foloseau doar o mică parte din potențialul hidroenergetic al apelor. Cea mai mare centrală din anii ’20 funcționa la Reșița, pe Bârzava, având o putere de 5,5 MW.

Micile hidrocentrale de pe râurile României

La începutul secolului XX, orașele Bacău, Băile Herculane, Cluj, Râșnov, Săcele, Sinaia, Timișoara beneficiau și ele de hidrocentrale, microhidrocentrale și roți hidraulice, folosite pentru a asigura electricitatea pe plan local.

Uzinele de celuloză și hârtie de pe Valea Prahovei, uzinele de ciment din Brașov și Fieni, uzinele metalurgice din Hunedoara, Călan, Reșița, Oțelu Roșu, Cugir, Sinaia, fabricile de textile din Brașov și Azuga și alte centre industriale foloseau și ele instalații hidraulice pentru producerea energiei, dar cu dimensiuni mici și cu linii electrice de 60 kV, destinate alimentărilor locale.

La sfârșitul anilor ’20, industria hidroenergetică din România a trecut într-o nouă etapă, odată cu construcția hidrocentralei Dobrești, cu o putere instalată de 16 MW, și a liniei sale electrice de 110 kV, folosită pentru transportul electricității în Capitală.

„Dintre râurile care coboară din Carpații Meridionali, s-a ales Ialomița, datorită următoarelor considerente: caracteristici hidroenergetice foarte avantajoase ale cursului superior (putere mijlocie, realizabilă printr-o cădere mare pe distanță relativ mică, defileuri înguste permițând baraje de volum redus, bazine naturale apte pentru acumulări); distanță de circa 125 de kilometri de zona orașului București, cu capacitate mare de absorbire a energiei; fezabilitate și soluție generală de amenajare stabilite de câteva studii anterioare, caz unic în acea epocă; dorința ridicării pentru turism a unei regiuni a cărei frumusețe naturală atrăsese atenția amatorilor de drumeție în munți, de la începutul secolului, și dintre care unii au avut”, arăta revista Energetica în 1980.

Plănuită imediat după Primul Război Mondial, pe cursul superior al Ialomiței, la poalele Bucegilor, Uzina Electrică Dobrești a fost destinată alimentării cu energie electrică a orașului București. Lucrările planificate au durat doar un an și jumătate, în perioada 1928–1930, și au fost inaugurate de regele Carol al Doilea, la 18 iunie 1930.

Inaugurare hidrocentralei 1930 Sursa Oglinda lumii .
Inaugurare hidrocentralei 1930 Sursa Oglinda lumii .

„La 18 iunie 1930 uzina a fost inaugurată, tăindu-se panglica tricoloră. Au pornit, simultan, patru agregate puse automat în paralel cu linia București. Dobrești devenea astfel prima uzină din Europa echipată cu asemenea aparatură de automatizare, brevetată Brown-Boveri, care a funcționat fără defecte importante până la data când scriu aceste amintiri”, informa inginerul Dorin Pavel, în volumul „Arhitectura Apelor”.

Când lucrările erau în plină desfășurare, în cele patru sectoare ale șantierului lucrau patru mii de muncitori, adăuga acesta. Sectoarele erau: barajul Scropoasa, cu galeria și conducta de aducțiune; captarea Brăteiului, cu aducțiunea respectivă; castelul și conducta forțată, alimentată de ambele sisteme și, în fine, centrala. În același timp s-au montat linia de 110 kV spre București, stația de la Târgoviște și liniile laterale de 60 kV, ca și termocentrala de la Schitu-Golești, afirma inginerul.

Echipamentele hidrocentralei Dobrești au fost furnizate de companii europene renumite, care au coordonat și montajul.

Deoarece utilajele de pe șantier erau puține și modeste, lucrările s-au bazat în mare măsură pe forța de muncă manuală, iar transporturile s-au făcut cu ajutorul căruțelor.

Potrivit specialiștilor, organizarea eficientă a șantierului și planificarea riguroasă au permis finalizarea centralei în aproximativ un an și jumătate, după ce, timp de opt luni, fusese construit drumul montan de acces de 12,4 kilometri dinspre șoseaua Târgoviște–Sinaia.

Citește și: Mărgăritarele de pe tărâmul fermecat. Cele 80 de minuni albastre din inima Parcului Naţional Retezat FOTO
Dobresti FOTO AIEE Asociația Inginerilor Energeticieni și Electricieni FACEBOOK
Dobresti FOTO AIEE Asociația Inginerilor Energeticieni și Electricieni FACEBOOK

„S-ar putea ca tinerii mei colegi de astăzi să spună despre uzina Dobrești, care dădea cel mult 70 de milioane kWh anual, că este cu totul nesemnificativă față de giganții de acum. Așa o fi, dar trebuie să arăt că această uzină și linia de 110 kV pe 140 kilometri (distanța până la București) s-au executat în numai 16 luni, numărate din momentul în care s-a început săparea șoselei de 16 kilometri Pucheni–Dobrești. Nu existase mai înainte niciun drum, cât de modest, peste munte spre Dobrești”, relata Dorin Pavel, în cartea Arhitectura Apelor.

Inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România

Dorin Pavel (1900–1979), tânărul inginer care a condus hidrocentrala în primii patru ani de funcționare, avea să devină unul dintre cei mai apreciați specialiști în domeniul energetic din România.

În anii ’30, Dorin Pavel a elaborat Planul general de amenajare a forțelor hidraulice din România, o lucrare amplă care includea schemele a 567 de uzine hidroelectrice proiectate pe toate râurile țării, însoțite de date tehnice și economice detaliate, precum și de peste 100 de planșe cu vederi în plan și profile longitudinale ale amenajărilor.

Planurile sale au reprezentat un îndrumar pentru proiectarea hidroenergetică românească din următoarele decenii.

Dorin Pavel s-a născut la 31 mai 1900, în Lancrăm, un sat învecinat orașului Alba Iulia, fiind nepot al lui Lucian Blaga. După ce a absolvit ca șef de promoție cursurile liceului „Andrei Șaguna” din Brașov, a obținut în 1918 o bursă de studii în Elveția, la Politehnica din Zürich. În 1925 s-a întors în țară, alături de soția sa elvețiancă, Elsa Kerchgraber, și și-a continuat activitatea de inginer și profesor universitar în București.

„Începând chiar din 1925, a conceput primele proiecte pentru cataractele Dunării (cele care aveau să devină mai târziu hidrocentralele Porțile de Fier I și II), a fost consilier la amenajarea Lotrului și Sebeșului și a proiectat cascada celor șase hidrocentrale de pe Sebeș. De asemenea, s-a ocupat de modernizarea parțială a centralei hidroelectrice din Sinaia (1926–1928) și a participat la construcția hidrocentralei Dobrești (1929–1934), una dintre primele hidrocentrale puse în exploatare în România”, arăta inginerul Victor Burchiu, fost student al lui Dorin Pavel, în cartea Amintiri și glume dintr-o viață de profesor.

Dorin pavel. Sursa: domeniul public
Dorin pavel. Sursa: domeniul public

Până în 1934, inginerul a locuit cu soția sa la hidrocentrala Dobrești, iar tot acolo a fost adus pe lume fiul lor, Mario.

„Era nevoit ca, cel puțin o dată pe săptămână, iarna, să coboare pe schiuri, cu rucsacul și pușca în spate, până în gara din Sinaia. De acolo lua trenul spre București, își ținea cursurile și, de multe ori, se întorcea în aceeași zi, refăcând drumul invers — iarna pe schiuri, vara pe jos. Uneori, când situația financiară îi permitea, își invita studenții la centrala Dobrești, unde susținea cursuri practice chiar în sala mașinilor, pe o tablă improvizată”, își amintea fostul său student.

Citește și: Cele mai mari hidrocentrale din România. Sacrificii enorme pentru coloșii ridicați în calea apelor VIDEO

În perioada 1934–1941, Dorin Pavel a fost director tehnic la Uzinele Comunale București, unde a amenajat salba de lacuri Buftea, Băneasa, Herăstrău, Floreasca, Tei și Fundeni.

„După război, rezolvă alimentarea cu apă a Uzinelor Reșița, realizează CHE Crăinicel, cu primul baraj înalt (48 metri) pe Bârzava, și CHE Zărnești, pe Bârsa (1946). Din 1948 a activat la Centrala Industrială a Energiei Electrice și la Institutul de Studii și Proiectări Energetice (1949), contribuind la realizarea CHE Sadu V, Aștileu, Gâlceag, Șugag, Olt, Bistrița, Argeș, precum și la amenajarea Dunării (Sistemul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier)”, informa Volker Wollmann, în volumul „Patrimoniu preindustrial și industrial în România”.

Lacul Cinciș din Hunedoara se numără, de asemenea, printre amenajările proiectate de Dorin Pavel.

În 1956, ca o încununare a carierei sale, a fost laureat al Premiului de Stat. Dorin Pavel a murit în 1979 și a fost înmormântat la Lancrăm, în același cimitir unde se află locul de veci al lui Lucian Blaga.

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
Amenințarea lui Orban: O treime dintre bugetari, în șomaj tehnic!
digi24.ro
image
Un cămătar a cerut 130.000 de euro de la o fostă victimă, drept despăgubire pentru anii de detenție. Ce a urmat
stirileprotv.ro
image
Poveste românului care a ajuns în Italia cu doar 50 de euro și fără a știi limba. Astăzi învârte banii pe degete
gandul.ro
image
Val de ironii la adresa Poliției, după ce banii găsiți în Portul Constanța ar fi recuzită de film
mediafax.ro
image
Incredibil! Cât costă un singur bloc, cu 100 de apartamente, pe care Dan Șucu îl deține în fața Parcului Herăstrău: „Atât e metrul pătrat acolo”
fanatik.ro
image
Batalionul ucrainean care apără delta Niprului cu bărci controlate de la distanță: „Ca fantomele în noapte”
libertatea.ro
image
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie Ottley a rămas 3 zile fără curent la Bran
digi24.ro
image
„Nu aș mai fi luat toate pastilele acelea dacă aș fi știut”. Drama fostului fotbalist care spune că banii nu-i vor reda sănătatea
gsp.ro
image
Zeci de ”poze private” cu Diletta Leotta, publicate pe internet! ”Cel mai greu moment din viața mea”
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
antena3.ro
image
Filmul accidentului din Giurgiu. Marea pasiune a lui Eduard i-a adus sfârşitul la doar 17 ani
observatornews.ro
image
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Cum să păstrezi căldura într-un apartament din bloc vechi fără să dai drumul la calorifer la maximum
playtech.ro
image
Culisele transferului lui Darius Olaru de la FCSB! Giovanni Becali dezvăluie discuțiile avute cu cluburile care l-au ochit pe mijlocaș
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mircea Lucescu: ”Am fost dat afară, nu am plecat. Asta e soarta mea”
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Cutremur astăzi în România! În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a înregistrat
kanald.ro
image
A găsit în grădină o piatră banală și murdară, iar după un an a aflat că valorează 90.000.000 €, un obiect...
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie”!!!
romaniatv.net
image
Cea mai mare pensie specială din România a ajuns la aproape 70.000 de lei pe lună. Incredibil cine o primește
mediaflux.ro
image
A murit Flavius Domide, cel mai mare jucător din istoria clubului UTA. Om al recordurilor, cu aceeași soartă ca Dobrin!
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Secretele întunecate ale lui Albert Einstein. Cum se comporta cu femeile din viața sa: „Era o cruzime degradantă”
click.ro
image
Insula în formă de inimă care a captivat atenția vedetelor internaționale. Este unică în lume și se află aproape de România
click.ro
image
Declarația emoționantă a lui Cristi Brancu, după moartea Marinelei Chelaru: „O dată pe an, îi făceam o surpriză. Un suflețel de aur, chinuit de suferință”
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!” Când va fi înmormântată fosta membră a grupului Vouă
image
Secretele întunecate ale lui Albert Einstein. Cum se comporta cu femeile din viața sa: „Era o cruzime degradantă”

OK! Magazine

image
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc

Click! Pentru femei

image
Ce te așteaptă până pe 23 octombrie? Pluto își reia mersul direct și schimbă jocul pentru toate zodiile

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică