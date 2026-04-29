Moment incredibil într-un avion: pasagerii și echipajul au asistat o naștere la 10.000 de metri altitudine

Naștere la înălțime. O femeie a adus pe lume o fetiță la bordul unui avion Delta Airlines, în timpul unui zbor pe ruta Atlanta–Portland, chiar înainte de aterizarea pe aeroportul internațional din statul american Oregon.

Bebelușul s-a născut la 10.000 de metri altitudine, cu aproximativ 30 de minute înainte de aterizarea unui Boeing 737. Este o fetiță, care cântărește aproximativ 2,5 kilograme și a venit pe lume cu circa două săptămâni mai devreme decât termenul estimat al nașterii.

Mama, Ashley Blair, din statul Tennessee, călătorea către Oregon pentru a fi alături de mama sa în perioada nașterii, însă travaliul a început în timpul zborului, într-o cabină plină de pasageri, potrivit Blic.

Situația a fost gestionată de două asistente medicale aflate întâmplător la bord, care au intervenit rapid. Împreună cu echipajul de cabină, acestea au organizat o naștere improvizată, folosind pături pentru pasageri și materiale medicale de bază puse la dispoziție de însoțitorii de bord.

În lipsa echipamentului specializat, au fost utilizate inclusiv obiecte improvizate, precum șireturi pentru clamparea cordonului ombilical, dar și alte materiale oferite de pasageri.

Potrivit martorilor, nașterea a decurs rapid și fără complicații, iar bebelușul a prezentat semne vitale bune imediat după venirea pe lume.

Potrivit publicației citate, aterizarea în Portland, echipele de pompieri și salvare ale aeroportului au intervenit, preluând mama și copilul și transportându-i la un spital local pentru investigații și monitorizare.

Compania Delta Airlines a transmis că echipajul și voluntarii medicali au reacționat „rapid și profesionist”, subliniind că siguranța pasagerilor rămâne prioritară. Reprezentanții companiei au transmis felicitări noii familii.