Regretul lui Dan Negru, după moartea prietenului său, actorul Ioan Isaiu: „Carismei lui, televiziunile românești din acei ani îi datorează mult”

Vestea morții lui Ioan Isaiu a căzut ca un trăsnet peste lumea artistică din România. Actorul care a cucerit publicul prin rolurile sale din telenovelele românești s-a stins fulgerător, lăsând în urmă multă durere în rândul colegilor și admiratorilor săi.

Printre cei profund marcați de dispariția artistului se numără și Dan Negru, omul de televiziune alături de care Ioan Isaiu a împărțit ani importanți din perioada de aur a televiziunii românești.

În exclusivitate pentru Click!, Dan Negru a vorbit cu emoție despre actorul pe care l-a cunoscut îndeaproape și cu care a colaborat de-a lungul anilor în numeroase proiecte de televiziune.

„Îmi pare rău să aud asta. Mă leagă de Ioan anii de glorie ai televiziunii, când telenovelele românești aveau public, audiență și farmec. Carismei lui, televiziunile românești din acei ani îi datorează mult”, a declarat Dan Negru, în exclusivitate pentru Click!

Cei doi au făcut parte din generația care a scris istorie în televiziunea din România, într-o perioadă în care producțiile românești țineau milioane de telespectatori în fața micilor ecrane.

Actorul clujean Ioan Isaiu, cunoscut pentru rolurile sale din teatru, televiziune și telenovele românești, a murit subit, sâmbătă, la vârsta de 56 de ani.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, Ioan Isaiu se afla la București, la filmări, în momentul în care i s-ar fi făcut rău. Actorul ar fi suferit un infarct, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai reușit să îi salveze viața. În luna august ar fi împlinit 57 de ani.