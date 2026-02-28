search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Destinație de vacanță cu adrenalină. Cel mai adânc și cel mai înalt hotel din Europa: de la 419 metri sub pământ la 3.212 metri deasupra mării

0
0
Publicat:

Europa găzduiește două unități de cazare-record, aflate la extremele altitudinii: Deep Sleep Hotel din Țara Galilor și Glacier Hotel Grawand din Tirolul de Sud. Primul este cel mai adânc hotel de pe continent, situat la 419 metri sub nivelul solului, iar cel de-al doilea, la 3.212 metri, cel mai înalt hotel din Europa unde turiștii pot înnopta în condiții de confort.

Hotelul Glacier Hotel Grawand, FOTO: captură youtube
Hotelul Glacier Hotel Grawand, FOTO: captură youtube

Deschis în 2023, Deep Sleep Hotel oferă o experiență unică: somnul „adânc” în sens literal. Hotelul nu este clasic, ci o aventură într-o fostă mină de ardezie din Parcul Național Snowdonia, cunoscută sub numele de mina Cwmorthin.

Deep Sleep Hotel FOTO : X
Deep Sleep Hotel FOTO : X

Accesul nu este deloc facil: oaspeții trebuie să parcurgă aproximativ 45 de minute pe jos, coborând scări și galerii subterane abrupte. Participanții trebuie să aibă o condiție fizică bună și vârsta minimă de 14 ani, conform regulilor Go Below Underground Adventures. Temperatura rămâne constantă, în jur de 8°C, indiferent de sezon, potrivit travelnews.ch.  

La capătul traseului, turiștii găsesc patru căsuțe din lemn decorate cu luminițe, cu paturi pregătite, amplasate într-o cavernă, precum și camera „Grotto Room”, sculptată în stâncă, cu pat dublu și mai multă intimitate, contra cost suplimentar.

Mesele se servesc la mese de tip picnic, toaleta este ecologică, fără apă curentă, iar ieșirea la lumina zilei nu este imediată – pentru unii, aceasta reprezintă farmecul experienței „o dată în viață”, pentru alții, poate fi un motiv de ezitare.

Lux la peste 3.000 de metri

La polul opus, Glacier Hotel Grawand, situat deasupra localității Kurzras în Tirolul de Sud, oferă priveliști spectaculoase și confort de trei stele. Camerele, restaurantul și terasa permit turiștilor să admire Alpii Ötztal și cele 126 de vârfuri de peste 3.000 de metri.

Hotelul se află la 3.212 metri altitudine, aerul fiind rarefiat, motiv pentru care persoanele cu probleme respiratorii trebuie să se aclimatizeze înainte. Accesul este facil prin telecabina Schnalstal, iar hotelul se află chiar lângă stația superioară. În fața clădirii se întinde domeniul schiabil Alpin Arena Schnals, cu 27 km de pârtii.

Oaspeții pot fi primii pe pârtia proaspăt pregătită dimineața, după care îi așteaptă zona de wellness cu saună, baie de aburi și cabină cu infraroșu. Seara, restaurantul panoramic servește meniuri cu mai multe feluri.

Pentru cei în căutare de aventură, în apropiere se află vârful Iceman Ötzi Peak, la 3.251 metri, de unde se poate vedea zona unde a fost descoperită mumia preistorică Ötzi, în 1991.

Hotelul funcționează pentru cazare din septembrie până la începutul lunii mai. În timpul verii, turiștii pot urca doar pentru masă și priveliște, fiind nevoiți să coboare în aceeași zi.

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce afaceriști cu legături în Rusia au fost implicați în contract
digi24.ro
image
Ministrul apărării Israelului a anunțat că țara sa a atacat Iranul și a declarat starea de urgență
stirileprotv.ro
image
Trump face anunțul care cutremură planeta: „De 47 de ani, regimul iranian strigă: Moarte Americii. Bombe vor cădea peste tot”
gandul.ro
image
MAE, alertă maximă pentru Israel: români, nu călătoriți. Spațiul aerian a fost închis
mediafax.ro
image
„E out!”. Elias Charalambous, anunț devastator înainte de UTA – FCSB: „Nu știm când va reveni”
fanatik.ro
image
Israelul și SUA au atacat Iranul. Ce zboruri dus-întors București-Tel Aviv pot fi anulate
libertatea.ro
image
Ce semnificație simbolică în iudaism are momentul atacului SUA-Israel asupra Iranului
digi24.ro
image
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
gsp.ro
image
L-au scos din minți pe Gigi Becali: ”Se aude până în Pipera, nici nu poți să dormi”. Dezvăluire neașteptată: ”Era vrăjitor”
digisport.ro
image
Decizie în instanță pentru Horațiu Potra: 'Șeful mercenarilor', obligat la plată prin hotărâre judecătorească
stiripesurse.ro
image
Primul cablu transatlantic cu fibră optică din lume este smuls de pe fundul oceanului, după 37 de ani: Cum a schimbat TAT-8 istoria
antena3.ro
image
Angajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIV
observatornews.ro
image
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
cancan.ro
image
Pensionarii pe minus. Ajutoarele one-off, un plus la pensie de 80 lei/lună. Inflația scade pensiile cu 200 lei
newsweek.ro
image
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
prosport.ro
image
Pensie neîncasată după deces. De unde ridici banii şi ce se întâmplă dacă nu intri în posesia lor
playtech.ro
image
Cum a pierdut Ilie Năstase milioane de dolari. Oferta căreia i-a dat cu piciorul și pe care o regretă enorm
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
VIDEO Antrenorul a vrut să-l schimbe în minutul 35, dar a refuzat categoric să iasă. Ce a urmat a făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Statul goleşte cardurile românilor în martie 2026, anunţul oficial de la Ministerul Finanţelor DOCUMENT
romaniatv.net
image
Zelenski, dispus să se întâlnească cu Putin, cu o singură condiție. Posibilă pace până în noiembrie în Ucraina
mediaflux.ro
image
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!
click.ro
image
Cum să faci corect un ou ochi fără ulei. Secretul Mihaelei Bilic: „Se numește prăjit, dar este de fapt mai mult făcut la aburi”
click.ro
image
Ce s-a obrăznicit Anca Țurcașiu, la 55 de ani! Poze cu iubitul, în poziții demne de Kama Sutra. Stiliștii o laudă, internauții au luat foc: „Prea mult!”
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
Soldați infanteriști sovietici transportați de un tanc (© Getty Images)
Armata a 3-a română, în „încercuire” la Stalingrad
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 28 februarie - 6 martie. Cele 4 zodii care vor fi protejate de Dumnezeu până de Ziua Femeii
image
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!

OK! Magazine

image
Familia regală împotriva lui Beatrice și Eugenie: William le ține la distanță, Kate este rece, iar Harry și Meghan le-au uitat

Click! Pentru femei

image
Copiii au implorat-o să nu-și facă lifting facial! Jennifer Garner s-a mulțumit doar cu botox?

Click! Sănătate

image
Care dintre cei 4 bărbați nu va cădea din copac?