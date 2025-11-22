search
Trump îi dă un termen-limită lui Zelenski să aprobe planul de pace al SUA. Președintele ucrainean, sub presiune și în plan intern

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele Ucrainei se află sub presiune după ce SUA au semnalat că se așteaptă ca Kievul să aprobe un plan de pace american până de Ziua Recunoștinței. În prezent, „presiunea asupra Ucrainei este printre cele mai puternice”, a declarat Zelenski într-un discurs adresat națiunii vineri. 

image

Presiunea din partea SUA vine pe neașteptate după ce un plan de pace elaborat în mod discret de administrația americană, în principal de emisarul special Steve Witkoff, s-a scurs și a început să circule în presă. După o confuzie inițială privind sursa acestei scurgeri, SUA au confirmat că acesta este o propunere pe care o consideră viabilă și pe care o susține. Surse au declarat pentru presa americană că delegația SUA au transmis Kievului așteptarea administrației Trump în ceea ce privește un calendar accelerat al discuțiilor despre planul ce include termeni inacceptabil pentru Ucraina, inclusiv cedări de teritorii și renunțarea la aderarea la NATO.

Vorbind cu ocazia Zilei Demnității și Libertății, Zelenski a prezentat miza planului fîntr-un discurs video de 10 minute.

„Ori cele 28 de puncte dificile, ori o iarnă extrem de grea. O viață fără libertate, fără demnitate, fără dreptate. Și să avem încredere în cineva care ne-a atacat deja de două ori.”

Discursul, înregistrat pe fundalul unui Kiev ploios și devastat de întreruperi de curent, a venit în contextul în care Ucraina a confirmat joi primirea unui proiect de pace care a sucitat îngrijorări că ar echivala cu capitularea Kievului. Un înalt oficial de la Kiev a declarat vineri dimineață că Ucraina examinează planul.

Reuters, citând „două persoane familiarizate cu situația”, a relatat vineri că unele părți ale strategiei implică amenințarea cu reducerea ajutorului pentru armament și a informațiilor cruciale pentru apărarea Kievului împotriva invaziei Moscovei.

În discursul său de vineri însă, Zelenski a declarat că Ucraina își va apăra suveranitatea și interesele naționale. El a amintit jurământul pe care l-a depus ca președinte în 2019, angajându-se să protejeze independența țării și drepturile cetățenilor săi.

„Pentru mine, aceasta nu este o formalitate ceremonială. În fiecare zi, respect fiecare cuvânt al acelui jurământ. Nu-l voi trăda niciodată”, a spus el.

O alegere grea pentru poporul ucrainean

 Ucraina se află într-un moment critic în lupta sa pentru a respinge invazia Rusiei, a declarat Zelenski într-un discurs adresat națiunii vineri. Ucrainenii s-ar putea vedere nevoiți să aleagă între a-și apăra demnitatea și dreptul suveran de a face propriile alegeri sau a pierde sprijinul american.

Planul SUA conține multe dintre vechile cerințe ale președintelui rus Vladimir Putin, oferind în același timp garanții de securitate limitate Ucrainei. Acesta prevede cedarea de teritorii Rusiei, ceea ce Zelenski a exclus în repetate rânduri, reducerea dimensiunii armatei sale și blocarea aderării mult dorite la NATO.

Zelenski a promis că va purta discuții constructive cu Washingtonul în ceea ce a numit „realmente unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră”. Președintele ucrainean a declarat că a vorbit vineri timp de aproape o oră cu vicepreședintele american JD Vance și cu secretarul armatei, Dan Driscoll, despre planul de pace.

Președintele american Donald Trump a declarat vineri, într-un interviu radio, că dorește un răspuns din partea lui Zelenski cu privire la planul său în 28 de puncte până joi, dar că ar fi dispus să prelungească în caz de nevoie acest termen.

„Am dat multe termene limită, dar dacă lucrurile merg bine, ai tendința să prelungești termenele limită”, a spus Trump într-un interviu acordat emisiunii Brian Kilmeade de la Fox News Radio. „Dar joi este ziua potrivită – credem că este momentul potrivit.”

Deși Zelenski s-a oferit să negocieze cu SUA și Rusia, el a semnalat că Ucraina s-ar putea să nu obțină tot ce își dorește și astfel se poate confrunta cu un scenariu în care să piardă sprijinul american dacă își menține poziția de principiu.

„În prezent, presiunea asupra Ucrainei este printre cele mai puternice”, a transmis șeful statului ucrainean  Zelenski într-un discurs înregistrat. „Ucraina ar putea fi pusă acum în fața unei alegeri foarte dificile, fie să-și piardă demnitatea, fie să riște să piardă un partener cheie.”

„Vom lucra cu calm cu America și cu toți partenerii”, a spus el.

El i-a îndemnat pe ucraineni să „înceteze să se mai lupte” între ei - cel mai probabil făcând referire la scandalul major de corupție care a atras critici vehemente la adresa guvernului -el subliniind că discuțiile de pace de săptămâna viitoare „vor fi foarte dificile”.

Europenii strâng rândurile în jurul lui Zelenski

Cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic Keir Starmer l-au asigurat pe Zelenski de „sprijinul lor neclintit pe calea către o pace durabilă și justă” în Ucraina, a declarat biroul lui Merz.

Cei patru lideri au salutat eforturile SUA de a pune capăt războiului. „În special, au salutat angajamentul față de suveranitatea Ucrainei și disponibilitatea de a acorda Ucrainei garanții solide de securitate”, se arată în declarație.

Starmer a declarat că dreptul Ucrainei de a „determina viitorul său în condiții de suveranitate este un principiu fundamental”.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare existențială pentru Europa. Cu toții vrem ca acest război să se încheie. Dar contează cum se va termina”, a declarat, la Bruxelles, Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE. „Rusia nu are niciun drept legal la concesii din partea țării pe care a invadat-o. În cele din urmă, termenii oricărui acord sunt la latitudinea Ucrainei.”

În interviul radiofonic, Trump a respins ideea că acordul, care oferă numeroase concesii Rusiei, l-ar încuraja pe Putin să întreprindă noi acțiuni maligne împotriva vecinilor săi europeni.

„Nu se gândește la mai mult război”, a spus Trump despre Putin. „Se gândește la pedeapsă. Spuneți ce vreți. Adică, acesta trebuia să fie un război de o zi, care durează deja patru ani.”

Un oficial guvernamental european a declarat că planurile SUA nu au fost prezentate oficial susținătorilor europeni ai Ucrainei.

Multe dintre propuneri sunt „destul de îngrijorătoare”, a declarat oficialul, adăugând că o înțelegere proastă pentru Ucraina ar reprezenta, de asemenea, o amenințare la adresa securității europene în sens larg.

Kremlinul a oferit o reacție rezervată, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov declarând că Moscova nu a primit oficial propunerea SUA.

„Observăm unele inovații. Dar, oficial, nu am primit nimic. Și nu a existat o discuție de fond pe aceste puncte”, a declarat Peskov reporterilor, fără a oferi mai multe detalii.

Presiuni și în plan intern

Zelenski se confruntă cu o rebeliune din partea parlamentarilor din propriul partid de când organismele de supraveghere a corupției din țară au dezvăluit că 100 de milioane de dolari au fost delapidate din sectorul energetic prin intermediul unor mite plătite de contractori.

După ce anchetatorii și-au făcut publice concluziile, Zelenski a demis doi oficiali de rang înalt și a impus sancțiuni unor foști apropiați. 

Unii parlamentari și activiști ucraineni cer președintelui să-l demită pe puternicul său șef de cabinet, Andrii Iermak.

Motivul este că acesta din urmă decide numirile cheie în guvern și are influență în afacerile politice de la vârf, astfel că deputații consideră că ar trebui să își asume responsabilitatea ca o modalitate de a ajuta la restabilirea încrederii publicului.

Partidul Slujitorul Poporului, condus de Zelenski, a câștigat peste două treimi din locurile parlamentare în 2019. Însă unii politicieni avertizează că o divizare a partidului sau o serie de dezertări l-ar putea duce pe Zelenski la pierderea majorității parlamentare, dacă nu se desparte de Ermak.

Mulți dintre aliații politici ai lui Zelenski au sentimentul că ceva trebuie să se schimbe, chiar dacă nu și-au exprimat public îngrijorările, a declarat Mykola Davidiuk, expert politic independent. Una dintre principalele critici la adresa guvernului lui Zelenski este că prea multă putere este concentrată în mâinile lui Yermak și ale consilierilor săi, a spus Davidiuk.

„Stilul de management al lui Zelenski nu funcționează”, a spus el.

Cât de decisiv va reacționa Zelenski la scandalul de corupție ar putea determina dacă consecințele vor afecta negativ reputația Ucrainei în rândul aliaților, a declarat Davidiuk.

Dificultățile politice tot mai mari cu care se confruntă Zelenski i-ar putea pune la încercare capacitatea de a promova în Parlament orice posibil acord de pace negociat cu Rusia. Iar dacă ar candida pentru realegere după război, șansele sale ar putea fi compromise dacă Iermak râmâne în joc, spun analiștii politici.

