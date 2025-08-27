ONU a creat un grup de experți științifici privind AI, care va analiza „riscurile și repercusiunile inteligenței artificiale”

Adunarea Generală a ONU a creat marți, 26 august, un grup de experți științifici privind inteligența artificială (AI), care va fi însărcinat cu sprijinirea comunității internaționale în vederea luării unor decizii informate în legătură cu acest subiect sensibil.

Este vorba despre un grup asemănător GIEC în domeniul climei, informează AFP, citată de Agerpres.

Statele membre ONU sunt preocupate de dezvoltarea rapidă a unor tehnologii revoluționare care ar putea amenința democrația și drepturile omului, motiv pentru care și-au luat angajamentul în septembrie anul trecut, prin „Pactul pentru viitor”, să creeze un astfel de grup de experți, însărcinat cu facilitarea dialogului internațional între guverne și alți actori din acest domeniu.

Printr-o rezoluție adoptată marți, Adunarea Generală a creat în mod formal acest „Grup științific internațional independent privind inteligența artificială”, care urmează să furnizeze „evaluări științifice fondate pe dovezi, prin care vor fi sintetizate și analizate studiile existente asupra promisiunilor, riscurilor și repercusiunilor inteligenței artificiale''.

„Punct crucial între cercetarea la vârf în domeniul AI și elaborarea politicilor”

În document se precizează că raportul anual de sinteză elaborat de acest grup „va servi la facilitarea luării de decizii, fără a fi însă prescriptiv”.

Mandatat de Adunarea Generală, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, care a salutat crearea „unui punct crucial între cercetarea la vârf în domeniul AI și elaborarea politicilor'”, urmează să lanseze un apel la candidaturi pentru a identifica cei 40 viitori membri ai grupului, care vor avea un mandat de trei ani.

„Prin furnizarea unor evaluări științifice riguroase și independente (grupul) va sprijini comunitatea internațională să anticipeze provocările și să ia decizii informate privind modalitatea de reglementare a acestei tehnologii transformatoare”, a precizat purtătorul de cuvânt al secretarului general, Stéphane Dujarric.

Rezoluția adoptată marți instituie de asemenea un dialog anual mondial pe tema reglementării inteligenței artificiale pentru „a pune în comun cele mai bune practici și lecții învățate” pe teme precum sisteme AI „sigure, securizate și demne de încredere'', impactul acestora social și economic sau „controlul lor strict” de către oameni.

Primul astfel de dialog va avea loc în marja summitului mondial privind AI, desfășurat la Geneva în 2026.

Amintim că, tot marți, Melania Trump a prezentat o iniţiativă menită să introducă Inteligenţa Artificială (IA) în şcolile americane, ce vor putea intra într-o competiţie de proiecte cu premii pentru a promova această acţiune.