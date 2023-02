20 de ani de la eutanasierea Dolly, primul animal clonat din lume. Experiențele prin care a trecut oița

Primul animal clonat din lume, oaia numită Dolly, s-a născut la 5 iulie 1996, potrivit nms.ac.uk.

Naşterea ei a fost dezvăluită de institutul de cercetări scoţian abia la 22 februarie 1997, în revista „Nature”. Evenimentul a generat senzaţie în lumea întreagă, dar şi un imens scandal pe tema clonării. Dolly a demonstrat abilitatea oamenilor de a controla, repara şi amplifica forţele naturii, potrivit Agerpres.

Dolly s-a născut după 276 de tentative de clonare (recoltându-se ovule de la circa 40 de oi donatoare) care au produs un mare număr de animale anormale. Dintre cele 40 de ovule s-au obţinut doar 29 de embrioni, care au început să se dezvolte în uter în numai 10 cazuri. Doar Dolly a ajuns să se nască, restul embrionilor murind în diferite stadii de evoluţie. Oaia Dolly a devenit realitate prin transplantarea nucleului unei celule prelevate din ugerul unei oi adulte (şase ani) din rasa Finn Dorsett în ovulul denuclearizat al unei mame-gazdă din rasa de oi scoţiene cu faţa neagră.

S-a stimulat, apoi, artificial diviziunea celulară, iar uterul respectivei oi cu faţa neagră a fost purtătorul viitoarei clone. Această operaţiune a fost făcută utilizând ace microscopice, de către o echipă de geneticieni condusă de profesorul Ian Wilmut. Imediat după ce a văzut lumina zilei, oaia, botezată la început „6LL3”, a fost monitorizată 24 de ore din 24. Ea a primit numele Dolly după cântăreaţa de muzică country Dolly Parton.

Când a atins vârsta maturităţii, Dolly era copia fidelă a oii Finn Dorsett din ugerul căreia fusese prelevată celula. Dolly a născut patru miei.

La 14 februarie 2003, după o atentă investigaţie veterinară care a relevat că oaia a dezvoltat o boală pulmonară evolutivă şi incurabilă, Dolly a fost eutanasiată. Rămăşiţele acesteia sunt păstrate la Muzeul Regal din Edinburgh. Analizele efectuate ulterior au arătat că apariţia acestei boli nu a fost prematură (pentru Dolly), la vârsta ei. Îmbătrânirea accelerată, de care părea că suferea Dolly, a fost evocată încă din luna mai a anului 1999. Un studiu a demonstrat chiar că vârsta cromozomilor săi nu era de trei ani, ci de animal nou-născut. În 2005, cercetătorul britanic Ian Wilmut, cel care a creat-o în 1996 prin clonare pe Dolly, a primit la Frankfurt, în vestul Germaniei, Premiul „Paul Ehrlich Ludwig Darmstaedter”.

Un grup de activişti împotriva clonării au încercat să o fure pe oaia Dolly, în 1998, însă planul lor a eşuat, pentru că nu au reuşit să o deosebească dintr-o turmă cu mai multe exemplare identice, a dezvăluit un participant la această acţiune, relatează EFE. În declaraţii acordate presei scoţiene, Mark Lynas a povestit cum a încercat să o fure pe Dolly, aflată la Institutul Roslin (în apropiere de Edinburgh), un episod pe care îl prezintă în cartea lui „Seeds of Science: Why We Got It So Wrong on GMO”.

În octombrie 2019, prima vacă obţinută prin clonare din lume, botezată Kaga, a murit din cauze naturale la 21 de ani şi trei luni, la centrul de investigaţii Ishikawa din Japonia, au anunţat surse guvernamentale citate de EFE. Kaga s-a născut în iulie 1998, la Centrul de Cercetări pentru Bovine din Ishikawa, în cadrul unui program dezvoltat de Universitatea Kinki (actuala Universitate din Kindai), prin aceeaşi tehnică de clonare folosită cu doi ani în urmă pentru oaia Dolly din Marea Britanie.