23 ianuarie: ziua când s-a sfârșit Războiul de Independență. Dobrogea a revenit României, care a trebuit să cedeze Rusiei Basarabia de Sud VIDEO

1512: a început domnia lui Neagoe Basarab în Țara Românească (1512-1521)

Domnitor muntean, plin de evlavie și erudit, viteaz și dibaci în meșteșugul armelor și organizarea armatei, iscusit gospodar, politician desăvârșit, un abil diplomat, un domn ager și bun psiholog, cu reale calități de pedagog, Neagoe Basarab, a fost omul epocii sale.

Cel care a reușit să lase în urma sa celebrele „Învățături” către fiul, Teodosie, a condus țara Românească după principii europene, renascentiste, a transformat Argeșul în Capitala Ortodoxismului, a reușit să fie în atenția regilor Ungariei, a sultanilor, a Papei sau a venețienilor. Totodată, Neagoe Basarab este primul boier ajuns domn al Țării Românești, prin intermediul „partidului” Craioveștilor.

1556: cel mai mare cutremur din China

În provincia Shaanxi din China, a avut loc cel mai dezastruos cutremur din istorie. Numărul victimelor a fost estimat la 830.000.

1821 - Tudor Vladimirescu s-a adresat printr-o proclamație locuitorilor Țării Românești, chemându-i la luptă împotriva orânduirii

Locul ales este câmpia din aproprierea satului Padeş, de unde îşi lansează celebra proclamaţie, de fapt primul document al revoluţiei. Tonul folosit este dur, menit să incite şi să stimuleze populaţia să i se alăture: „Dar pre balaurii care ne înghit de vii, căpeteniile noastre zic, atât cele bisericeşti, cât şi cele politiceşti, până când să-i suferim a ne suge sângele din noi? Până când să le fim robi?”

De la Padeş, Tudor se îndreaptă spre Craiova, mica lui ceată crescând, „ca un bulgăre de zăpadă care are aparenţa de a se transforma într-o lavină”, după cum plastic raporta consulul austriac de la Bucureşti superiorilor săi.

Trece prin Baia de Aramă, Strehaia şi Gura Motrului (unde lichidează rapid rezistenţa opusă de notabilităţile locale), aşezându-şi tabăra nu departe de Craiova, la Ţânţăreni.

Aici va rămâne aproape toată luna februarie, timp în care poartă o asiduă corespondenţă cu Divanul şi cu reprezentanţii marilor puteri la Bucureşti.

El transformă mănăstirile olteneşti (Tismana, Polovraci, Bistriţa, Cozia) în adevărate puncte întărite, dotându-le cu oameni, muniţii şi „zaherele”. Concomitent, Tudor urmăreşte cu maximă atenţie evoluţia situaţiei politico-militare din zonă: declanşarea insurecţiei eteriste, atitudinea Rusiei şi reacţia Imperiului Otoman.

1878: a fost semnat armistițiul din războiul ruso-româno-turc de la 1877-1878. Sfârșitul Războiului de Independență

Războiul de Independenţă dintre anii 1877-1878, purtat împotriva turcilor, a avut drept consecinţă recunoaşterea pe plan internaţional a independenţei României. După mai bine de patru sute de ani de suzeranitate turcească, românii au profitat de contextul internaţional pentru a-şi făuri un stat suveran.

Războiul a izbucnit ca urmare a necesităţii Principatelor Române de a se elibera de sub dominaţia turcească şi a beneficiat de un context internaţional favorabil. În 1875 a izbucnit răscoala în Bosnia şi Herţegovina, iar în 1876 cea din Bulgaria. Mai mult, în 1877 Rusia a declanşat un nou război împotriva Turciei. În aceste condiţii, la 9 mai 1877, România şi-a proclamat Independenţa.

la 19 februarie/3 martie 1878, s-a semnat tratatul de la San Stefano. În tratatul de pace, printre altele, era recunoscută şi independenţa României. Prevederile acestui tratat, favorabile României, au fost întărite de către puterile apusene la congresul de la Berlin din vara anului 1878. România a fost recunoscută ca stat independent şi i s-a restabilit autoritatea asupra Dobrogei.

Portului Constanţa i-a fost asigurat accesul direct la Marea Neagră, în schimb Rusia câştiga gurile Dunării şi relua în stăpânire judeţele din sudul Basarabiei, care fuseseră retrocedate României prin tratatul de pace de la Paris din 1856.

În schimbul Dobrogei, România a trebuit să cedeze Rusiei Basarabia de Sud (judeţele Cahul, Bolgrad şi Ismail), pe care o obţinuse în urma Războiului Crimeei (1856).

1922: s-a născut Grigore Baștan, primul general parașutist român

Grigore Baștan s-a născut pe 23 ianuarie 1922, în Republica Moldova și a murit la 8 februarie la București. Acesta a fost un general-maior parașutist român.

A făcut parte din prima companie de parașutiști militari din armata română, în anul 1944 participând la luptele din nordul Bucureștiului.

În anul 1950 și-a adus o contribuție esențială la reînființarea primului batalion de parașutiști și a avut un aport valoros la dezvoltarea pe noi baze a acestei specialități militare, în pregătirea a mii de parașutiști militari. Spiritul său de inventator a dus la realizări notabile, inclusiv prin realizarea completului de parașute BG-7M (principală) și BG-3m (de rezervă), folosite pe o perioadă îndelungată în Armata României.

La 20 august 1970 stabilește un record național la saltul cu parașuta, executând un salt din aeronavă de la înălțimea de 10.000 m cu o cădere liberă de 7.000 m.

În anul 1971 devine primul general parașutist din armata română și va conduce destinele parașutismului militar românesc până la trecerea în rezervă în anul 1979.

În memoria acestuia, paraşutiştii în rezervă au înfiinţat Fundaţia „General Grigore Baştan”, care încearcă să ducă mai departe povestea temerarului ofiţer.

1957: s-a născut Prințesa Caroline de Monaco

Caroline s-a născut la 23 ianuarie 1957 la Palatul Princiar din Monaco și a fost numită Caroline Louise Marguerite Grimaldi. Prin naștere, Caroline aparține Casei Grimaldi și a fost moștenitoare prezumptivă a tronului princiar de la naștere până la 14 martie 1958, când s-a născut fratele ei, Albert al II-lea, Prinț de Monaco.

Pe linie paternă, Caroline este o descendentă a Ducilor de Polignac și deci aparține nobilimii franceze. Pe linie maternă, are origini irlandeze și germane.

De la urcarea pe tron a fratelui său în 2006 și până în 2014, la nașterea nepoților săi Jacques și Gabriella (copiii gemeni ai Prințului Albert și ai Prințesei Charlène), a fost moștenitoare prezumptivă la tronul din Monaco, poziție pe care a mai deținut-o în perioada 1957-1958, până la nașterea fratelui său.

Pe lângă participarea la numeroase evenimente oficiale în Monaco, Prințesa Caroline a fondat și s-a implicat în numeroase organizații caritabile. În 2003, a devenit Ambasador UNESCO.

1989: a murit Salvador Dalí

Salvador Dalí a fost un pictor spaniol, originar din provincia Catalonia, reprezentant de seamă al curentului suprarealist în artă.

Dalí s-a născut pe 11 mai 1904 și a fost al doilea fiu al lui Salvador Dalí Cusi și Felipa Domenech Ferres. La 4 ani, Dalí și-a început studiile la școala publică din Figueres, însă din cauza faptului că nu îi plăcea, nu progresa deloc, așa că tatăl său, un om influent cu putere politică, a decis să îl transfere într-o școală privată, acolo unde toate cursurile se predau în limba franceză.

La reședința de vară din Cadaques a studiat pentru prima dată pictura, împreună cu Ramon Pichot, un artist care picta în stilul impresioniștilor, dar experimenta și alte stiluri. Pichot locuia în Paris și era prieten cu mulți alți artiști, printre care și Pablo Picasso, care a fost primul mentor al lui Dalí în perioada adolescenței sale. De asemenea, Picasso a fost cel care l-a convins pe tatăl lui Dalí să-l lase să dea examenul la Academia de Arte San Fernando din Madrid.

Pentru că avea tendința să conteste autoritatea Academiei și îi încuraja pe semenii săi să facă același lucru, Dalí a primit mai multe acțiuni disciplinare care, într-un final, au dus la exmatricularea lui în 1926. Exmatricularea l-a făcut să se întoarcă la Figueres și să se dedice în totalitate pictatului. A continuat să expună alături de avangarda catalană, dar lucrările lui au avut o imagine tot mai deranjantă de mutilare ceea ce a dus la îngrozirea comunității de artă catalană și excluderea lucrărilor semnate de Dalí în expoziții.

În 1922, prietenul lui Dalí , Luis Bunuel, a creat un film scurt de avangardă intitulat “Un câine andaluz”, un film compus din mai multe scene scurte de violență inexplicabilă și cadavre putrede. Filmul s-a răspândit repede, iar asta le-a adus faima celor doi și Dalí a ajuns la Paris. Acum, Dalí era înconjurat de artiști care i-au înțeles stilul și comportamentul neobișnuit.

Aici, Dalí a cunoscut-o pe Gala, soția scriitorului suprarealist, Paul Eluard, care, deși era mai mare cu 9 ani decât el și era căsătorită, a devenit nedespărțită de el și împreună s-au mutat la Paris. Cinci ani mai târziu, cei doi s-au căsătorit civil. Gala a fost femeia care mereu l-a încurajat și la îndrumat pe Dalí să urmărească să ajungă faimos și bogat.

Odată cu războiul civil care a devastat Spania, Dalí și Gala s-au refugiat în America, într-un exil autoimpus, la fel cum au făcut mulți artiști pe vremea celui de-al Doilea Război Mondial. Pe parcursul deceniului, Dalí a avut mai multe lucrări expuse în galerii importante din New York la Muzeul de Artă Modernă din New York și la Muzeul de Artă din Philadelphia.

2017: a murit Bobby Freeman

Robert Thomas Freeman (13 iunie 1940 - 23 ianuarie 2017) a fost un cântăreț american de rock, soul și R&B, compozitor și producător de discuri din San Francisco, cunoscut mai ales pentru cele două hituri din Top 10, primul în 1958 la Josie Records intitulat „Do You Want to Dance” și al doilea în 1964 pentru Autumn Records, „C'mon and Swim”.