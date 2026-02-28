Video Destinație de vacanță cu adrenalină. Cel mai adânc și cel mai înalt hotel din Europa: de la 419 metri sub pământ la 3.212 metri deasupra mării

Europa găzduiește două unități de cazare-record, aflate la extremele altitudinii: Deep Sleep Hotel din Țara Galilor și Glacier Hotel Grawand din Tirolul de Sud. Primul este cel mai adânc hotel de pe continent, situat la 419 metri sub nivelul solului, iar cel de-al doilea, la 3.212 metri, cel mai înalt hotel din Europa unde turiștii pot înnopta în condiții de confort.

Deschis în 2023, Deep Sleep Hotel oferă o experiență unică: somnul „adânc” în sens literal. Hotelul nu este clasic, ci o aventură într-o fostă mină de ardezie din Parcul Național Snowdonia, cunoscută sub numele de mina Cwmorthin.

Accesul nu este deloc facil: oaspeții trebuie să parcurgă aproximativ 45 de minute pe jos, coborând scări și galerii subterane abrupte. Participanții trebuie să aibă o condiție fizică bună și vârsta minimă de 14 ani, conform regulilor Go Below Underground Adventures. Temperatura rămâne constantă, în jur de 8°C, indiferent de sezon, potrivit travelnews.ch.

La capătul traseului, turiștii găsesc patru căsuțe din lemn decorate cu luminițe, cu paturi pregătite, amplasate într-o cavernă, precum și camera „Grotto Room”, sculptată în stâncă, cu pat dublu și mai multă intimitate, contra cost suplimentar.

Mesele se servesc la mese de tip picnic, toaleta este ecologică, fără apă curentă, iar ieșirea la lumina zilei nu este imediată – pentru unii, aceasta reprezintă farmecul experienței „o dată în viață”, pentru alții, poate fi un motiv de ezitare.

Lux la peste 3.000 de metri

La polul opus, Glacier Hotel Grawand, situat deasupra localității Kurzras în Tirolul de Sud, oferă priveliști spectaculoase și confort de trei stele. Camerele, restaurantul și terasa permit turiștilor să admire Alpii Ötztal și cele 126 de vârfuri de peste 3.000 de metri.

Hotelul se află la 3.212 metri altitudine, aerul fiind rarefiat, motiv pentru care persoanele cu probleme respiratorii trebuie să se aclimatizeze înainte. Accesul este facil prin telecabina Schnalstal, iar hotelul se află chiar lângă stația superioară. În fața clădirii se întinde domeniul schiabil Alpin Arena Schnals, cu 27 km de pârtii.

Oaspeții pot fi primii pe pârtia proaspăt pregătită dimineața, după care îi așteaptă zona de wellness cu saună, baie de aburi și cabină cu infraroșu. Seara, restaurantul panoramic servește meniuri cu mai multe feluri.

Pentru cei în căutare de aventură, în apropiere se află vârful Iceman Ötzi Peak, la 3.251 metri, de unde se poate vedea zona unde a fost descoperită mumia preistorică Ötzi, în 1991.

Hotelul funcționează pentru cazare din septembrie până la începutul lunii mai. În timpul verii, turiștii pot urca doar pentru masă și priveliște, fiind nevoiți să coboare în aceeași zi.