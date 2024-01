Clona unei maimuțe, foarte asemănătoare cu specia umană, a fost realizată de către oamenii de știință chinezi

Cercetătorii chinezi au clonat prima maimuță din specia rhesus, o specie utilizată pe scară largă în cercetarea medicală datorită asemănării sale fiziologice cu cea a oamenilor. Aceștia susțin că ar putea accelera testarea medicamentelor, deoarece animalele genetic identice oferă rezultate comparabile, oferind o certitudine mai mare în cadrul studiilor, conform bbc.com.

Încercările anterioare de a clona o maimuță din specia rhesus nu au adus beneficii, iar puii acestor primate au murit la câteva ore după naștere.

În cazul mamiferelor, reproducerea sexuală duce la pui compuși dintr-o combinație de gene de la tatăl și mama lor. În clonare, tehnici sunt utilizate pentru a crea o copie genetic identică a unui singur animal.

Cel mai faimos animal clonat, oaia Dolly, a fost creată în 1996

În cadrul experimentului, oamenii de știință au reprogramat o celulă de la o altă oaie pentru a o transforma în embrioni, care sunt celulele fundamentale care pot crește în orice parte a unui organism. Acești embrioni au fost apoi implantati în mama-surogat a lui Dolly.

Într-un articol publicat în jurnalul Nature Communications, cercetătorii susțin că au făcut esențial același lucru, dar cu o maimuță din specia rhesus. Ei afirmă că animalul a rămas sănătos timp de peste doi ani, indicând succesul procesului de clonare.

Dr. Falong Lu de la Universitatea Academiei Chineze de Științe a declarat pentru BBC News că "toată lumea zâmbea de fericire" la rezultatul reușit.

Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) din Marea Britanie a declarat că organizația consideră că suferința animalului cauzată depășește orice beneficiu imediat pentru pacienții umani.

Maimuțele rhesus sunt găsite în sălbăticie în Asia, cu populații în Afganistan, India, Thailanda, Vietnam și China. Acestea sunt folosite în experimente pentru a studia infecțiile și imunitatea.

Primele maimuțe din specia "macac" au fost clonate în 2018

Primatele rhesus sunt preferate de cercetătorii medicali datorită similarității lor genetice cu oamenii.

Problema reprogramării celulelor adulte pentru a deveni embrionare este că în majoritatea încercărilor, apar erori în reprogramare, iar foarte puține exemplare ajung să se nască sănătoase- între 1 și 3% în majoritatea mamiferelor. S-a dovedit că este și mai dificil cu maimuțele rhesus, fără nașteri, asta până când echipa de cercetare a avut rezultate notabile acum doi ani.

Ei au descoperit că în cazul eșuărilor la maimuțele rhesus, placentele, care furnizează oxigen și nutrienți fătului în creștere, nu erau reprogramate corect de procesul de clonare și, prin urmare, nu se dezvoltau normal.

Cercetătorii au depășit problema prin a nu utiliza partea din embrionul clonat care urma să se dezvolte în placenta din partea exterioară.

Cercetătorii au folosit 113 embrioni, din care 11 au fost implantati și au dus la două sarcini și o naștere viabilă

Ei au numit maimuța "ReTro", după metoda științifică numită "înlocuirea trofoblastului", utilizată pentru a produce animalul.

RSPCA a spus că are mari rezerve cu privire la cercetare.

"Nu există o aplicație imediată pentru acest studiu. Se așteaptă să presupunem că pacienții umani vor beneficia de aceste experimente, dar orice aplicații în viața reală ar fi la mulți ani distanță și este probabil că vor fi necesare mai multe 'modele' animale pentru a dezvolta aceste tehnologii", a declarat un purtător de cuvânt.

"RSPCA este profund îngrijorată de numărul foarte mare de animale care suferă și resimt disconfort în aceste experimente. Primatele sunt animale inteligente și simțitoare, nu doar instrumente de cercetare". - mai adăugat acesta.

Profesorul Robin Lovell-Badge de la Institutul Francis Crick din Londra, susține ferm cercetarea pe animale atunci când beneficiile pentru pacienți depășesc suferința animalelor.

"Nu poți trage nicio concluzie despre rata de succes a acestei tehnici atunci când ai o naștere. Este absurd să propui vreodată că poți demonstra ceva doar la o naștere. Ai nevoie de cel puțin două, dar ideal ar fi mai multe." - a completat el.

În replică, Dr. Falong Lu a declarat pentru BBC News că obiectivul echipei este să obțină mai multe maimuțe clonate, reducând în același timp numărul de embrioni utilizați. A adăugat că toate aprobările etice au fost obținute pentru cercetare.

"Toate procedurile animalelor din cercetarea noastră au respectat ghidurile stabilite de Comisiile pentru Utilizarea și Îngrijirea Animalelor la Institutul de Științe Biologice din Shanghai, Academia Chineză de Științe (CAS), și la Institutul de Neuroștiințe, CAS, Centrul de Excelență în Știința Creierului și Tehnologia Inteligenței. Protocolul a fost aprobat de Comitetul pentru Utilizarea și Îngrijirea Animalelor al Centrului CAS pentru Excelență în Știința Creierului și Tehnologia Inteligenței." a mai specificat el.